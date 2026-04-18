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प्रेमी-प्रेमिका ने दी जान, अंतरजातीय प्यार पर सामाजिक दबाव पड़ा भारी!

हजारीबागः जिला में कटकमदाग थाना क्षेत्र के कूद गांव में हृदय विदारक घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया. लंबे समय से प्रेम संबंध में रह रहे एक युवक और युवती ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. घटना के बाद दोनों परिवारों में मातम पसरा हुआ है, वहीं पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है.

मृतकों की पहचान कूद निवासी 26 वर्षीय धीरज कुमार (पिता राजेन्द्र गोप) और हुरहुरू निवासी 24 वर्षीय जया कुमारी (पिता मोहन ठाकुर, ठाकुर मोहल्ला) के रूप में की गई है. पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

मिली जानकारी के अनुसार, धीरज और जया के बीच काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था. लेकिन उनका संबंध अंतरजातीय होने के कारण दोनों के परिवार इस रिश्ते का लगातार विरोध कर रहे थे. पारिवारिक दबाव और सामाजिक बाधाओं के चलते दोनों मानसिक रूप से काफी परेशान थे. वहीं जया के परिवारवालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी और अगले कुछ दिनों में शादी होने वाली थी. इसे लेकर आशंका जताई जा रही है कि दोनों का तनाव काफी बढ़ गया होगा और उन्होंने यह कठोर कदम उठाया.

इस घटना के संबंध में बताया जाता है कि शुक्रवार की दोपहर करीब 2:30 बजे जया घर से दवा लाने की बात कहकर निकली थी लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटी. इसके बाद परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की और धीरज के घर पहुंचे. वहां भी धीरज की मां से कोई जानकारी नहीं मिली. इस बीच धीरज की मां ने अपने बडे़ बेटे नीरज को फोन कर स्थिति की जानकारी दी. इसके बाद नीरज घर पहुंचे और फिर दोनों परिवारों के लोग मिलकर तलाश में जुट गए.

इसी दौरान जब वे लोग धीरज के नए घर पहुंचे, तो वहां का दृश्य देखकर सभी सन्न रह गए. धीरज और जया अचेत अवस्था में पड़े मिले, जिन्हें आनन-फानन में शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. संभावना जताई जा रही है कि पहले जया ने खुदकुशी की फिर धीरज ने अपनी जान दे दी होगी.