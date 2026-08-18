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लव मैरिज के बाद गर्भवती को जबरन ले गए, पति ने लगाए आरोप, जमकर हंगामा

युवक की पत्नी गर्भवती है. ​उसने पहले ही युवक के साथ स्वेच्छा से शादी करने की बात कही थी, इसके बावजूद उसे उठाकर ले गए.

Pregnant Wife Kidnpped in Kota
कुन्हाड़ी थाना कोटा (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 18, 2026 at 11:56 AM IST

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कोटा: शहर में लव मैरिज करने वाले दंपती को सोमवार को अलग करने का मामला सामने आया है. इस घटनाक्रम के बाद जमकर हंगामा हुआ. पीड़ित ने कुन्हाड़ी थाने में रात को शिकायत दी है. कुन्हाड़ी थाना अधिकारी देवेश भारद्वाज ने बताया कि शिकायत मिली है, जांच कर रहे हैं. घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें महिला को घसीट कर ऑटो में बैठाकर ले जाते दिखाया गया है. पीड़ित युवक ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी को उसका साला हथियारों के दम पर उठाकर ले गया है. पीड़ित का कहना था कि पुलिस ने उचित कार्रवाई नहीं की.

पीड़ित युवक ने बताया कि उसने तीन साल पहले घोड़ा बस्ती निवासी युवती से लव मैरिज की थी. दोनों बालिग हैं. पुलिस के समक्ष दिए बयानों में युवती ने युवक के साथ रहने की सहमति जताई थी. वर्तमान में विवाहिता चार महीने की गर्भवती है. दोनों बालिता रोड पर रहते हैं. पीड़ित के अनुसार सोमवार को वह रामपुरा सब्जी मंडी में मोजे बेचने गया था और माता-पिता दुकान पर थे.

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इसी दौरान उसका साला सात-आठ लोगों के साथ आया. आरोप है कि हथियार दिखाकर वह उसकी पत्नी को जबरन घसीट कर ऑटो में बैठाकर ले गया. सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी उसकी पत्नी को ले जा चुके थे. पीड़ित युवक के बड़े भाई ने बताया कि डेढ़ साल पहले भी उसके भाई की पत्नी को उठाकर गुजरात ले जाया गया था. तब पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाया था और युवती ने फिर उसी युवक के साथ रहने की सहमति दी थी. जवाहर नगर थाने में भी लव मैरिज के समय उसने बयान दिया था.

पुलिस ने कहा- जांच जारी: कुन्हाड़ी थाना अधिकारी देवेश भारद्वाज ने बताया कि शिकायत मिली है. मामला आपसी पारिवारिक विवाद का है, इसलिए जांच की जा रही है. परिजनों ने आरोप लगाया है कि इस तरह जबरन ले जाने से गर्भवती विवाहिता और उसके बच्चे की जान को खतरा है.

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