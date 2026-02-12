ETV Bharat / state

कमरू जमाल ने राहुल बनकर महिला को फंसाया; शारीरिक शोषण, सेक्स रैकेट चलाने का आरोप

लखनऊ: शहर के गोमती नगर थाना क्षेत्र की महिला ने युवक के खिलाफ लव जिहाद, शारीरिक उत्पीड़न और जबरन सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगाया है. वहीं, मड़ियांव क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की का अपहरण और धर्म परिवर्तन कराकर निकाह करने का मामला सामने आया है.

पहले जानें गोमती नगर का केस: थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला ने गोमती नगर थाने में लिखित शिकायत दी है. उसने बताया कि मोहम्मद कमरू जमाल नाम के युवक ने अपना नाम राहुल बताकर दोस्ती बढ़ाई और आपत्तिजनक वीडियो बनाए.

इंस्पेक्टर गोमती नगर बृजेश चंद तिवारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. महिला ने पुलिस को बताया कि वह लखनऊ में रहकर पुलिस में नौकरी पाने के लिए तैयारी करती है. घर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं है. उसे पार्ट टाइम नौकरी की आवश्यकता थी.

नौकरी दिलाने का झांसा: पीड़िता के मुताबिक, इसी दौरान उसकी मुलाकात राहुल यानी मोहम्मद कमरू जमाल और कमर हयात इदरीसी नाम के व्यक्तियों से हुई. दोनों ने उसे नौकरी दिलाने की बात कही.

राहुल ने उसे गोमती नगर के ही कैफे में नौकरी दिलाई. महिला ने बताया कि राहुल ने उसे कैफे में नौकरी दिलाने की बात कही थी, लेकिन जब वहां काम करने गई तो पता चला कि वह स्पा सेंटर है. वहां पर पुरुषों के मसाज किए जाते हैं.

बियर पिलाकर वीडियो बनाए: पीड़िता ने आरोप लगाया कि पिछले दिनों वह राहुल के साथ घूमने के लिए गई थी. वहां राहुल ने उसे बियर पिलाई. आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिए. घटना के दौरान ही पीड़ित महिला ने राहुल का आधार कार्ड देख लिया, जिस पर उसका नाम मोहम्मद कमरू जमाल लिखा हुआ था.

जब महिला ने उसका सही नाम पूछने का प्रयास किया और असलियत बताने का दबाव डाला तो आरोपी कमरू जमाल ने उसके साथ मारपीट की. महिला का आरोप है कि जिस कैफे में आरोपी कमरू जमाल ने उसकी नौकरी लगाई थी, वहां पर देह व्यापार किया जाता है.

वहां पर कई लड़कियों को रखा गया है. इन महिलाओं का पहले तो पुरुषों का मसाज करते हुए वीडियो बनाया जाता है. फिर इन्हें ब्लैकमेल करते हुए इसे देह व्यापार कराया जाता है. महिला का आरोप है कि राजधानी लखनऊ ही नहीं महिलाओं को अन्य जिले में भेजकर भी देह व्यापार कराया जाता है.