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प्रेमी-प्रेमिका ने दी जान, अंतरजातीय प्यार पर सामाजिक दबाव पड़ा भारी!

हजारीबाग में प्रेमी और प्रेमिका ने आत्महत्या कर ली है.

Lover and girlfriend Committed Suicide in Hazaribag
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 18, 2026 at 9:17 PM IST

3 Min Read
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हजारीबागः जिला में कटकमदाग थाना क्षेत्र के कूद गांव में हृदय विदारक घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया. लंबे समय से प्रेम संबंध में रह रहे एक युवक और युवती ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. घटना के बाद दोनों परिवारों में मातम पसरा हुआ है, वहीं पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है.

मृतकों की पहचान कूद निवासी 26 वर्षीय धीरज कुमार (पिता राजेन्द्र गोप) और हुरहुरू निवासी 24 वर्षीय जया कुमारी (पिता मोहन ठाकुर, ठाकुर मोहल्ला) के रूप में की गई है. पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

मिली जानकारी के अनुसार, धीरज और जया के बीच काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था. लेकिन उनका संबंध अंतरजातीय होने के कारण दोनों के परिवार इस रिश्ते का लगातार विरोध कर रहे थे. पारिवारिक दबाव और सामाजिक बाधाओं के चलते दोनों मानसिक रूप से काफी परेशान थे. वहीं जया के परिवारवालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी और अगले कुछ दिनों में शादी होने वाली थी. इसे लेकर आशंका जताई जा रही है कि दोनों का तनाव काफी बढ़ गया होगा और उन्होंने यह कठोर कदम उठाया.

इस घटना के संबंध में बताया जाता है कि शुक्रवार की दोपहर करीब 2:30 बजे जया घर से दवा लाने की बात कहकर निकली थी लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटी. इसके बाद परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की और धीरज के घर पहुंचे. वहां भी धीरज की मां से कोई जानकारी नहीं मिली. इस बीच धीरज की मां ने अपने बडे़ बेटे नीरज को फोन कर स्थिति की जानकारी दी. इसके बाद नीरज घर पहुंचे और फिर दोनों परिवारों के लोग मिलकर तलाश में जुट गए.

इसी दौरान जब वे लोग धीरज के नए घर पहुंचे, तो वहां का दृश्य देखकर सभी सन्न रह गए. धीरज और जया अचेत अवस्था में पड़े मिले, जिन्हें आनन-फानन में शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. संभावना जताई जा रही है कि पहले जया ने खुदकुशी की फिर धीरज ने अपनी जान दे दी होगी.

इस मामले को लेकर दोनों पक्षों की ओर से थाना में आवेदन दिया गया है, हालांकि किसी पर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगाया गया है. थाना प्रभारी प्रमोद कुमार राय ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा प्रतीत हो रहा है. फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया है और कानूनी प्रक्रिया के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा.घटना से इलाके में शोक का माहौल है.

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प्रेम प्रसंग में आत्महत्या
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