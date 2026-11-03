फिरोजाबाद में नर्सिंग छात्रा की मौत का मामला; पुलिस ने कथित प्रेमी को किया गिरफ्तार
परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज किया गया. क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा मामले की विवेचना शुरू की गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 12:43 PM IST
फिरोजाबाद: नर्सिंग छात्रा की मौत मामले में पुलिस ने उसके कथित प्रेमी को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार युवक को पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा. साथ ही मामले की जांच अभी की जा रही है. हालांकि मृतका के परिजन कॉलेज के चेयरमैन और उनके बेटे पर हत्या का आरोप लगा रहे थे.
अपर पुलिस अधीक्षक रविशंकर प्रसाद ने बताया कि 27 अक्टूबर 2026 को पुलिस को सूचना मिली कि थाना मटसेना थाना क्षेत्र के रसीदपुर कनैटा रेलवे फाटक के पास रेलवे ट्रैक पर एक लड़की की ट्रेन से कटकर मृत्यु हो गई है.
सूचना के आधार पर मटसेना पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव की पहचान कराई गई. मृतका की पहचान थाना औंछा जनपद मैनपुरी के तौर पर की गई. वह नर्सिंग कॉलेज फिरोजाबाद की छात्रा थी.
कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल में अपनी दो अन्य सहेलियों के साथ रहती थी. स्थानीय पुलिस द्वारा परिजनों को सूचना दी गई और परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज किया गया. उन्होंने बताया कि क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा मामले की विवेचना शुरू की गई.
मृतका का पोस्टमार्टम कराया गया. साक्ष्य संकलन और विवेचना में सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए. साथ रहने वाली सहेलियों से पूछताछ की गई. साथ ही व्हाट्सएप चैट और अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिरसागंज निवासी एक लड़का अमन है, जिससे मृतका का प्रेम प्रसंग था.
27 अक्टूबर को रात करीब 08.30 बजे अमन ने इनको ब्लॉक कर दिया, जिससे यह क्षुब्ध होकर गर्ल्स हॉस्टल से निकल कर दीवार फांदकर रेलवे ट्रैक पर पहुंची और सुसाइड कर लिया.
उन्होंने बताया कि विवेचक क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए प्रकाश में आए अभियुक्त अमन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा.
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