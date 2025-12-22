ETV Bharat / state

केजीएमयू में लव जिहाद; चिकित्सक ने महिला हिंदू डॉक्टर पर बनाया धर्म परिवर्तन का दबाव, अपर्णा यादव बोलीं- राख में मिला देंगे

विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : केजीएमयू में लव जिहाद का मामला सामने आया है. सोमवार को पीड़ित महिला हिंदू रेजिडेंट डॉक्टर ने उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग में लिखित शिकायत की. दूसरे समुदाय के एक चिकित्सक पर गंभीर आरोप लगाए. वहीं आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने आरोपी पर सख्त कार्रवाई कराने की बात कही. लव जिहादियों को राख के ढेर में मिलाने की चेतावनी भी दी. इस मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने परिसर में प्रदर्शन भी किया. पीड़ित महिला चिकित्सक ने आरोप लगाया कि दूसरे समुदाय के एक चिकित्सक ने शादीशुदा होने के बावजूद सच्चाई छिपाकर उसे प्रेमजाल में फंसा लिया. शादी की बात कहने पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा. इससे वह परेशान हो गई. तनाव में आकर उसने आत्मघाती कदम भी उठाया. अध्यक्ष बबीता चौहान बोलीं- मामले की होगी जांच : सोमवार को महिला चिकित्सक ने उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग में लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की. आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने बताया कि पीड़िता ने शिकायत की है. अभी तक इस मामले में कोई शिकायत नहीं आई थी, इसलिए हमने कोई कदम नहीं उठाया था. अब पुलिस के सहयोग से निष्पक्षता के साथ जांच की जाएगी. दोषी को सजा दिलाई जाएगी. अपर्णा यादव बोलीं- आरोपी पर सख्त कार्रवाई होगी. (Video Credit; ETV Bharat)