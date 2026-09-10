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बालाघाट में आदिवासी बच्चों की मौत पर झामुमो ने बीजेपी सरकार को घेरा, पूछा- क्या सस्ती है आदिवासियों की जान

रांची: मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में आदिवासी बच्चों की मौत के मामले को लेकर झामुमो विधायक और झारखंड की पूर्व मंत्री डॉ. लुईस मरांडी और तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया ने संवाददाता सम्मेलन कर मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा भाजपा पर तीखा हमला बोला.

डॉ. लुईस मरांडी ने बताया कि मध्यप्रदेश की विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) बैगा, और अन्य आदिवासी समुदायों के 20 से 30 से अधिक बच्चों की मौत हुई है. उन्होंने कहा कि यह केवल मौत का आंकड़ा, नहीं बल्कि आदिवासी समाज के भविष्य से जुड़ा गंभीर सवाल है.

बालाघाट में आदिवासी बच्चों की मौत पर बीजेपी को घेरा (Etv Bharat)

झामुमो विधायक और पूर्व मंत्री डॉ. लुईस मरांडी ने कहा कि अखबारों और मीडिया के माध्यम से बालाघाट में बच्चों की मौत का मामला सामने आया है. यदि मध्य प्रदेश सरकार ने शुरुआती दौर में ही बीमारी या संक्रमण की स्थिति को गंभीरता से लिया होता और प्रभावित बच्चों का समय पर इलाज शुरू कराया होता, तो इतनी बड़ी संख्या में बच्चों की मौत नहीं होती. वह आदिवासी कांग्रेस ने बालाघाट की घटना के विरोध में लोकभवन के समक्ष धरना दिया.

आंकड़ों को छिपाती रही मध्यप्रदेश सरकार

पूर्व मंत्री डॉ. लुईस मरांडी ने आरोप लगाया कि शुरुआत में बच्चों की मौत के आंकड़े लगातार बदलते रहे. कभी छह, कभी आठ और बाद में संख्या 20 से अधिक बताई गई. उन्होंने बताया कि बीमारी से मौत होना अलग बात है और मौतों का वास्तविक आंकड़ा सामने नहीं आना अलग सवाल है.

उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार पर वास्तविक स्थिति को छिपाने का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि किसी संक्रमण के कारण बच्चों की तबीयत बिगड़ रही थी, तो सरकार को शुरुआत से ही प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य टीम भेजनी चाहिए थी. बीमारी की जांच, इलाज और निगरानी का व्यापक इंतजाम किया जाना चाहिए था.

आदिवासी बच्चों की जान इतनी सस्ती नहीं

झामुमो विधायक ने कहा कि आदिवासी बच्चों की जान इतनी सस्ती नहीं है कि उनकी मौतों को केवल आंकड़ों तक सीमित कर दिया जाए. उन्होंने कहा कि आदिवासी बच्चों को भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सम्मान के साथ जीने का पूरा अधिकार है. उन्होंने भाजपा के आदिवासी हितैषी होने के दावे पर भी सवाल उठाया और कहा कि कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है और बालाघाट की घटनाओं ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया है कि आदिवासी समाज के प्रति भाजपा सरकारों की वास्तविक सोच क्या है.

जल, जंगल, जमीन और खनन का मुद्दा भी उठाया

डॉ. लुईस मरांडी ने बालाघाट की घटना को आदिवासी समाज के व्यापक सवालों से जोड़ते हुए कहा कि आदिवासी समुदाय अपने जल, जंगल और जमीन के अधिकारों के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की लड़ाई लड़ रहा है. उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में बेतरतीब खनन और उससे जुड़े विस्थापन के सवाल भी उठाए. उन्होंने केंद्र सरकार की खनन नीति में किए जा रहे बदलावों पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि खनिज संपदा से समृद्ध आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के हितों की तुलना में कॉर्पोरेट हितों को प्राथमिकता दी जा रही है.

संविधान की 5वीं अनुसूची की भावना का हवाला देते हुए झामुमो विधायक ने संविधान की 5वीं अनुसूची का हवाला देते हुए कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों और आदिवासी समुदायों के हितों एवं अधिकारों को विशेष संरक्षण देने की संवैधानिक व्यवस्था है. इसके बावजूद आदिवासी बहुल इलाकों में बच्चों की बड़ी संख्या में मौत चिंता का विषय है. उन्होंने सवाल किया कि जिन समुदायों को संविधान विशेष संरक्षण देता है, उनके बच्चे इलाज और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में कब तक मरते रहेंगे.