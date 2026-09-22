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हरियाणा के इस गांव में लव मैरिज पर लगी रोक, पंचायत ने किया सामाजिक बहिष्कार का फैसला

हिसार: आर्यनगर गांव में पंचायत ने लव मैरिज पर रोक लगाने का फैसला किया है. पंचायत में तय किया गया कि अगर गांव का कोई युवक-युवती लव मैरिज करते हैं, तो उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा. ऐसे जोड़ों को गांव में रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी. इनका साथ देने वालों का भी सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा. गांव में तीन मामले सामने आने के बाद पंचायत ने ये फैसला किया है. ये पंचायत रविवार को हुई थी. सोमवार को इसकी जानकारी सामने आई.

आर्य नगर गांव में लव मैरिज बैन: आर्य नगर गांव कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा की ससुराल भी है. इस गांव में पंचायत कर फैसला किया गया कि गांव के लड़के की गांव में ही शादी नहीं होगी. इससे सामाजिक ताने बाने को ठेस पहुंचती है. गांव में युवक-युवती का रिश्ता बहन भाई का माना जाता है. इसलिए अगर गांव में कोई विवाह करेगा. तो स्वीकार नहीं होगा. इसके लिए गांव स्तर पर कमेटी बनाकर जागरुकता अभियान चलाया जाएगा.

लव मैरिज करने पर सामाजिक बहिष्कार का फैसला: भाजपा नेता हनुमान वर्मा के अनुसार गांव में कुलवंत सोखला की अध्यता में पंचायत का आयोजन किया गया. जिसमें एक युवक ने गांव की ही युवती से शादी कर ली. इसको लेकर लड़की के परिजनों ने ऐतराज जताया. लड़की के परिजन लड़के वालों के घर गए और लड़की को लौटाने को कहा. जिसके बाद मामला गांव की पंचायत में पहुंचा. इसी मामले को देखते हुए पंचायत ने लव मैरिज पर बैन का ये फैसला किया है.