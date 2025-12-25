KGMU में लव जिहाद-धर्मांतरण मामला; पीड़िता डॉक्टर की बढ़ी सुरक्षा, जांच रिपोर्ट का इंतजार
KGMU के प्रवक्ता डॉ. केके सिंह ने बताया कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने महिला डॉक्टर को हॉस्टल में रूम अलॉट कर दिया है.
December 25, 2025
लखनऊ: KGMU में रेजिडेंट डॉक्टर द्वारा दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के दबाव की शिकार महिला डॉक्टर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. अब 24 घंटे पीड़िता की सिक्योरिटी में महिला सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगी. KGMU प्रशासन ने पीड़िता को हॉस्टल में ही कमरा भी अलॉट किया है, ताकि सुरक्षा से कोई चूक न होने पाए.
KGMU के प्रवक्ता डॉ. केके सिंह ने बताया कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिला डॉक्टर को हॉस्टल में रूम अलॉट कर दिया है. पीड़ित महिला डॉक्टर के हॉस्टल में 24 घंटे महिला सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगी. हमारे लिए पीड़िता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता पर है.
विशाखा कमेटी की जांच: डॉ. केके सिंह ने बताया कि विशाखा कमेटी मामले की जांच कर रही है. जांच के बाद ही इस मामले में आगे कुछ कहा जा सकता है. डॉ. मलिक को केजीएमयू प्रशासन ने सस्पेंड कर दिया है. साथ ही निर्देशित किया गया है कि डॉ. मलिक केजीएमयू कैंपस में दिखाई न दें.
महिला आयोग उपाध्यक्ष से मुलाकात: पीड़िता ने उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव से भी मुलाकात की है. उसने आयोग को बताया कि रेजिडेंट डॉक्टर रमीजुद्दीन मलिक ने पहले प्यार का दिखावा किया.
महिला डॉक्टर ने बताया कि जब हमने वह प्रपोजल स्वीकार किया, तो बिल्कुल पता नहीं था कि वह पहले से शादीशुदा है. उसने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया. जब कभी मुझे शक हुआ तो उसने बहाने बनाकर बात टाल दी. इस दौरान में गर्भवती भी हुई, लेकिन उसने अबॉर्शन करा दिया.
ऐसे खुला राज: पीड़िता ने राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष को बताया कि एक दिन एक महिला मुझसे मिलने पहुंची. उसने बताया कि वह डॉक्टर की पत्नी है. इसके बाद मैंने डॉक्टर से दूरी बनानी शुरू की.
पीड़िता ने बताया कि इसके बाद भी डॉ. मलिक ने शादी का दबाव बनाना बंद नहीं किया. मेरा धर्म बदलकर वह लगातार शादी का दबाव बनाता रहा. जब उसे लगा कि मैं बात नहीं मान रही, तो उसने मेरे फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देनी शुरू कर दी.
