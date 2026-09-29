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डूंगरपुर का निशा कटारा हत्याकांड: प्रेमी ने ही उतारा था मौत के घाट...गिरफ्तार

सागवाड़ा पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल खंजर, खून से सने कपड़े, बैग और मोटरसाइकिल बरामद कर ली

Accused Poonamchand Katara in police custody.
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी पूनमचंद कटारा (ETV Bharat Dungarpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 29, 2026 at 8:03 PM IST

3 Min Read
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डूंगरपुर: जिले की सागवाड़ा थाना पुलिस ने नर्सिंग छात्रा निशा कटारा हत्याकांड का मंगलवार को खुलासा कर दिया. पुलिस ने मृतका के प्रेमी पूनमचंद कटारा को गिरफ्तार कर वारदात में इस्तेमाल खंजर, खून से सने कपड़े, बैग और मोटरसाइकिल बरामद कर ली. आरोपी ने प्रेमिका से पीछा छुड़ाने के लिए उसे मौत के घाट उतारा था. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.

सागवाड़ा के पुलिस उपाधीक्षक हेरम्ब जोशी ने बताया कि इसी 24 सितंबर को नाल घुमाव के पास नाले में 10-15 दिन पुरानी अत्यधिक बदबूदार और क्षत-विक्षत अवस्था में अज्ञात महिला का शव पड़ा होने की सूचना मिली. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और सोशल मीडिया व हुलिए के आधार पर पहचान के प्रयास किए. मृतका की चप्पल और कपड़ों से परिजनों ने पहचान घाटा वस्सी निवासी निशा कटारा के रूप में की.

हेरम्ब जोशी, पुलिस उपाधीक्षक सागवाड़ा. (ETV Bharat Dungarpur)

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गुजरात तक तलाश: डिप्टी जोशी ने बताया कि पुलिस जांच में सामने आया कि निशा सागवाड़ा स्थित नर्सिंग कॉलेज में पढ़ती थी. कॉलेज के पास में किराए के कमरे में सहेलियों के साथ रहती थी. सहेलियों से पूछताछ में पता चला कि 19 सितंबर को पारडा चौबिसा निवासी पूनमचंद कटारा निशा को अपने साथ ले गया था. पुलिस की विशेष टीम ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी अनुसंधान के जरिए आरोपी की राजस्थान से गुजरात तक तलाश की. पुलिस आरोपी की तलाश में उदयपुर, माउंट आबू, अंबाजी और अहमदाबाद तक गई.

प्रेमिका बना रही थी दबाव: पुलिस ने आरोपी पूनमचंद को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल लिया. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि निशा उस पर बातचीत जारी रखने और नहीं छोड़ने का दबाव बना रही थी. केस में फंसाने की धमकी भी दे रही थी. इसी बात से गुस्सा होकर पूनमचंद उसे सुनसान जगह ले गया. प्रेमी पूनम ने निशा के पेट व छाती में खंजर घोंपकर हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी ने खंजर, खून से सने कपड़े और बैग गेपसागर झील में फेंक दिए और गुजरात भाग गया था. पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम ने झील के अंदर से सभी साक्ष्य बरामद कर लिए. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.

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ACCUSED LOVER ARRESTED
NISHA WAS NURSING STUDENT
निशा कटारा हत्याकांड का खुलासा
NISHA KATARA MURDER IN DUNGARPUR

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