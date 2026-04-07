मेरठ में लव जिहाद : घर में घुसकर हिंदू युवती को ले जाने का प्रयास, लोगों में आक्रोश, थाने में जमकर किया हंगामा
हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर जमकर विरोध-प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 7, 2026 at 1:06 PM IST
मेरठ: यूपी के मेरठ में लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां दूसरे समुदाय के कुछ युवकों ने घर के घुसकर एक हिंदू युवती को जबरन ले जाने की कोशिश की है, जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया. नरसिंह वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष कार्तिक हिंदू के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर जमकर विरोध-प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
जानकारी के अनुसार लाला महमदपुर निवासी 23 वर्षीय मोहम्मद अली पर आरोप है कि उसने कंकरखेड़ा की शिवलोक पुरी की एक युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसे घर से उठाने का प्रयास किया है. हिंदूवादी संगठनों का दावा है कि आरोपी ने युवती का 'ब्रेनवॉश' किया था और उसे बुर्का पहनाकर बाइक पर घुमाता था. हद तो तब हो गई जब सोमवार को सुबह आरोपी युवक सीधे युवती के घर पहुंच गया और परिजनों के सामने ही उसे बलपूर्वक अपने साथ ले जाने का प्रयास करने लगा.
घर में मौजूद युवती के परिजनों ने जब उसका विरोध किया, तो आरोपी अभद्रता करने लगे. साथ ही मारपीट पर आमादा हो गया. शोर-शराबा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और मामले की सूचना पुलिस व हिंदू संगठनों को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले आई, जहां सूचना पाकर भारी संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी जुट गए.
नरसिंह वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष कार्तिक हिंदू के साथ युवती के पिता ने पुलिस को लिखित शिकायत सौंपकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है.
इधर इस मामले में कंकरखेड़ा थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि हिंदू संगठनों की ओर से धर्म परिवर्तन और जबरन ले जाने की शिकायत दी गई है. शिकायत के आधार पर मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आरोपी के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
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