बांध में मिली गुम हुई स्वर्ण हाथी की मूर्ति, सिंघोर गांव में उमड़ा जनसैलाब

कोरिया : कोरिया जिला के सोनहत विकासखंड अंतर्गत सिंघोर ग्राम पंचायत में श्रद्धा उमड़ पड़ी है. यहां पिछले 70 साल पहले गुम हुई हाथी की मूर्ति तालाब में मिली है. बताया जा रहा है कि टेडिया बांध से देर रात यह मूर्ति निकाली गई. सूचना फैलते ही गांव में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. आसपास के गांवों से भी श्रद्धालु मूर्ति के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए प्रशासन ने एहतियातन फोटो और वीडियो बनाने पर रोक लगा दी है.





लोकमान्यता और इतिहास की परतें



ग्रामीणों के अनुसार यह मूर्ति ‘बालम राजा’ के समय से स्थापित मानी जाती है. स्थानीय परंपरा में इसे ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता रहा है. संतोष कुमार सिंह (गंवाटिया) बताते हैं कि उनके पूर्वजों से सुनते आए हैं कि यह मूर्ति गणेश स्वरूप मानी जाती है. राजा चंडोल देवता का इस मूर्ति में वास माना जाता था.

बांध में मिली गुम हुई स्वर्ण हाथी की मूर्ति (ETV BHARAT CHHATTISGARH)