लखनऊ में पति की पीट-पीटकर हत्या; पत्नी-प्रेमी संग गिरफ्तार, आरोपी बोला- प्रेम-प्रसंग की लग गई थी भनक

लखनऊ : राजधानी के पारा थाना क्षेत्र में युवक की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस का दावा है कि मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी ने साजिश कर लोहे के पाइप से वार करके हत्या की है. पुलिस ने मुख्य आरोपी प्रेमी और साजिश में शामिल मृतक की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है.



​इंस्पेक्टर सुरेश सिंह के मुताबिक, मृतक के पिता की तहरीर पर बहू सविता, प्रेमी सतीश गौतम और एक अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है. मुख्य आरोपी और मृतक की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है. हत्या में इस्तेमाल की गई रॉड भी बरामद हो गई है. वहीं एक अन्य आरोपी की भूमिका की जांच की जा रही है.





पुलिस के मुताबिक, मलिहाबाद के भदेसरमऊ निवासी शिव प्रकाश अपनी पत्नी सविता के साथ यहां रहता था. आरोप है कि शनिवार रात ऑटो चालक सतीश गौतम रॉड लेकर शिव प्रकाश के घर पहुंचा. आरोपी सतीश शिव प्रकाश को घसीटते हुए सड़क पर ले आया, वहां उसने रॉड से ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिए. चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी जुटे, लेकिन सतीश की हैवानियत देख किसी की बचाने की हिम्मत नहीं हुई. आरोप है कि इस दौरान पत्नी सविता मूकदर्शक बनकर सब देखती रही.

