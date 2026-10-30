प्रेमी ने पहले चाकू से हमला किया, फिर दुपट्टे से गला कसकर कर दी हत्या; ऐसे मिला प्रेमिका का कंकाल
प्रेमिका की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार, हत्या कर झाड़ियों में फेंका था शव
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 8:54 PM IST
रायबरेली: लालगंज थाना क्षेत्र में बीते 16 तारीख से लापता नाबालिग लड़की का कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया है. इस मामले में पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर एक युवक को हिरासत में लिया था, उसी की निशानदेही पर कंकाल बरामद हुआ है, जिसे पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और गुमशुदगी की धारा में हत्या की धारा बढ़ाकर जांच में जुट गई है.
क्षेत्राधिकारी लालगंज सुजीत राय ने बताया कि लड़की की मां ने लालगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया था कि नाबालिग 16 अक्टूबर को घर से बिना बताए कहीं चली गई है. तहरीर के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की. इसी क्रम में रौनक यादव नामक युवक को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई, जहां उसने बताया कि उसका लड़की के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा था.
इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया. इससे नाराज आरोपी ने नाबालिग पर चाकू से हमला कर दिया, फिर दुपट्टे से गला कसकर हत्या कर दी. उसके बाद शव को रेलवे यार्ड के पीछे गोविन्दपुर वलौली के पास स्थित नहर के पास झाड़ियों में फेंक दिया था. पुलिस ने आरोपी के बताए स्थान से लड़की का कंकाल बरामद कर लिया है.
क्षेत्राधिकारी लालगंज सुजीत राय ने बताया कि आरोपी युवक रौनक यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है. दोनों के बीच प्रेम प्रसंग की बात सामने आ रही है. अवशेष को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिवार को भी सूचना दे दी गई है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.
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