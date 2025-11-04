मुख्तार अंसारी की जब्त जमीन पर बने फ्लैटों की लॉटरी; 8 हजार लोगों में 72 की चमकी किस्मत, CM योगी कल देंगे चाबी
लखनऊ के डालीबाग में इस जमीन पर कभी मुख्तार का था अवैध कब्जा, इसे हटवाकर एलडीए ने गरीबों के लिए बनाए फ्लैट.
लखनऊ : माफिया मुख्तार अंसारी की जब्त जमीन पर बने फ्लैटों की मंगलवार को लॉटरी निकाली गई. इनमें 8 हजार लोगों में 72 खुशनसीबों का चुनाव किया गया. सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को इन्हें चाबी सौंपेंगे. राजधानी के पॉश इलाके डालीबाग में इस जमीन पर माफिया मुख्तार ने अवैध कब्जा कर रखा था. लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने 2,314 वर्गमीटर इस जमीन को कब्जा मुक्त कराया था.
लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने इस जमीन पर 'सरदार वल्लभभाई पटेल आवासीय योजना' के तहत 72 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के फ्लैट बनाए. पहले इन फ्लैटों के आवंटन के लिए 10 और 11 नवंबर को लॉटरी निकाले जाने की तैयारी थी, अचानक से 4 नवंबर को ही इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यह प्रक्रिया करवा दी गई. एलडीए ने यू ट्यूब पर इसका लाइव प्रसारण भी किया. (https://www.youtube.com/watch?v=tCRdL5gymBM)
10.70 लाख है एक फ्लैट की कीमत : लॉटरी में आठ हजार में से 72 लोगों को चुना गया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन फ्लैटों के आवंटियों को कल (बुधवार को) चाबी देंगे. इस योजना के तहत प्रत्येक फ्लैट 36.65 वर्गमीटर क्षेत्रफल का है. इसकी कीमत मात्र 10.70 लाख रुपये निर्धारित की गई है. योजना का उद्देश्य गरीबों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है.
मुख्तार ने सरकारी जमीन पर बनाया था बंगला : योजना की पृष्ठभूमि में एक लंबा कानूनी और प्रशासनिक संघर्ष छिपा है. मुख्तार अंसारी मऊ सदर विधायक रह चुके थे. वह कई आपराधिक मामलों में सजायाफ्ता थे. उसने साल 2007 में डालीबाग की इस सरकारी जमीन पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नक्शा पास कराकर लग्जरी बंगला बना लिया था.
साल 2020 में एलडीए ने ध्वस्त कराया था बंगला : यह भूमि मूल रूप से 'शत्रु संपत्ति' के रूप में चिह्नित थी. यह पाकिस्तान चले गए लोगों की थी. यह जमीन केंद्र सरकार के अधीन थी. भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद साल 2017 में अवैध निर्माण का खुलासा हुआ. 2020 में एलडीए ने बुलडोजर कार्रवाई कर बंगला ध्वस्त कर दिया था.
4 अक्टूबर से शुरू हुआ था पंजीकरण : दिसंबर 2023 में इस भूमि पर Ews के तहत फ्लैटों का निर्माण शुरू हुआ. लगभग दो वर्षों की मेहनत के बाद तीन जी+3 ब्लॉकों में 72 फ्लैट तैयार कर दिए गए. इनमें पार्किंग, सिक्योरिटी और अन्य सुविधाएं शामिल हैं. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के अनुसार फ्लैट के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 4 अक्टूबर 2025 को शुरू हुआ था.
8 हजार लोगों ने किया था आवेदन : पंजीकरण की अंतिम तारीख 3 नवंबर थी. एलडीए की वेबसाइट पर 10,000 से अधिक लोगों ने रुचि दिखाई, जबकि वास्तविक आवेदन 8000 हो गए. सामान्य वर्ग के लिए 5% (करीब 53,500 रुपये) और आरक्षित वर्ग के लिए 2.5% शुल्क जमा कर आवेदन किया जा सकता था.
लॉटरी 10 और 11 नवंबर को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कराई जानी थी. राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि सीएम योगी बुधवार को 72 लाभार्थियों को फ्लैट की चाबी सौंपेंगे. डीजीपी आवास के सामने एकता वन में यह कार्यक्रम होगा.
