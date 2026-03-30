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शाहजहांपुर: प्रेमिका से शादी के जिद में प्रेमी चढ़ा टावर पर, देने लगा कूदने की धमकी

युवती से शादी के लिए युवक ने अपनाया नया हथकंडा

शाहजहांपुर में प्रेम-प्रसंग
शाहजहांपुर में प्रेम-प्रसंग (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 30, 2026 at 4:50 PM IST

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शाहजहांपुर: तिलहर क्षेत्र में सोमवार को एक युवक ने आपनी प्रेमिका से शादी की जिद में गांव के सबसे बड़े मोबाइल टावर पर चढ़ गया और कूद कर जान देने की धमकी देने लगा. मामले को देख, ग्रामीणों ने पुलिस को सुचना दी, मौके पर पहुंची पुलिस, युवक को उतारने की लगातार कोशिश कर रही है.

जानकारी के मुताबिक, यह घटना शाहजहांपुर के तिलहर थाना क्षेत्र के कछयानी खेड़ा गांव की है, जहां नेशनल हाईवे के किनारे लगे मोबाइल टावर पर एक युवती के प्यार में पागल प्रेमी रामू चढ़ गया और जान देने की धमकी देने लगा.

प्रेमी का कहना है कि वह इलाके की एक युवती से प्यार करता है. लेकिन उसके घर वाले शादी को तैयार नहीं हैं, इसी बात से नाराज, वह मोबाइल टावर पर चढ़ा है, जब तक, लड़की के घर वाले शादी को तैयार नही होते, वह नही उतरेगा, इस मामले के बाद से गांव में हलचल है.

सूचना पाकर तिलहर सीओ ज्योति यादव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची, पुलिसकर्मियों ने युवक से बात करने का प्रयास किया, तो, वह युवती से शादी का आश्वासन मिलने पर ही नीचे उतरने की बात कही. पुलिस टीम ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नही समझा, दोपहर दो बजे तक मोबाइल टॉवर पर ही बैठा रहा.

सीओ तिलहर ज्योति यादव ने बताया कि पिछले 2 घंटे से वह मौके पर मौजूद हैं, लेकिन टावर पर चढ़ा युवक समझाने के बाद भी नही उतर रहा है, पुलिस के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन युवक जिद पर अड़ा है, लेकिन जल्द ही युवक को टावर से सुरक्षित उतार लिया जाएगा.

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