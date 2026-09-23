पंचायती राज चुनाव 2026: कोटा की 6 पंचायत समितियों में प्रधान और वार्डों की लॉटरी, देखें वार्डवार आरक्षण
जिला प्रमुख रहे भाजपा नेता कृष्ण गोपाल अहीर ने ओबीसी आरक्षण पर आपत्ति जताई है.
Published : September 23, 2026 at 8:12 PM IST
कोटा: जिला कलेक्ट्रेट के टैगोर हॉल में बुधवार को कोटा जिला परिषद के 25 वार्डों का आरक्षण तय किया गया. जयपुर में निकाली लॉटरी में कोटा जिले में जिला प्रमुख का पद सामान्य महिला के लिए रिजर्व किया गया था. जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने बताया कि जिले की 6 पंचायत समितियों में प्रधान पद का आरक्षण भी तय किया गया है. सांगोद में जनरल, लाडपुरा व चेचट में सामान्य महिला, खैराबाद में ओबीसी, इटावा में एससी और सुल्तानपुर में एसटी के लिए रिजर्व है. जबकि 6 पंचायत समिति के 117 वार्डों का भी रिजर्वेशन तय हुआ. दूसरी तरफ लॉटरी के दौरान ही कोटा के उप जिला प्रमुख रहे भाजपा नेता कृष्ण गोपाल अहीर ने ओबीसी आरक्षण पर आपत्ति जता दी, उन्होंने कहा कि ओबीसी को पूरा आरक्षण नहीं दिया गया.
प्रधान के लिए यह किया गया है रिजर्वेशन:
- सांगोद-जनरल
- लाडपुरा व चेचट-जनरल महिला
- खैराबाद-ओबीसी
- इटावा-एससी
- सुल्तानपुर- एसटी
पढ़ें: Jodhpur Division : जोधपुर व जालोर में जिला परिषद व पंचायत समितियों की आरक्षण लॉटरी खुली
जिला परिषद कोटा में जनरल महिला के लिए जिला प्रमुख की सीट रिजर्व है, 25 वार्ड का रिजर्वेशन.
- जनरल - 6, 8, 11, 13, 14 व 23
- जनरल महिला - 2, 3, 12, 15, 16 व 19
- ओबीसी - 1
- ओबीसी महिला - 5
- एससी - 9, 10 व 21
- एससी महिला - 7, 17 व 25
- एसटी - 4 व 22
- एसटी महिला - 18 व 24
सुल्तानपुर पंचायत समिति में प्रधान पद एसटी के लिए रिजर्व. यहां के 21 वार्ड का रिजर्वेशन.
- जनरल - 5, 7, 8, 17 व 18
- जनरल महिला - 4, 10, 12, 15, 16 व 20
- ओबीसी - 11
- एससी - 3, 6 व 9
- एससी महिला - 1 व 13
- एसटी - 2 व 14
- एसटी महिला - 19 व 21
सांगोद पंचायत समिति में प्रधान पद सामान्य है. पंचायत समिति वार्ड 23 वार्ड का आरक्षण.
पढ़ें: पंचायत चुनाव 2026: जयपुर जिला परिषद व पंचायत समिति आरक्षण लॉटरी जारी, देखें पूरी सूची
- एससी - 3, 22 व 23
- एससी महिला - 2 व 15
- एसटी - 10
- एसटी महिला - 8
- ओबीसी - 7 व 18
- ओबीसी महिला - 20 व 21
- जनरल - 6, 12, 13, 14, 17 व 19
- जनरल महिला - 1, 4, 5, 9, 11 व 16
चेचट पंचायत समिति में प्रधान पद जनरल महिला के लिए रिजर्व है. पंचायत समिति वार्ड 17 वार्ड का आरक्षण.
- जनरल - 7, 8, 11, 13 व 14
- जनरल महिला - 1, 5, 9 व 12
- ओबीसी - 17
- ओबीसी महिला - 3
- एससी - 2 व 4
- एससी महिला - 15 व 16
- एसटी - 6
- एसटी महिला - 10
लाडपुरा पंचायत समिति में प्रधान पद जनरल महिला के लिए रिजर्व. यहां के 17 वार्ड का रिजर्वेशन.
- जनरल - 6, 10, 12 व13
- जनरल महिला - 1, 5, 8, 9 व 11
- ओबीसी - 17
- ओबीसी महिला - 16
- एससी - 7 व 14
- एससी महिला - 15
- एसटी - 2 व 4
- एसटी महिला - 3
इटावा पंचायत समिति में प्रधान पद एससी के लिए रिजर्व. यहां के 23 वार्ड का रिजर्वेशन.
- जनरल - 1, 3, 4, 12, 13 व 23
- जनरल महिला - 5, 9, 14, 16, 19 व 22
- ओबीसी - 20
- एससी - 2, 15 व 18
- एससी महिला - 11, 17 व 21
- एसटी - 6 व 7
- एसटी महिला - 8 व 10
पढ़ें: पंचायती राज चुनाव 2026: बीकानेर में जिला परिषद का गणित तय, 10 एससी, 9 ओबीसी, 11 सामान्य महिला सीटें, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू में भी लॉटरी
खैराबाद पंचायत समिति में ओबीसी के लिए प्रधान पद रिजर्व. यहां के 23 वार्ड का रिजर्वेशन.
- जनरल - 3, 4, 8 व 16
- जनरल महिला - 1, 2, 5, 6 व 12
- ओबीसी - 9
- एससी - 7, 11 व 13
- एससी महिला - 10,15 व 17
- एसटी - 14