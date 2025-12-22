ETV Bharat / state

केजीएमयू में लव जिहाद; चिकित्सक ने महिला हिंदू डॉक्टर पर बनाया धर्म परिवर्तन का दबाव, अपर्णा यादव बोलीं- राख में मिला देंगे

पीड़ित डॉक्टर ने उप्र राज्य महिला आयोग में की शिकायत, कहा- चिकित्सक ने सच्चाई छिपाकर प्रेमजाल में फंसाया.

विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन.
विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 22, 2025 at 6:09 PM IST

3 Min Read
लखनऊ : केजीएमयू में लव जिहाद का मामला सामने आया है. सोमवार को पीड़ित महिला हिंदू रेजिडेंट डॉक्टर ने उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग में लिखित शिकायत की. दूसरे समुदाय के एक चिकित्सक पर गंभीर आरोप लगाए. वहीं आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने आरोपी पर सख्त कार्रवाई कराने की बात कही. लव जिहादियों को राख के ढेर में मिलाने की चेतावनी भी दी.

इस मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने परिसर में प्रदर्शन भी किया. पीड़ित महिला चिकित्सक ने आरोप लगाया कि दूसरे समुदाय के एक चिकित्सक ने शादीशुदा होने के बावजूद सच्चाई छिपाकर उसे प्रेमजाल में फंसा लिया. शादी की बात कहने पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा. इससे वह परेशान हो गई. तनाव में आकर उसने आत्मघाती कदम भी उठाया.

अध्यक्ष बबीता चौहान बोलीं- मामले की होगी जांच : सोमवार को महिला चिकित्सक ने उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग में लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की. आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने बताया कि पीड़िता ने शिकायत की है. अभी तक इस मामले में कोई शिकायत नहीं आई थी, इसलिए हमने कोई कदम नहीं उठाया था. अब पुलिस के सहयोग से निष्पक्षता के साथ जांच की जाएगी. दोषी को सजा दिलाई जाएगी.

अपर्णा यादव बोलीं- आरोपी पर सख्त कार्रवाई होगी. (Video Credit; ETV Bharat)

'बेटियों के साथ लव जिहाद नहीं होने देंगे' : वहीं आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये भारत का दुर्भाग्य है कि लव जिहाद के मामले में हिंदू बेटियों के साथ खेल होता है. आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार करवाएंगे. पीड़िता डरी हुई थी. वह महिला आयोग पहुंची. जो अन्य लोग भी इस घटना में शामिल हैं. उनको भी सजा होगी. हम भारत की बेटियों के साथ लव जिहाद नहीं होने देंगे. ऐसे लोगों को हम राख के ढेर में मिला देंगे.

आरोपी डॉक्टर ने पहली पत्नी का भी कराया था धर्म परिवर्तन : उपाध्यक्ष ने बताया कि आरोपी डॉक्टर की पहली शादी एक हिंदू महिला से हुई थी. उसका भी धर्म परिवर्तन कराया गया था. अब महिला चिकित्सक पर भी धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में पूरा मामला है. मैं खुद उन्हें प्रकरण के बारे में बता चुकी हूं. इस पूरे मामले पर अब एफआईआर दर्ज कराई जाएगी. वहीं पीड़ित महिला चिकित्सक ने केजीएमयू की प्रॉक्टर से भी शिकायत की है.

विहिप-बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन : लव जिहाद मामले में आरोपी चिकित्सक पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर सोमवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने केजीएमयू परिसर में प्रदर्शन किया. आरोपी डॉक्टर को बर्खास्त करने की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की. मामले में अभी आरोपी चिकित्सक पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है. वहीं, केजीएमयू कुलपति प्रो. सोनिया नित्यानंद ने आश्वासन दिया कि विशाखा कमेटी मामले की जांच करेगी. दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी.

संपादक की पसंद

