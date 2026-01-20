ETV Bharat / state

लखनऊ की अनंत नगर योजना में 637 प्लॉट्स की इस डेट पर लॉटरी; 10 गुना से ज्यादा पंजीकरण

बड़े हिस्से में विकसित होगी एडुटेक सिटी, लगभग 130 एकड़ भूमि पर पार्क व ग्रीन स्पेस का विकास.

अनंत नगर योजना.
अनंत नगर योजना. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 2:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : राजधानी की अनंत नगर योजना में भूखंडों की जबरदस्त डिमांड सामने आई है. फेस टू के लिए घोषित किए गए प्लाट्स में 10 गुना से अधिक पंजीकरण हुए हैं. लॉटरी की तारीख लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से घोषित की गई है. विकास प्राधिकरण की अनंत नगर आवासीय योजना के भूखण्डों की लॉटरी 30 व 31 जनवरी को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगी. एलडीए ने योजना के तृतीय चरण में आकाश खण्ड एवं आदर्श खण्ड के 637 भूखण्डों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण खोला था. जिसमें 7429 लोगों ने भूखण्डों के लिए पंजीकरण कराया है.

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि मोहान रोड स्थित अनंत नगर योजना का विकास 785 एकड़ क्षेत्रफल में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अंतर्गत ग्रिड पैटर्न पर किया जा रहा है. जिसमें चौड़ी सड़कों के साथ निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए भूमिगत केबल बिछाई जा रही है. योजना में बड़े हिस्से में एडुटेक सिटी विकसित की जाएगी. वहीं, लगभग 130 एकड़ भूमि पर पार्कों व ग्रीन स्पेस का विकास किया जाएगा, जो कि योजना को पर्यावरण के अनुकूल एक हरा-भरा क्षेत्र बनाएगा.

अनंत नगर योजना में पहले 02 चरणों में 666 भूखण्डों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जा चुका है. जिसमें 22 हजार से अधिक लोगों ने प्रतिभाग किया था. तृतीय चरण में आकाश खण्ड के 617 और आदर्श खण्ड के 20 भूखण्डों के लिए 20 दिसम्बर, 2025 से 16 जनवरी, 2026 के मध्य ऑनलाइन पंजीकरण खोला गया था. जिसके सापेक्ष 7429 लोगों ने सफलतापूर्वक पंजीकरण कराया है.

इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगी लॉटरी: अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि अब 30 व 31 जनवरी 2026 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मर्करी हॉल में लॉटरी ड्रा होगा. पहले दिन आरक्षित श्रेणी के आवेदकों के मध्य लॉटरी कराई जाएगी. वहीं, दूसरे व अंतिम दिन सामान्य श्रेणी के आवेदकों को लॉटरी से भूखण्ड आवंटित किए जाएंगे. बताया कि लॉटरी की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी, जिसमें आवेदकों के हाथों से ड्रा की पर्चियां निकलवाई जाएंगी. पूरी प्रक्रिया का यू-ट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण भी किया जाएगा.

05 श्रेणी के हैं भूखण्ड: तृतीय चरण में कुल 637 भूखण्डों के लिए पंजीकरण खोला गया था. इसमें 450 वर्गमीटर के 41, 288 वर्गमीटर के 224, 200 वर्गमीटर के 225, 162 वर्गमीटर के 90 और 112.5 वर्गमीटर क्षेत्रफल के 57 भूखण्ड शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: यूपी में 22 जनवरी से बारिश की संभावना; पश्चिमी इलाकों से होगी शुरुआत, बनारस में सुबह से छाए बादल

TAGGED:

ANANT NAGAR YOJANA 637 PLOTS
LUCKNOW 637 PLOTS LOTTERY
ANANT NAGAR JANUARY 30 AND 31
ANANT NAGAR HOUSING SCHEME
LUCKNOW ANANT NAGAR YOJANA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.