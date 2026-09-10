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बालाघाट में आदिवासी बच्चों की मौत पर झामुमो ने बीजेपी सरकार को घेरा, पूछा- क्या सस्ती है आदिवासियों की जान

पूर्व मंत्री लुईस मरांडी ने बालाघाट में आदिवासी बच्चों की मौत पर मध्य प्रदेश सरकार से कई सवाल पूछे हैं. रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार.

Dr. Louis Marandi and MLA Sudip Gudiya
पूर्व मंत्री डॉ. लुईस मरांडी और विधायक सुदीप गुड़िया (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 10, 2026 at 8:32 PM IST

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रांची: मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में आदिवासी बच्चों की मौत के मामले को लेकर झामुमो विधायक और झारखंड की पूर्व मंत्री डॉ. लुईस मरांडी और तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया ने संवाददाता सम्मेलन कर मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा भाजपा पर तीखा हमला बोला.

डॉ. लुईस मरांडी ने बताया कि मध्यप्रदेश की विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) बैगा, और अन्य आदिवासी समुदायों के 20 से 30 से अधिक बच्चों की मौत हुई है. उन्होंने कहा कि यह केवल मौत का आंकड़ा, नहीं बल्कि आदिवासी समाज के भविष्य से जुड़ा गंभीर सवाल है.

बालाघाट में आदिवासी बच्चों की मौत पर बीजेपी को घेरा (Etv Bharat)

झामुमो विधायक और पूर्व मंत्री डॉ. लुईस मरांडी ने कहा कि अखबारों और मीडिया के माध्यम से बालाघाट में बच्चों की मौत का मामला सामने आया है. यदि मध्य प्रदेश सरकार ने शुरुआती दौर में ही बीमारी या संक्रमण की स्थिति को गंभीरता से लिया होता और प्रभावित बच्चों का समय पर इलाज शुरू कराया होता, तो इतनी बड़ी संख्या में बच्चों की मौत नहीं होती. वह आदिवासी कांग्रेस ने बालाघाट की घटना के विरोध में लोकभवन के समक्ष धरना दिया.

आंकड़ों को छिपाती रही मध्यप्रदेश सरकार

पूर्व मंत्री डॉ. लुईस मरांडी ने आरोप लगाया कि शुरुआत में बच्चों की मौत के आंकड़े लगातार बदलते रहे. कभी छह, कभी आठ और बाद में संख्या 20 से अधिक बताई गई. उन्होंने बताया कि बीमारी से मौत होना अलग बात है और मौतों का वास्तविक आंकड़ा सामने नहीं आना अलग सवाल है.

उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार पर वास्तविक स्थिति को छिपाने का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि किसी संक्रमण के कारण बच्चों की तबीयत बिगड़ रही थी, तो सरकार को शुरुआत से ही प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य टीम भेजनी चाहिए थी. बीमारी की जांच, इलाज और निगरानी का व्यापक इंतजाम किया जाना चाहिए था.

आदिवासी बच्चों की जान इतनी सस्ती नहीं

झामुमो विधायक ने कहा कि आदिवासी बच्चों की जान इतनी सस्ती नहीं है कि उनकी मौतों को केवल आंकड़ों तक सीमित कर दिया जाए. उन्होंने कहा कि आदिवासी बच्चों को भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सम्मान के साथ जीने का पूरा अधिकार है. उन्होंने भाजपा के आदिवासी हितैषी होने के दावे पर भी सवाल उठाया और कहा कि कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है और बालाघाट की घटनाओं ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया है कि आदिवासी समाज के प्रति भाजपा सरकारों की वास्तविक सोच क्या है.

जल, जंगल, जमीन और खनन का मुद्दा भी उठाया

डॉ. लुईस मरांडी ने बालाघाट की घटना को आदिवासी समाज के व्यापक सवालों से जोड़ते हुए कहा कि आदिवासी समुदाय अपने जल, जंगल और जमीन के अधिकारों के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की लड़ाई लड़ रहा है. उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में बेतरतीब खनन और उससे जुड़े विस्थापन के सवाल भी उठाए. उन्होंने केंद्र सरकार की खनन नीति में किए जा रहे बदलावों पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि खनिज संपदा से समृद्ध आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के हितों की तुलना में कॉर्पोरेट हितों को प्राथमिकता दी जा रही है.

