कमरू जमाल ने राहुल बनकर महिला को फंसाया; शारीरिक शोषण, सेक्स रैकेट चलाने का आरोप
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 12, 2026 at 10:16 AM IST|
Updated : February 12, 2026 at 10:21 AM IST
लखनऊ: शहर के गोमती नगर थाना क्षेत्र की महिला ने युवक के खिलाफ लव जिहाद, शारीरिक उत्पीड़न और जबरन सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगाया है. वहीं, मड़ियांव क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की का अपहरण और धर्म परिवर्तन कराकर निकाह करने का मामला सामने आया है.
पहले जानें गोमती नगर का केस: थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला ने गोमती नगर थाने में लिखित शिकायत दी है. उसने बताया कि मोहम्मद कमरू जमाल नाम के युवक ने अपना नाम राहुल बताकर दोस्ती बढ़ाई और आपत्तिजनक वीडियो बनाए.
इंस्पेक्टर गोमती नगर बृजेश चंद तिवारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. महिला ने पुलिस को बताया कि वह लखनऊ में रहकर पुलिस में नौकरी पाने के लिए तैयारी करती है. घर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं है. उसे पार्ट टाइम नौकरी की आवश्यकता थी.
नौकरी दिलाने का झांसा: पीड़िता के मुताबिक, इसी दौरान उसकी मुलाकात राहुल यानी मोहम्मद कमरू जमाल और कमर हयात इदरीसी नाम के व्यक्तियों से हुई. दोनों ने उसे नौकरी दिलाने की बात कही.
राहुल ने उसे गोमती नगर के ही कैफे में नौकरी दिलाई. महिला ने बताया कि राहुल ने उसे कैफे में नौकरी दिलाने की बात कही थी, लेकिन जब वहां काम करने गई तो पता चला कि वह स्पा सेंटर है. वहां पर पुरुषों के मसाज किए जाते हैं.
बियर पिलाकर वीडियो बनाए: पीड़िता ने आरोप लगाया कि पिछले दिनों वह राहुल के साथ घूमने के लिए गई थी. वहां राहुल ने उसे बियर पिलाई. आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिए. घटना के दौरान ही पीड़ित महिला ने राहुल का आधार कार्ड देख लिया, जिस पर उसका नाम मोहम्मद कमरू जमाल लिखा हुआ था.
जब महिला ने उसका सही नाम पूछने का प्रयास किया और असलियत बताने का दबाव डाला तो आरोपी कमरू जमाल ने उसके साथ मारपीट की. महिला का आरोप है कि जिस कैफे में आरोपी कमरू जमाल ने उसकी नौकरी लगाई थी, वहां पर देह व्यापार किया जाता है.
वहां पर कई लड़कियों को रखा गया है. इन महिलाओं का पहले तो पुरुषों का मसाज करते हुए वीडियो बनाया जाता है. फिर इन्हें ब्लैकमेल करते हुए इसे देह व्यापार कराया जाता है. महिला का आरोप है कि राजधानी लखनऊ ही नहीं महिलाओं को अन्य जिले में भेजकर भी देह व्यापार कराया जाता है.
पीड़िता के साथ कई अन्य महिलाओं ने थाने पहुंचकर स्पा सेंटर के बारे में शिकायत दर्ज कराई है. महिलाओं का कहना है कि उनसे देव व्यापार कराने के साथ ही स्पा सेंटर चलाने वाले दुष्कर्म भी करते थे.
अब जानें मड़ियांव केस: मड़ियांव थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा को जबरन अगवा करने का मामला प्रकाश में आया है. आरोपी अमान खान ने छात्रा के परिजनों को धमकी दी थी कि वह उसका धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कर लेगा.
सोमवार को छात्रा के लापता होने के बाद पुलिस ने आरोपी और उसकी बहनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. छात्रा की बरामदगी के लिए टीमें लगी हैं.
स्कूल के पास से किया अपहरण: पीड़ित पिता ने बताया कि उसकी बेटी सोमवार सुबह करीब 10 बजे अपने स्कूल के पास थी. तभी पड़ोस में रहने वाला अमान खान पुत्र पप्पू खान उसे जबरन अपने साथ ले गया. तब से छात्रा का कोई सुराग नहीं मिल सका है.
उन्होंने बताया कि 4 फरवरी को भी अमान और उसकी बहनों अमरीन और साहिबा ने उनके घर आकर हंगामा किया था. आरोपियों ने परिवार के साथ मारपीट की और जातिसूचक गालियां दीं.
अमान ने धमकी दी थी कि यदि उसकी शादी छात्रा से नहीं कराई गई, तो वह उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराकर उससे निकाह कर लेगा.
इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्रा ने बताया कि मां की तहरीर के आधार पर अपहरण, धमकी और अन्य प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. छात्रा की सकुशल बरामदगी के लिए पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही हैं. पुलिस आरोपी के संभावित ठिकानों और उसके मोबाइल लोकेशन को ट्रेस कर रही है.
