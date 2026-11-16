'लव यू कानपुर वालों...'; राजस्थान के मशहूर भजन गायक छोटू सिंह रावणा की सुरमयी शाम पर झूमे लोग
खाड़ेपुर में आयोजित एक विशाल भजन संध्या में तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ न, भजनों पर झूम उठे कनपुरिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 9:47 AM IST
कानपुर: औद्योगिक नगरी कानपुर की शनिवार की शाम पूरी तरह भक्तिमय और संगीतमय माहौल में डूबी रही. मौका था कानपुर साउथ के खाड़ेपुर में आयोजित एक भव्य और विशाल भजन संध्या का, जहां राजस्थान के सुप्रसिद्ध और लोकप्रिय भजन गायक छोटू सिंह रावणा ने अपनी सुरीली आवाज से समां बांध दिया. जैसे ही मंच पर उनके चाहने वालों की नजर पड़ी, पूरा पंडाल तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट और 'जय श्री श्याम' के जयकारों से गूंज उठा.
अपने चहेते कलाकार को इतने करीब पाकर फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. छोटू सिंह रावणा ने भी अपने श्रोताओं को बिल्कुल निराश नहीं किया. उन्होंने स्नेहपूर्वक हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया और कानपुर के लोगों के प्रति दिल से अपना प्यार जाहिर करते हुए कहा "लव यू कानपुर वालों, बहुत अच्छा लगा... आप लोग बहुत अच्छे हो और सबसे बड़ी बात कि आप सब बाबा के सच्चे भक्त हो." उनके इस आत्मीय संबोधन ने कार्यक्रम में मौजूद हर एक शख्स का दिल जीत लिया.
'हारे के सहारे' और लोकप्रिय भजनों पर झूमा पूरा पंडाल
मंच संभालते ही छोटू सिंह रावणा ने अपनी जादुई और ठेठ राजस्थानी अंदाज वाली मधुर आवाज में एक के बाद एक कई शानदार भजन प्रस्तुत करने शुरू किए.उन्होंने जब अपना सबसे मशहूर और चर्चित भजन "हारे के सहारे मेरी लाज बचाओ ना..." गाना शुरू किया, तो देखते ही देखते पूरा पंडाल भक्ति के सागर में गोता लगाने लगा.भजनों की इन लाइनों पर युवा से लेकर बुजुर्ग तक सभी झूम उठे और तालियों की थाप से पूरा इलाका गूंज उठा.
इसके बाद उन्होंने माहौल को और भी अधिक ऊर्जावान बनाते हुए अपने अनूठे अंदाज में स्वर गूंजाए “अरे अरे अरे अरे ओ हो ओ मुश्किले भी... छोटू की विपदा को बाबा, भक्तों की विपदा को बाबा, आग लगाओ...”. उनकी इस ऊर्जा और बेबाक शैली ने श्रोताओं में ऐसा जोश भरा कि पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा.
रामधुन से सजी महफिल, गूंजा 'जय सियाराम' का जयकारा
भजन संध्या के अगले पड़ाव में छोटू सिंह रावणा ने आध्यात्मिक और सुमधुर भजनों से माहौल को पूरी तरह राममय बना दिया.उन्होंने जब अपनी भावपूर्ण आवाज में गाया "राम जी से कह देना जय सियाराम, मैं तो राम संग जपता रहूँगा...", तो वहां मौजूद हर एक किसी की आंखें और चेहरे पर भावुकता के साथ गहरी भक्ति साफ झलक रही थी.
भजनों की इस अविरल और सुरीली धारा ने खाड़ेपुर के पूरे इलाके को भक्ति के रंग में रंग दिया. लोग रातभर संगीत की धुनों पर थिरकते रहे और राजस्थान से आए इस लोकप्रिय गायक के सुर में सुर मिलाकर बाबा की आराधना में लीन नजर आए. इस भव्य आयोजन ने कानपुर के संगीत प्रेमियों के लिए शनिवार की शाम को वाकई बेहद यादगार बना दिया.