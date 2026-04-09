महिला कॉलेज में आशिकी का ड्रामा, युवक ने पोस्टर लगाकर मांगी माफी, महाविद्यालय की सुरक्षा पर उठे सवाल
धनबाद के महिला कॉलेज में एक युवक ने अपनी प्रेमिका से माफी मांगने का पोस्टर बनाकर चारों तरफ चिपका दिया.
Published : April 9, 2026 at 6:45 PM IST
धनबाद: जिले की एक महिला महाविद्यालय से चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने अपनी निजी बात को सार्वजनिक करते हुए कॉलेज की दीवारों को ही माध्यम बना लिया. बीएसएस महिला महाविद्यालय परिसर में युवक द्वारा पोस्टर चिपकाकर माफी मांगने की घटना से छात्राओं और स्थानीय लोगों में चर्चा का माहौल बन गया है.
युवक ने अपनी गलती स्वीकारते हुए कॉलेज की दीवारों पर कई पोस्टर लगाए, जिनमें उसने अपनी प्रेमिका से माफी की अपील की थी. सुबह जब कॉलेज खुला, तो ये पोस्टर लोगों की नजर में आए. कॉलेज कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पोस्टरों को हटवा दिया, लेकिन इससे पहले ही तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गईं.
घटना को लेकर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि यह एक गर्ल्स कॉलेज है, जहां छात्राओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होती है. ऐसे में बाहरी व्यक्ति का परिसर में आकर इस तरह की गतिविधि करना सुरक्षा व्यवस्था की कमी को उजागर करता है.
प्राचार्या डॉ. करुणा सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी सुबह मिली. जब गार्ड पोस्टर हटाने गया तो युवक ने उसे डराने-धमकाने की कोशिश की. हालांकि, कॉलेज प्रशासन के पहुंचने से पहले ही वह वहां से निकल गया. कॉलेज प्रबंधन ने पूरे मामले को गंभीर मानते हुए प्रशासन और पुलिस से कार्रवाई की मांग की है. अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आरोपी की पहचान कर उसके खिलाफ क्या कदम उठाए जाते हैं.