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फिरोजाबाद में नर्सिंग छात्रा की मौत का मामला; पुलिस ने कथित प्रेमी को किया गिरफ्तार

फिरोजाबाद में नर्सिंग छात्रा की मौत का मामला. ( Photo Credit: ETV Bharat )

फिरोजाबाद: नर्सिंग छात्रा की मौत मामले में पुलिस ने उसके कथित प्रेमी को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार युवक को पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा. साथ ही मामले की जांच अभी की जा रही है. हालांकि मृतका के परिजन कॉलेज के चेयरमैन और उनके बेटे पर हत्या का आरोप लगा रहे थे.

अपर पुलिस अधीक्षक रविशंकर प्रसाद ने बताया कि 27 अक्टूबर 2026 को पुलिस को सूचना मिली कि थाना मटसेना थाना क्षेत्र के रसीदपुर कनैटा रेलवे फाटक के पास रेलवे ट्रैक पर एक लड़की की ट्रेन से कटकर मृत्यु हो गई है.