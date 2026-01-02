ETV Bharat / state

गुरुग्राम में इश्क बना जानलेवा: पत्नी ने मंदिर के नाम पर पति को बुलाया, फिर प्रेमी संग मिलकर किया ये काम

गुरुग्राम में पत्नी ने प्रेमी संग मंदिर के बहाने बुलाकर पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया.

Love Turns Deadly in Gurugram
गुरुग्राम में इश्क बना जानलेवा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 2, 2026 at 9:47 AM IST

2 Min Read
गुरुग्राम: गुरुग्राम के मानेसर क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के कारण एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की कोशिश की. महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर कुल्हाड़ी से पति पर हमला किया और घायल अवस्था में उसे छोड़कर भाग गए. फिलहाल शख्स की हालत गंभीर बनी हुई है. उसका इलाज चल रहा है.

मंदिर दर्शन के नाम पर पति को बुलाया: मामले में पुलिस ने बताया कि आरोपी पत्नी पूनम ने अपने पति शिव शंकर को मंदिर दर्शन के बहाने घर से बुलाया. योजना के तहत VPS स्कूल के पास स्कूटी से गिराकर उसने अपने पति पर हमला किया. इस दौरान महिला का प्रेमी मनखुश उर्फ मिंटू भी मौके पर मौजूद था. दोनों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए.

घायल अवस्था में पति को छोड़कर भागी महिला: पुलिस ने आगे बताया कि महिला ने अपने पति शिव शंकर को घायल अवस्था में छोड़कर प्रेमी के साथ मौके से भाग गई. घायल की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसे अस्पताल पहुंचाया. फिलहाल उसका इलाज जारी है. उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है. पुलिस ने बताया कि घायल शिव शंकर मूल रूप से प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) का निवासी है. वह मानेसर स्थित एक निजी कंपनी में काम करता है.

प्रेम संबंध बनी हमले की वजह: पुलिस जांच में सामने आया कि पूनम और मनखुश पिछले छह महीनों से एक-दूसरे से प्यार करते थे. दोनों ने मिलकर शिव शंकर को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी. इसी साजिश के तहत मंदिर दर्शन का बहाना बनाकर उसे सुनसान स्थान पर बुलाया था.

आरोपी गिरफ्तार: पुलिस ने मामले में जांच तेज की. आरोपी 25 वर्षीय मनखुश उर्फ मिंटू और 44 वर्षीय पूनम को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के दौरान दोनों ने घटना से जुड़े कई अहम खुलासे किए. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल कुल्हाड़ी नुमा हथियार और स्कूटी बरामद कर ली है.

