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'लव यू कानपुर वालों...'; राजस्थान के मशहूर भजन गायक छोटू सिंह रावणा की सुरमयी शाम पर झूमे लोग

राजस्थान के मशहूर भजन गायक छोटू सिंह रावणा की सुरमयी शाम पर झूमे लोग. ( ETV Bharat )

कानपुर: औद्योगिक नगरी कानपुर की शनिवार की शाम पूरी तरह भक्तिमय और संगीतमय माहौल में डूबी रही. मौका था कानपुर साउथ के खाड़ेपुर में आयोजित एक भव्य और विशाल भजन संध्या का, जहां राजस्थान के सुप्रसिद्ध और लोकप्रिय भजन गायक छोटू सिंह रावणा ने अपनी सुरीली आवाज से समां बांध दिया. जैसे ही मंच पर उनके चाहने वालों की नजर पड़ी, पूरा पंडाल तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट और 'जय श्री श्याम' के जयकारों से गूंज उठा.

अपने चहेते कलाकार को इतने करीब पाकर फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. छोटू सिंह रावणा ने भी अपने श्रोताओं को बिल्कुल निराश नहीं किया. उन्होंने स्नेहपूर्वक हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया और कानपुर के लोगों के प्रति दिल से अपना प्यार जाहिर करते हुए कहा "लव यू कानपुर वालों, बहुत अच्छा लगा... आप लोग बहुत अच्छे हो और सबसे बड़ी बात कि आप सब बाबा के सच्चे भक्त हो." उनके इस आत्मीय संबोधन ने कार्यक्रम में मौजूद हर एक शख्स का दिल जीत लिया.

राजस्थान के मशहूर भजन गायक छोटू सिंह रावणा की सुरमयी शाम पर झूमे लोग. (ETV Bharat) 'हारे के सहारे' और लोकप्रिय भजनों पर झूमा पूरा पंडाल मंच संभालते ही छोटू सिंह रावणा ने अपनी जादुई और ठेठ राजस्थानी अंदाज वाली मधुर आवाज में एक के बाद एक कई शानदार भजन प्रस्तुत करने शुरू किए.उन्होंने जब अपना सबसे मशहूर और चर्चित भजन "हारे के सहारे मेरी लाज बचाओ ना..." गाना शुरू किया, तो देखते ही देखते पूरा पंडाल भक्ति के सागर में गोता लगाने लगा.भजनों की इन लाइनों पर युवा से लेकर बुजुर्ग तक सभी झूम उठे और तालियों की थाप से पूरा इलाका गूंज उठा.