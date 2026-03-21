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कानपुर में गर्लफ्रेंड पर ब्लेड और चाकू से किया हमला, फिर खुद की गर्दन काटी, बोला- किसी और से बात करने लगी थी

शोर सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने दरवाजा खुलावाया और दोनों को घायल अवस्था में सीएचसी ले गई.

दोनों को कानपुर हैलट रेफर किया गया है.
दोनों को कानपुर हैलट रेफर किया गया है. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 21, 2026 at 4:43 PM IST

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कानपुर : बिल्हौर थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर एक युवक ने घर में घुसकर प्रेमिका पर ब्लेड और चाकू से हमला कर घायल कर दिया. इसके बाद खुद अपनी गर्दन और कलाई पर वार करके खुद को भी घायल कर लिया. शोर सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने दरवाजा खुलवाया और दोनों को सीएचसी में भर्ती कराया. दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद कानपुर हैलट रेफर कर दिया गया है.

युवक का नाम अरविंद दिवाकर बताया जा रहा है. बिल्हौर थाना क्षेत्र में रहने वाली लड़की ने बताया, अरविंद के साथ बचपन से पढ़ाई की थी. कक्षा 3 से 10 तक एक साथ थे और दोस्ती थी. कुछ महीने पहले अरविंद से बात करना बंद कर दिया था, लेकिन वह बार-बार संपर्क करने की कोशिश करता रहा. शनिवार को घर में मुझे अकेला पाकर अंदर आ गया. अचानक उसने ब्लेड और चाकू से हमला कर दिया. गले और हाथ पर चोट आई है.

वहीं आरोपी अरविंद ने बताया, मैं 7 साल से हमारी दोस्ती है. मैं लड़की से प्यार करता हूं. पिछले 3-4 महीनों से वह मुझसे बात नहीं कर रही थी और किसी दूसरे लड़के से बात करने लगी थी. वह उसे मनाने की कोशिश करता रहा. शनिवार को आखिरी बार बात करने गया था. बातचीत में लड़की ने पुराने फोटो और मैसेज डिलीट करने को कहा, जिससे मुझे गुस्सा आ गया और ब्लेड से हमला कर दिया.

पुलिस ने मौके से तीन ब्लेड और एक चाकू बरामद किए हैं. एसीपी मंजय सिंह ने बताया कि युवक अरविंद दिवाकर ने लड़की के घर में घुसकर गले और हाथ पर धारदार वस्तु से हमला कर दिया. फिर खुद को भी चोट पहुंचा ली. दोनों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. फिलहाल दोनों की हालत खतरे से बाहर है. पूरे मामले की जांच की जा रही है.

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कानपुर में प्रेमिका पर हमला
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