संविधान की 5वीं अनुसूची की भावना का हवाला देते हुए झामुमो विधायक ने संविधान की 5वीं अनुसूची का हवाला देते हुए कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों और आदिवासी समुदायों के हितों एवं अधिकारों को विशेष संरक्षण देने की संवैधानिक व्यवस्था है. इसके बावजूद आदिवासी बहुल इलाकों में बच्चों की बड़ी संख्या में मौत चिंता का विषय है. उन्होंने सवाल किया कि जिन समुदायों को संविधान विशेष संरक्षण देता है, उनके बच्चे इलाज और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में कब तक मरते रहेंगे.

सरकार को बताना होगा कितने बच्चों की हुई मौत: डॉ. लुईस मरांडी

झामुमो विधायक डॉ. लुईस मराण्डी ने बालाघाट में बच्चों की मौत का वास्तविक आंकड़ा सार्वजनिक करने की मांग की. उन्होंने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि अब तक कितने बच्चों की मौत हुई है, उनकी मौत के कारण क्या थे, कितने बच्चों में संक्रमण की पुष्टि हुई और प्रभावित इलाकों में सरकार ने क्या चिकित्सा व्यवस्था की. उन्होंने कहा कि यदि बीमारी की शुरुआत में ही सरकार सक्रिय हो जाती, तो कई मासूम बच्चों की जान बचाई जा सकती थी. सरकार को इस मामले में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए और पूरे घटनाक्रम की पारदर्शी जांच करानी चाहिए.

उन्होंने आगे कहा कि यह किसी एक या दो बच्चे की मौत का मामला नहीं है. सवाल उन तमाम आदिवासी परिवारों का है, जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है. सरकार को आंकड़ों के बाजीगरी के बजाय वास्तविक स्थिति जनता के सामने रखनी चाहिए. उन्होंने कहा कि आदिवासी बच्चों की मौत पर राजनीति से ज्यादा जरूरी है कि मौत के वास्तविक कारण सामने आएं, जिम्मेदारी तय हो और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस व्यवस्था बने.

भाजपा हमेशा से आदिवासियों को दबाने की कोशिश करती रही: सुदीप गुड़िया

तोरपा से झामुमो विधायक सुदीप गुड़िया ने कहा कि भाजपा की नीति है कि वह आदिवासी, दबे कुचले लोगों को और दबाएं. कोर्ट की ओर से संज्ञान लेने के बाद मध्यप्रदेश के बालाघाट की घटना उजागर हुआ नहीं, तो भाजपा की सरकार, इसे दबाने-छुपाने में लगी थी. आदिवासी बच्चों की मौत की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और मृतक परिवार को 25-25 लाख रुपये का मुआवजा मिलना चाहिए.

लोकभवन के समक्ष झारखंड आदिवासी कांग्रेस ने दिया धरना

मध्य प्रदेश के बालाघाट में 30 आदिवासी बच्चों की मौत के मामले को लेकर झारखंड में आदिवासी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रांची के लोकभवन के समक्ष धरना-प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार और स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए.

झारखंड प्रदेश आदिवासी कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने मृतक बच्चों के परिजनों को कम से कम एक-एक करोड़ रुपये मुआवजा देने की भी मांग की. आदिवासी कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आदिवासी बच्चों की मौत बेहद गंभीर और चिंताजनक मामला है, इस मामले में मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को जवाब देना चाहिए और घटना की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए.

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद आदिवासियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ी ऐसी घटना सामने आना गंभीर चिंता का विषय है. कांग्रेस ने सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, जिम्मेदारी तय करने और मृतक बच्चों के परिवारों को उचित मुआवजा देने की मांग की है.

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