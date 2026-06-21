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बिहार में AI का खतरनाक इस्तेमाल, इंजीनियरिंग छात्र ने प्रेमिका के भाई को दम घोंट कर मारा

सिवान: बिहार के सिवान जिले से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने पुलिस और आम लोगों को हैरान कर दिया है. एक इंजीनियरिंग छात्र पर आरोप है कि उसने अपनी प्रेमिका के भाई की हत्या की साजिश रचने और उसे अंजाम देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल किया. पुलिस के अनुसार आरोपी ने हत्या की योजना बनाने, विभिन्न तरीकों की जानकारी जुटाने और यहां तक कि वारदात की ऑडियो रिकॉर्डिंग तैयार करने में भी AI टूल्स की मदद ली थी.

इंजीनियरिंग छात्र ने AI की मदद से की हत्या: पुलिस के मुताबिक घटना जिले के लकड़ी नबीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की है. गिरफ्तार आरोपी शाहनवाज आलम इंजीनियरिंग का छात्र है और छुट्टियों में अपने गांव आया हुआ था. उसका एक लड़की के साथ प्रेम संबंध था, जिसका विरोध लड़की का भाई कर रहा था. इसी विवाद को लेकर हत्या की साजिश रची गई.

AI से बनाई योजना, फिर दिया वारदात को अंजाम: जांच में सामने आया कि आरोपी ने कथित तौर पर AI टूल्स के जरिए हत्या के विभिन्न तरीकों की जानकारी हासिल की थी. पुलिस का कहना है कि वारदात के दौरान पीड़ित को घायल करने के बाद उसके मुंह पर मिट्टी डाल दी गई, जिससे दम घुटने से उसकी मौत हो गई.

प्रेमिका को सुनाने के लिए रिकॉर्ड की मौत की कहानी: मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि आरोपी ने हत्या के दौरान हुई बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी की थी. पुलिस के अनुसार पूछताछ में उसने बताया कि वह यह रिकॉर्डिंग अपनी प्रेमिका को सुनाना चाहता था, ताकि उसे पता चल सके कि उसके भाई की हत्या किस तरह की गई. आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है, जिसकी जांच की जा रही है.

मिट्टी से सने कपड़ों ने खोला राज: घटना के तुरंत बाद गश्त कर रही पुलिस की नजर दो संदिग्ध युवकों पर पड़ी. दोनों भागने की कोशिश कर रहे थे और उनके कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी. शक होने पर पुलिस उन्हें थाने ले गई, जहां पूछताछ में हत्या का मामला सामने आया. पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके नाबालिग भाई को भी कानूनी प्रक्रिया के तहत हिरासत में लिया गया है.

क्या कहती है पुलिस?: पुलिस के अनुसार यह मामला केवल प्रेम प्रसंग में हुई हत्या का नहीं, बल्कि अपराध में आधुनिक तकनीक और AI के इस्तेमाल का भी है. जांच अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आरोपी ने किन AI प्लेटफॉर्मों का उपयोग किया और योजना बनाने में तकनीक की भूमिका कितनी गहरी थी. मामले की आगे की जांच जारी है.