'दोस्ती से प्यार और फिर शादी..' दिलचस्प है बिहार के राहुल और जापान की मरीना की लव स्टोरी

राहुल के साथ मरीना ( ETV Bharat )

मधेपुरा: 'टोक्यो की उस बिजनेस पार्टी में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी शुरू हो जाएगी. पहले दोस्ती, प्यार और फिर शादी.' यह कहानी बिहार के मधेपुरा जिले के रौता गांव निवासी राहुल यादव की है. देखने में जितने स्वीट हैं, उतनी ही मधुर दोनों इनकी प्रेम कहानी है. सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि इनकी शादी की चर्चा जिले ही नहीं बल्कि बिहार में हो रही है. राहुल मरीना की लव स्टोरी: सुदिष्ट यादव आज जापानी बहु पाकर काफी खुश हैं. परिवार के लोगों के चेहरे पर उस वक्त मुस्कान छा जाती है, जब जापानी बहु 'हेलो..जी' कहकर बात करती है. बिहारी दूल्हा राहुल यादव भी फूले नहीं समा रहे हैं. आज उनका प्यार मुकम्मल हो गया. आईये जानते हैं इनकी लव स्टोरी. बिहार के राहुल और जापान की मरीना की शादी (ETV Bharat) बिजनेस पार्टी में मुलाकात: राहुल यादव एक आईआईटीयन हैं. दिल्ली में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद आईआईटी कानपुर से बीटेक किया. प्लेसमेंट होने के बाद जापान के एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी होंडा में उनकी नौकरी लगी. साल 2020 से जापान में ही इंजीनियर हैं. इस दौरान एक बिजनेस पार्टी में उनकी मुलाकात एक जापानी लड़की मरीना से हुई, जो तोशीघिया लिमिटेड के ओवरसीज डिपार्टमेंट में ग्लोबल सेल्स मैनेजर है. पहले दोनों में दोस्ती हुई: दोनों के बीच पहले काम के सिलसिले में बातचीत हुई और फिर दोस्ती हो गयी. राहुल बताते हैं कि अलग-अलग देशों के होने के बावजूद एक दूसरे को समझने की कोशिश की. दोनों में रिश्ता आसान नहीं था, क्योंकि राहुल बताते हैं कि जापान के लोग थोड़े संकोची होते हैं. हालांकि मरीना के साथ उनकी दोस्ती अच्छी रही. दोनों एक दूसरे को समझने लगे.