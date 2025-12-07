ETV Bharat / state

रीवा में जबरदस्त ब्लास्ट, उड़कर 50 फीट दूर जा गिरा शख्स, सीसीटीवी फुटेज आया सामने

रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित ट्रांसपोर्ट नगर की घटना, घटनाक्रम का CCTV फुटेज आया सामने.

Loud explosion in Rewa
रीवा मे तेज धमाके से हड़कंप (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 7, 2025 at 8:00 AM IST

Updated : December 7, 2025 at 8:12 AM IST

2 Min Read
रीवा: शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर मे आज शनिवार की दोपहर हड़कंप मच गया. यहां एक दुकान मे तेज धमाके के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. बताया जा रहा है कि एक युवक अपनी दुकान के बाहर एक ट्रक के टायर में हवा भर रहा था. इसी दौरान ट्रक का टायर तेज धमाके के साथ फट गया. धमाके के साथ युवक तकरीबन 50 फीट दूर जा गिरा. हादसे में युवक को गंभीर चोटें आई हैं, इलाज के लिए उसे संजय गांधी अस्पताल मे भरती कराया गया है.

टायर मे हवा भरते समय ब्लास्ट, 50 फीट दूर जा गिरा युवक

यह घटना शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित ट्रांसपोर्ट नगर की बताई जा रही है. स्थानीय निवासी शेराज खान शनिवार की दोपहर अपने दुकान में काम कर रहा था. दोपहर तकरीबन 2 बजे वह अपनी दुकान के बाहर एक ट्रक के टायर मे हवा भर रहा था. तभी ट्रक के टायर में हवा का दबाव बढ़ा और अचानक से टायर ब्लास्ट हो गया. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. पूरे घटनाक्रम का CCTV फुटेज सामने आया है जिसमे तेज धमाके के साथ धूल का गुबार दिखाई दे रहा है.

रीवा मे तेज धमाका (ETV Bharat)

108 एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंचने का आरोप

घटना के बाद तत्काल स्थानीय लोग दौड़ कर वहां पहुंचे. 108 एम्बुलेंस को सूचना दी गई लेकिन तकरीबन 1 घंटा बीत जाने के बावजूद एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंचा. हादसे में युवक के पैर और हाथ मे गंभीर चोटें आई हैं. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर सिविल लाइन थाना पुलिस की टीम पहुंच गई. स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल घायल युवक को निजी वाहन से संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया गया. जहां गंभीर हालत में घायल का इलाज किया जा रहा है.

टायर मे ब्लास्ट की घटना CCTV मे कैद. थाना प्रभारी ने दी जानकारी

घटना को लेकर सिविल लाइन थाना प्रभारी पुष्पेंद्र मिश्रा ने बताया "थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर में पंचर की दुकान है. एक कर्मचारी ट्रक के टायर में हवा भर रहा था. हवा भरने के दौरान टायर में अचानक से ब्लास्ट हुआ जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई. परिजनों द्वारा घायल को अस्पताल पहुंचाया गया."

Last Updated : December 7, 2025 at 8:12 AM IST

TAGGED:

TRUCK TYRE BURSTS REWA MAN INJURED
MAN FLEW 50 FEET AND FELL IN BLAST
REWA NEWS
REWA CIVIL LINES TI PUSHPENDRA
LOUD EXPLOSION IN REWA

