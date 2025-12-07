ETV Bharat / state

रीवा में जबरदस्त ब्लास्ट, उड़कर 50 फीट दूर जा गिरा शख्स, सीसीटीवी फुटेज आया सामने

रीवा: शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर मे आज शनिवार की दोपहर हड़कंप मच गया. यहां एक दुकान मे तेज धमाके के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. बताया जा रहा है कि एक युवक अपनी दुकान के बाहर एक ट्रक के टायर में हवा भर रहा था. इसी दौरान ट्रक का टायर तेज धमाके के साथ फट गया. धमाके के साथ युवक तकरीबन 50 फीट दूर जा गिरा. हादसे में युवक को गंभीर चोटें आई हैं, इलाज के लिए उसे संजय गांधी अस्पताल मे भरती कराया गया है. टायर मे हवा भरते समय ब्लास्ट, 50 फीट दूर जा गिरा युवक यह घटना शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित ट्रांसपोर्ट नगर की बताई जा रही है. स्थानीय निवासी शेराज खान शनिवार की दोपहर अपने दुकान में काम कर रहा था. दोपहर तकरीबन 2 बजे वह अपनी दुकान के बाहर एक ट्रक के टायर मे हवा भर रहा था. तभी ट्रक के टायर में हवा का दबाव बढ़ा और अचानक से टायर ब्लास्ट हो गया. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. पूरे घटनाक्रम का CCTV फुटेज सामने आया है जिसमे तेज धमाके के साथ धूल का गुबार दिखाई दे रहा है. रीवा मे तेज धमाका (ETV Bharat)