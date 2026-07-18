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मोहब्बत, साजिश और कत्ल उन्नाव में महिला हत्याकांड का चौंकाने वाला खुलासा, पुलिस और सर्विलांस को 50 हजार रुपये का पुरस्कार

आरोपी और उसका साथी आजीवन कारावास की सजा पा चुके हैं, जमानत पर हुए थे रिहा.

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उन्नाव में महिला हत्याकांड में आरोपी की खुली पोल. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 12:17 PM IST

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उन्नाव: थाना बिहार क्षेत्र में बीते दिनों नहर पुलिया के पास मिले अज्ञात महिला के शव की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाते हुए हत्या के मामले का खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त कार भी बरामद कर ली है.

पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह के मुताबिक, 6 जुलाई को दोपहर करीब 2:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि बिहार-मौरावां मार्ग पर केदारखेड़ा नहर पुलिया के पास एक महिला का शव पड़ा हुआ है. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया और नियमानुसार 72 घंटे के भीतर पोस्टमार्टम कराया गया.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की मौत का कारण सिर में गंभीर चोट लगने से कोमा में जाना पाया गया. इसके बाद थाना बिहार में केस दर्ज किया गया. घटना के अनावरण के लिए थाना बिहार पुलिस के साथ स्वाट और सर्विलांस टीम को भी लगाया गया. करीब 10 दिनों की जांच के बाद पुलिस ने 16 जुलाई को लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपियों में अयोध्या निवासी राधाकांत दूबे उर्फ कक्कू (59), लखनऊ निवासी उमेश चंद्र यादव (50) और सुमन वर्मा (40) शामिल हैं.

जांच में सामने आया कि मृतका के परिजनों ने 7 जुलाई को थाना कृष्णानगर, लखनऊ में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी. पूछताछ में मुख्य आरोपी राधाकांत दूबे ने बताया कि उसने फरवरी 2025 में सरदारीखेड़ा में एक मकान खरीदा था, जहां वह रह रहा था. इसी दौरान उसके मृतका से संबंध बन गए थे. आरोपी के अनुसार, महिला उस पर उसके साथ रहने का दबाव बना रही थी, जिससे वह परेशान था.

पुलिस के अनुसार, आरोपी ने 5 जुलाई को महिला को अपने एक परिचित के खाली पड़े मकान में बुलाया और उसे कोल्ड ड्रिंक में नींद की दवा मिलाकर पिला दी. महिला के अचेत होने के बाद उसने ईंट से उसके सिर पर हमला कर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद उसने अपने मित्र उमेश चंद्र यादव को बुलाया, जिसकी कार से शव को बिहार थाना क्षेत्र में ले जाकर नहर पुलिया के पास फेंक दिया गया.

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने सुमन वर्मा को इसलिए साथ लिया था ताकि रास्ते में पुलिस चेकिंग होने पर यह दिखाया जा सके कि वे किसी महिला को इलाज के लिए ले जा रहे हैं.

पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने बताया कि राधाकांत दूबे और उमेश चंद्र यादव पूर्व में हत्या के मामलों में दोषसिद्ध होकर आजीवन कारावास की सजा पा चुके हैं और वर्तमान में जमानत पर बाहर थे. तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दिया गया है. इस जघन्य हत्याकांड का सफल खुलासा करने पर पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र ने थाना बिहार पुलिस, स्वाट और सर्विलांस टीम को 50 हजार रुपये नकद पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है.

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