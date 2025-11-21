ETV Bharat / state

यूपी में शादी के सातवें दिन पति की हत्या; रास्ता पूछने के बहाने प्रेमी ने मारी गोली, शादी के बाद पत्नी ने बनाया था प्लान

बस्ती : जिले के परसरामपुर थाना के बेदीपुर गांव में गुरुवार को युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस का दावा है कि दुल्हन ने अपने प्रेमी से पति की हत्या करवाई है. पुलिस ने शुक्रवार को मामले का खुलासा करते हुए बाल अपचारी समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. बीते 13 नवंबर को युवक की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी.



एसपी अभिनंदन ने बताया कि जिले के परसरामपुर थाना क्षेत्र में शाम को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति घायल अवस्था में अपने घर से कुछ दूरी पर पड़ा हुआ है. जहां से उसको अस्पताल ले जाया गया. जिसके बाद उसे मेडिकल काॅलेज रेफर किया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इलाज के दौरान पता चला की उसे गोली मारी गई है. उसके बाद मौके पर जांच की और टीमों को लगाया गया.

उन्होंने बताया कि जांच में पता चला कि दोनों की शादी बीते 13 नवंबर को हुई थी. उसके बाद महिला प्रायोजित ढंग से अपने ननिहाल चली गई. महिला का संबंध गौर थाना क्षेत्र के रहने वाले रिंकू कनौजिया से हो गया था. शादी के बाद दोनों ने अनीस की हत्या का प्लान बनाया. महिला रुखसाना और रिंकू के बीच में बीते 3 से 4 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था. प्लान के तहत रिंकू अपने एक साथी (बाल अपचारी) के साथ रुखसाना की ससुराल पहुंचा.