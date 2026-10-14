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बिहार में 12 साल बाद घर लौटा बिछड़ा बेटा सुभाष, परिवार की आंखों से छलके आंसू

मुंगेर में 12 साल बाद लौटा खोया सुभाष ( ETV Bharat )

यहां करीब 12 वर्षों से बिछड़े बेटे सुभाष कुमार की घर वापसी ने पूरे परिवार की दुनिया फिर से खुशियों से भर दी. नवरात्र के पावन अवसर पर बेटे को सामने देखकर माता-पिता और भाइयों की आंखें छलक उठीं. जिस बेटे के लौटने की आस धीरे-धीरे धुंधली पड़ने लगी थी, उसे सकुशल अपने बीच पाकर परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा.

परिवार में खुशी का माहौल

सुभाष की वापसी की खबर जैसे ही गांव में फैली, उसे देखने और उसके बारे में जानने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुटने लगी. परिवार में लंबे समय बाद ऐसा खुशी का माहौल बना, मानो किसी बड़े त्योहार की खुशियां एक साथ घर में उतर आई हों.

बचपन में घर से बिछड़ गया था सुभाष

सुभाष के पिता निरंजन सिंह ने बताया कि वो कुमार वर्ष 2015 में भटककर घर से दूर चला गया था. उस समय उसकी उम्र काफी कम थी. अचानक बेटे के लापता होने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था. परिवार के अन्य सदस्यों ने उसकी तलाश में काफी प्रयास किए, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी.

पुराने जख्मों पर खुशी का मरहम

निरंजन सिंह ने बताया कि उसके बाद समय गुजरता गया, वर्ष बदलते गए और परिवार के लिए बेटे की यादें ही सहारा बनकर रह गईं. लंबे समय तक कोई खबर नहीं मिलने के कारण परिजनों की उम्मीदें कमजोर पड़ने लगी थीं. अब करीब 12 वर्षों बाद सुभाष की वापसी ने पुराने जख्मों पर खुशी का मरहम लगा दिया है. वर्तमान में उसकी उम्र करीब 20 वर्ष बताई जा रही है.

भूल गया था घर का पता

निरंजन सिंह ने आगे कहा कि सुभाष की मानसिक समझ थोड़ी कमजोर थी. बचपन में घर से भटक जाने के बाद वह अपने परिवार और घर का सही पता याद नहीं रख सका. इतने वर्षों तक वह अपनों से दूर रहा. उसे अपने गांव और घर का पूरा पता तो याद नहीं था, लेकिन तारापुर और खड़गपुर के नाम उसे याद थे.

"सुभाष 2015 में भटककर घर से दूर चला गया था. उस समय उसकी उम्र काफी कम थी. मानसिक समझ थोड़ी कमजोर थी, भटक जाने के बाद वह अपने परिवार और घर का सही पता याद नहीं रख सका. उसकी तलाश में काफी प्रयास किए, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी."- निरंजन सिंह, सुभाष के पिता

सीमित जानकारी बनी मददगार