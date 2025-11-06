ETV Bharat / state

रायबरेली में शक में की शादीशुदा प्रेमिका की हत्या; पुलिस ने प्रेमी को किया गिरफ्तार, खेत में मिला था शव

एसपी ने बताया कि 5 नवंबर को थाना बछरावां क्षेत्र अंतर्गत एक खेत में मिला था महिला का शव.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 6, 2025 at 4:43 PM IST

रायबरेली : पुलिस ने शादीशुदा महिला की हत्या करने के मामले में खुलासा कर दिया है. पुलिस ने 24 घंटे के अंदर प्रेमी को गिरफ्तार करने का दावा किया है. बीते 5 नवंबर को थाना बछरावां क्षेत्र अंतर्गत धान के खेत में एक अज्ञात महिला का क्षत-विक्षत शव मिला था.



इस मामले में एसपी डॉ यशवीर सिंह ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी राजू ने बताया कि उसके और मृतका के बीच प्रेम प्रसंग था. मृतका शादी करने का वादा करती थी. राजू को आशंका हुई कि महिला उसे धोखा दे रही है. पूछताछ में उसने बताया कि शादी को लेकर वह मना करने लगी और मुकदमा लिखवाकर जेल भेजने की धमकी देती थी. इस बात को लेकर उसने मृतका को आखिरी बार मिलने के लिये बुलाया और बांका से गर्दन पर कई बार कर दिये, जिससे उसकी मृत्यु हो गई. जिसके बाद वह शव को धान के खेत फेंक करके भाग गया. पुलिस ने आरोपी को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है.

एसपी ने बताया कि जांच में महिला व राजू के मध्य प्रेम प्रसंग होने का तथ्य प्रकाश में आया है. उन्होंने बताया कि साक्ष्य संकलन, बयानों के आधार पर बुधवार को थाना बछरावां पुलिस टीम ने आरोपी राजू को आलाकत्ल के साथ गिरफ्तार किया है. आरोपी को विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है.

यह था मामला : पुलिस के मुताबिक, 5 नवंबर को थाना बछरावां क्षेत्र अंतर्गत एक खेत में एक अज्ञात महिला का क्षत-विक्षत शव मिला था. सूचना पर प्रभारी निरीक्षक बछरावां और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया था. पुलिस ने मौत का सही कारण पता करने के लिये शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया. परिजनों ने मृतका के पति पर हत्या का आरोप लगाया था.

