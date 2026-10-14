बिहार में 12 साल बाद घर लौटा बिछड़ा बेटा सुभाष, परिवार की आंखों से छलके आंसू
नवरात्र के पावन अवसर पर हवेली खड़गपुर के बेगमपुर मुसहरी में बचपन में घर से बिछड़ा सुभाष कुमार 12 साल बाद घर लौटा. रिपोर्ट-प्रिंस दिलखुश
Published : October 14, 2026 at 5:12 PM IST
मुंगेर: कहते हैं कि अपनों से मिलने की उम्मीद कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती. कभी-कभी वक्त की लंबी दूरी और जिंदगी की कठिन राहें भी परिवार के रिश्तों को कमजोर नहीं कर पातीं. कुछ ऐसा ही भावुक कर देने वाला नजारा मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रतैठा गांव के बेगमपुर मुसहरी में देखने को मिला.
12 वर्षों बाद बिछड़े बेटे की घर वापसी
यहां करीब 12 वर्षों से बिछड़े बेटे सुभाष कुमार की घर वापसी ने पूरे परिवार की दुनिया फिर से खुशियों से भर दी. नवरात्र के पावन अवसर पर बेटे को सामने देखकर माता-पिता और भाइयों की आंखें छलक उठीं. जिस बेटे के लौटने की आस धीरे-धीरे धुंधली पड़ने लगी थी, उसे सकुशल अपने बीच पाकर परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा.
परिवार में खुशी का माहौल
सुभाष की वापसी की खबर जैसे ही गांव में फैली, उसे देखने और उसके बारे में जानने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुटने लगी. परिवार में लंबे समय बाद ऐसा खुशी का माहौल बना, मानो किसी बड़े त्योहार की खुशियां एक साथ घर में उतर आई हों.
बचपन में घर से बिछड़ गया था सुभाष
सुभाष के पिता निरंजन सिंह ने बताया कि वो कुमार वर्ष 2015 में भटककर घर से दूर चला गया था. उस समय उसकी उम्र काफी कम थी. अचानक बेटे के लापता होने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था. परिवार के अन्य सदस्यों ने उसकी तलाश में काफी प्रयास किए, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी.
पुराने जख्मों पर खुशी का मरहम
निरंजन सिंह ने बताया कि उसके बाद समय गुजरता गया, वर्ष बदलते गए और परिवार के लिए बेटे की यादें ही सहारा बनकर रह गईं. लंबे समय तक कोई खबर नहीं मिलने के कारण परिजनों की उम्मीदें कमजोर पड़ने लगी थीं. अब करीब 12 वर्षों बाद सुभाष की वापसी ने पुराने जख्मों पर खुशी का मरहम लगा दिया है. वर्तमान में उसकी उम्र करीब 20 वर्ष बताई जा रही है.
भूल गया था घर का पता
निरंजन सिंह ने आगे कहा कि सुभाष की मानसिक समझ थोड़ी कमजोर थी. बचपन में घर से भटक जाने के बाद वह अपने परिवार और घर का सही पता याद नहीं रख सका. इतने वर्षों तक वह अपनों से दूर रहा. उसे अपने गांव और घर का पूरा पता तो याद नहीं था, लेकिन तारापुर और खड़गपुर के नाम उसे याद थे.
"सुभाष 2015 में भटककर घर से दूर चला गया था. उस समय उसकी उम्र काफी कम थी. मानसिक समझ थोड़ी कमजोर थी, भटक जाने के बाद वह अपने परिवार और घर का सही पता याद नहीं रख सका. उसकी तलाश में काफी प्रयास किए, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी."- निरंजन सिंह, सुभाष के पिता
सीमित जानकारी बनी मददगार
निरंजन बताते हैं कि यही सीमित जानकारी उसकी पहचान और घर तक पहुंचने की कोशिश में महत्वपूर्ण साबित हुई. तारापुर और खड़गपुर इलाके में कुछ लोगों ने उसे पहचाना और उसकी मदद से परिवार तक पहुंचने का रास्ता बना. हालांकि, इतने लंबे समय तक वह किन परिस्थितियों में रहा और उसके जीवन में क्या-क्या हुआ, इसकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आ सकी है.
अपनों के बीच लौटा सुभाष
बताया जाता है कि सुभाष इतने वर्षों तक दिल्ली में रहा था. हालांकि, दिल्ली में उसने कहां और किस परिस्थिति में समय बिताया, इसकी विस्तृत जानकारी परिजनों को नहीं मिल सकी है. इतने लंबे अंतराल के बाद सकुशल उसका घर लौटना परिवार के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है.
परिवार की सबसे बड़ी खुशियों में से एक
तारापुर और खड़गपुर में कुछ लोगों द्वारा उसकी पहचान किए जाने और घर पहुंचाने में मदद मिलने के बाद आखिरकार सुभाष अपने परिवार के बीच पहुंच सका. उसकी घर वापसी ने न केवल माता-पिता को राहत दी, बल्कि भाइयों के लिए भी यह पल जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियों में से एक बन गया.
उम्मीदों के फिर से जीवित होने की खुशी
जिस घर में इतने वर्षों से सुभाष की कमी महसूस की जा रही थी, वहां अब उसकी मौजूदगी से रौनक लौट आई है. परिवार के सदस्यों के लिए यह मिलन केवल एक बिछड़े सदस्य की वापसी नहीं, बल्कि वर्षों से मन में दबाकर रखी गई उम्मीदों के फिर से जीवित होने जैसा है.
नवरात्र में खुशियों का अनमोल उपहार
नवरात्र का पर्व मां दुर्गा की आराधना, आस्था और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है. ऐसे पावन अवसर पर सुभाष का घर लौटना परिवार के लिए विशेष खुशी लेकर आया है. बेटे की वापसी से घर में उत्सव जैसा माहौल है और परिजनों के चेहरे पर वर्षों बाद सुकून और संतोष दिखाई दे रहा है.
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