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मेरठ में लव जिहाद : घर में घुसकर हिंदू युवती को ले जाने का प्रयास, लोगों में आक्रोश, थाने में जमकर किया हंगामा

मेरठ: यूपी के मेरठ में लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां दूसरे समुदाय के कुछ युवकों ने घर के घुसकर एक हिंदू युवती को जबरन ले जाने की कोशिश की है, जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया. नरसिंह वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष कार्तिक हिंदू के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर जमकर विरोध-प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

जानकारी के अनुसार लाला महमदपुर निवासी 23 वर्षीय मोहम्मद अली पर आरोप है कि उसने कंकरखेड़ा की शिवलोक पुरी की एक युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसे घर से उठाने का प्रयास किया है. हिंदूवादी संगठनों का दावा है कि आरोपी ने युवती का 'ब्रेनवॉश' किया था और उसे बुर्का पहनाकर बाइक पर घुमाता था. हद तो तब हो गई जब सोमवार को सुबह आरोपी युवक सीधे युवती के घर पहुंच गया और परिजनों के सामने ही उसे बलपूर्वक अपने साथ ले जाने का प्रयास करने लगा.