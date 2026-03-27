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कॉर्बेट में जिप्सियों की एंट्री पर लॉटरी सिस्टम लागू, 1 अप्रैल को होगा फैसला, नए परमिट धारकों में नाराजगी

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जिप्सियों के प्रवेश को लेकर लॉटरी सिस्टम के जरिए चयन प्रक्रिया तय, जिप्सी कारोबारी ने दी चेतावनी, जानिए पूरा मामला

Gypsy Entry at Corbett
कॉर्बेट पार्क में जिप्सी (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 27, 2026 at 6:52 PM IST

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Updated : March 27, 2026 at 8:56 PM IST

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रामनगर: विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जिप्सियों के प्रवेश को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. कॉर्बेट प्रशासन ने नए स्थायी परमिट धारकों के लिए 1 अप्रैल को लॉटरी सिस्टम के जरिए चयन प्रक्रिया तय की है. सीटों से ज्यादा आवेदन आने के कारण यह फैसला लिया गया है, जिससे अब सभी की निगाहें इस लॉटरी प्रक्रिया पर टिकी हुई हैं.

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक राहुल मिश्रा के मुताबिक, पंजीकरण प्रक्रिया के तहत मिले सभी आवेदनों की जांच की गई है. वैध पाए गए आवेदनों को ओपन कैटेगरी और ईडीसी श्रेणी में शामिल किया गया है. उन्होंने बताया कि ओपन कैटेगरी में 43 सीटों के मुकाबले 64 आवेदन मिले हैं. जबकि, ईडीसी श्रेणी में 50 सीटों के लिए 66 आवेदन आए हैं. ऐसे में दोनों ही श्रेणियों में चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा.

कॉर्बेट में जिप्सियों की एंट्री पर लॉटरी सिस्टम लागू (वीडियो- ETV Bharat)

उपनिदेशक ने ये भी बताया कि कुछ आवेदकों ने ईडीसी श्रेणी (ईको डेवेलपमेंट कमेटी) में अनुभव के आधार पर प्राथमिकता देने की मांग की थी. जैसा कि ओपन कैटेगरी में 5 और 8 साल के अनुभव के आधार पर किया जाता है, लेकिन साल 2024 की गाइडलाइन में ईडीसी के लिए इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है. इसलिए वर्तमान प्रक्रिया उसी के अनुसार पूरी की जाएगी.

हाईकोर्ट जा चुका मामला: गौर है कि साल 2024 में वन मंत्री की ओर से जारी आदेश में साल 2022 के बाद के स्थायी परमिट वाली जिप्सियों को पार्क में प्रवेश से रोका गया था. इस आदेश के खिलाफ करीब 15 जिप्सी स्वामियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके तहत कोर्ट ने वन मंत्री के लेटर को खारिज करते हुए नए परमिट धारकों को राहत दी.

हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब कॉर्बेट प्रशासन ने नए परमिट धारकों को भी शामिल करते हुए कुल 130 जिप्सियों में से 93 वाहनों को लॉटरी के जरिए प्रवेश देने का निर्णय लिया है. हालांकि, इस व्यवस्था को लेकर नए जिप्सी स्वामियों में नाराजगी देखने को मिल रही है. उनका आरोप है कि 5 और 8 साल की कैटेगरी बनाकर पुराने जिप्सी मालिकों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे नए लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है.

Lottery System Implemented for Gypsy Entry at Corbett
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक राहुल मिश्रा (फोटो- ETV Bharat)

जिप्सी कारोबारी ने दी चेतावनी: विरोध कर रहे जिप्सी कारोबारी नमित अग्रवाल का कहना है कि जब हाईकोर्ट ने निष्पक्ष लॉटरी सिस्टम लागू करने की बात कही है, तो सभी को समान अवसर मिलना चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इस निर्णय में बदलाव नहीं किया गया, तो वे फिर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. अब देखना होगा कि 1 अप्रैल को होने वाली लॉटरी प्रक्रिया इस विवाद को शांत करती है या फिर मामला एक बार फिर कानूनी मोड़ लेता है.

बता दें कि वर्तमान में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के विभिन्न पर्यटन जोनों में लगभग 380 जिप्सियां स्थायी परमिट के तहत संचालित हो रही हैं, जो लंबे समय से पर्यटकों को जंगल सफारी करवा रही हैं, लेकिन हाल ही में शुरू किए गए लॉटरी सिस्टम में शामिल होने वाले नए स्थायी परमिट जिप्सी कारोबारियों का भी कहना है कि मौजूदा व्यवस्था उनके साथ अन्याय कर रही है. उनका आरोप है कि स्थायी परमिट वाली जिप्सियों को प्राथमिकता मिलती है, जिससे नए ऑपरेटरों को बराबर मौका नहीं मिल पा रहा. उन्होंने मांग की है कि सभी को लॉटरी के साथ चयनित किया जाए.

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Last Updated : March 27, 2026 at 8:56 PM IST

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