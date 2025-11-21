ETV Bharat / state

यूपी में शादी के सातवें दिन पति की हत्या; रास्ता पूछने के बहाने प्रेमी ने मारी गोली, शादी के बाद पत्नी ने बनाया था प्लान

एसपी अभिनंदन ने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

पुलिस ने किया खुलासा
पुलिस ने किया खुलासा (Photo credit: ETV Bharat)
बस्ती : जिले के परसरामपुर थाना के बेदीपुर गांव में गुरुवार को युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस का दावा है कि दुल्हन ने अपने प्रेमी से पति की हत्या करवाई है. पुलिस ने शुक्रवार को मामले का खुलासा करते हुए बाल अपचारी समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. बीते 13 नवंबर को युवक की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी.


एसपी अभिनंदन ने बताया कि जिले के परसरामपुर थाना क्षेत्र में शाम को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति घायल अवस्था में अपने घर से कुछ दूरी पर पड़ा हुआ है. जहां से उसको अस्पताल ले जाया गया. जिसके बाद उसे मेडिकल काॅलेज रेफर किया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इलाज के दौरान पता चला की उसे गोली मारी गई है. उसके बाद मौके पर जांच की और टीमों को लगाया गया.

उन्होंने बताया कि जांच में पता चला कि दोनों की शादी बीते 13 नवंबर को हुई थी. उसके बाद महिला प्रायोजित ढंग से अपने ननिहाल चली गई. महिला का संबंध गौर थाना क्षेत्र के रहने वाले रिंकू कनौजिया से हो गया था. शादी के बाद दोनों ने अनीस की हत्या का प्लान बनाया. महिला रुखसाना और रिंकू के बीच में बीते 3 से 4 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था. प्लान के तहत रिंकू अपने एक साथी (बाल अपचारी) के साथ रुखसाना की ससुराल पहुंचा.

उन्होंने बताया कि रिंकू ने अनीस को रास्ता पूछने के बहाने बुलाकर गोली मार दी और फरार हो गया. अनीस को अयोध्या जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत गई. अनीस मुंबई में क्रेन चलता था. बीते 10 नवंबर को मुंबई से शादी के लिए घर आया था.




एसपी अभिनंदन ने बताया कि घटना की सूचना के बाद तत्काल पुलिस, सर्विलांस और फॉरेंसिक टीम को लगाया गया. पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए बाल अपचारी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.



Last Updated : November 21, 2025 at 7:21 PM IST

