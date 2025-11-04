ETV Bharat / state

मुख्तार अंसारी की जब्त जमीन पर बने फ्लैटों की लॉटरी; 8 हजार लोगों में 72 की चमकी किस्मत, CM योगी कल देंगे चाबी

सीएम योगी कल सौंपेंगे चाबी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : माफिया मुख्तार अंसारी की जब्त जमीन पर बने फ्लैटों की मंगलवार को लॉटरी निकाली गई. इनमें 8 हजार लोगों में 72 खुशनसीबों का चुनाव किया गया. सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को इन्हें चाबी सौंपेंगे. राजधानी के पॉश इलाके डालीबाग में इस जमीन पर माफिया मुख्तार ने अवैध कब्जा कर रखा था. लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने 2,314 वर्गमीटर इस जमीन को कब्जा मुक्त कराया था. लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने इस जमीन पर 'सरदार वल्लभभाई पटेल आवासीय योजना' के तहत 72 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के फ्लैट बनाए. पहले इन फ्लैटों के आवंटन के लिए 10 और 11 नवंबर को लॉटरी निकाले जाने की तैयारी थी, अचानक से 4 नवंबर को ही इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यह प्रक्रिया करवा दी गई. एलडीए ने यू ट्यूब पर इसका लाइव प्रसारण भी किया. (https://www.youtube.com/watch?v=tCRdL5gymBM) 10.70 लाख है एक फ्लैट की कीमत : लॉटरी में आठ हजार में से 72 लोगों को चुना गया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन फ्लैटों के आवंटियों को कल (बुधवार को) चाबी देंगे. इस योजना के तहत प्रत्येक फ्लैट 36.65 वर्गमीटर क्षेत्रफल का है. इसकी कीमत मात्र 10.70 लाख रुपये निर्धारित की गई है. योजना का उद्देश्य गरीबों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है. मुख्तार ने सरकारी जमीन पर बनाया था बंगला : योजना की पृष्ठभूमि में एक लंबा कानूनी और प्रशासनिक संघर्ष छिपा है. मुख्तार अंसारी मऊ सदर विधायक रह चुके थे. वह कई आपराधिक मामलों में सजायाफ्ता थे. उसने साल 2007 में डालीबाग की इस सरकारी जमीन पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नक्शा पास कराकर लग्जरी बंगला बना लिया था. इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में निकाली गई लॉटरी. (Photo Credit; LDA)