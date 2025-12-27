KGMU लव जिहाद-धर्मांतरण मामला: कुलपति ने 5 सदस्यीय टीम बनाई, 7 दिन में मांगी जांच रिपोर्ट
फरार आरोपी डॉक्टर की तलाश कर रही पुलिस, पीड़िता के मजिस्ट्रेटी बयान दर्ज कराए जा सकते हैं.
लखनऊ: केजीएमयू के लव जिहाद मामले में संस्थान की कुलपति प्रो. सोनिया नित्यानंद ने जांच के निर्देश दिए हैं. शुक्रवार को कुलपति ने मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय टीम गठित की है. यह टीम मामले की जांच करेगी और 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट तैयार करेगी. मामला रेजिडेंट डॉक्टर रमीजुद्दीन मलिक के द्वारा महिला डॉक्टर के ऊपर धर्म परिवर्तन के दबाव का है. वहीं, फरार आरोपी डॉक्टर की पुलिस तलाश कर रही है. पीड़िता के मजिस्ट्रेटी बयान दर्ज कराए जा सकते हैं.
आदेश में कुलपति ने क्या लिखा: कुलपति ने आदेश में लिखा है कि आरोपी डॉ. रमीजुद्दीन नायक उर्फ रमीज मालिक के मददगारों की जांच के लिए मेडिकल यूनिवर्सिटी ने टीम का गठन किया है. पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए नई जांच टीम बनाई गई है. यह टीम सात दिन में रिपोर्ट तैयार कर सौपेंगी.
कई संगठनों का विरोध जारी: बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन जैसे संगठन इसको लेकर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रशासन से लगातार कार्रवाई की मांग कर प्रदर्शन कर रहे थे. इस बीच आरोपी डॉक्टर के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई में अब तेजी दिखाई पड़ रही है. चौक पुलिस पीड़ित डॉक्टर के मजिस्ट्रेटी बयान दर्ज करा सकती है. आरोपी डॉक्टर रमीज फरार है. पुलिस उसे खोज रही है.
पिता संग पीड़िता को रहने की अनुमति: केजीएमयू प्रवक्ता डॉ. केके सिंह के मुताबिक पीड़िता को केजीएमयू के हॉस्टल में ही एक कमरा आवंटित किया गया है, ताकि पीड़िता की सुरक्षा हो सकें. इसके साथ ही पीड़िता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिला सुरक्षाकर्मी भी तैनात की गई है. विश्वविद्यालय ने कैंपस में पीड़िता को उसके पिता के साथ शिफ्ट होने का भी ऑफर दिया है. इस समय वह अपने पिता के साथ हॉस्टल में ही रह रही है.
विशाखा कमेटी भी कर रही जांच: उन्होंने कहा कि केजीएमयू कुलपति के द्वारा पांच सदस्यीय टीम गठित की गई है, जो पैथोलॉजी विभाग के खिलाफ जांच करेंगी. कमेटी को सात दिन का समय दिया गया है और सात दिन के भीतर कमेटी रिपोर्ट कुलपति को देगी. इसके अलावा विशाखा कमेटी की भी जांच चल रही है, जल्द ही इस मामले की सारी परतें खुलेंगी.
क्या है पूरा मामला: धर्मांतरण और लव जिहाद का यह मामला लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का है, जहां पर रेजिडेंट डॉ. मलिक एक हिंदू महिला डॉक्टर का धर्म परिवर्तन कराने के पीछे पड़ा था. उसने पहले महिला डॉक्टर को प्यार के जाल में फंसाया और बाद में शादी के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा. महिला डॉक्टर के न मानने पर उसे प्रताड़ित करने लगा.
डॉ. मलिक पहले से शादीशुदा है और उसकी पहली शादी भी हिंदू लड़की से हुई थी. उसका भी इसने धर्म परिवर्तन कराया था. इस बारे में महिला डॉक्टर को जानकारी नहीं थी. पीड़ित महिला को जब इसके बारे में जानकारी मिली तो उसने डॉक्टर से दूरी बनाना शुरू कर दिया, लेकिन इस पर उसे शोषण और प्रताड़ना का सामना करना पड़ा.
