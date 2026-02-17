ETV Bharat / state

प्रेम विवाह बना काल, पत्नी से मिलने ससुराल आए पति की पीट-पीटकर हत्या

प्रेम विवाह से कामिनी के घर वाले नाराज थे, वह उसकी शादी कहीं अन्य जगह करना चाहते थे

पत्नी से मिलने पर पति की हत्या
पत्नी से मिलने पर पति की हत्या
Published : February 17, 2026 at 3:52 PM IST

लखनऊ: राजधानी के काकोरी थाना क्षेत्र में सालों ने बहनोई की पीट-पीटकर हत्या कर दी. युवक पत्नी से मिलने ससुराल गया था, तभी युवती के भाइयों ने युवक पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया. मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी है.

पत्नी से मिलने पर पति की हत्या: थाना प्रभारी सतीश चंद्र राठौर ने बताया कि पीलीभीत निवासी रामसागर, लालता खेड़ा गांव की कामिनी से 2 वर्ष पहले प्रेम विवाह किया था. रामसागर व कामिनी के बीच मतभेद होने के कारण कामिनी कुछ दिनों से अपने मायके में ही रह रही थी. सोमवार को ग्राम लोनहा बंथरा निवासी पंकज ने फोन कर रामसागर को पत्नी कामिनी से मिलने बुलाया.

पत्नी से मिलने के लिए रामसागर, पंकज, और भाई राहुल गौतम के साथ लालता खेड़ा गांव पहुंचा, जहां पर पहले से मौजूद कामिनी के भाइयों ने सुमित, अमित पुत्र भीमा व पंकज के साथ मिलकर बगनोई रामसागर और भाई राहुल गौतम पर हमला कर दिया, जसमें बगनोई रामसागर गंभीर रुप से घायल हो गया, मौके पर मौजूद भाई राहुल ने रामसागर को एंबुलेंस से सीएससी सरोजिनी नगर अस्पताल ले गया, जहां के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

रामसागर को मारने की योजना: रामसागर के भाई राहुल गौतम ने बताया कि दो वर्ष पूर्व रामसागर, कामिनी से प्रेम विवाह किया था. जिससे कामिनी के घर वाले नाराज थे, वह उसकी शादी कहीं अन्य जगह करना चाहते थे, इसी को लेकर उन्होंने रामसागर को मारने की योजना बनाई और पंकज से फोन कराकर रामसागर को बुलवाया और लाठी डंडों से मार कर हत्या कर दी.

मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और रामसागर के परिवार वोलों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

संपादक की पसंद

