दंतेवाड़ा पुलिस की पहल, 31 लाख से अधिक की गुम संपत्ति लौटाई, 141 मोबाइल नागरिकों को सौंपे
दंतेवाड़ा जिला पुलिस ने गुम मोबाइल रिकवर करने और उसे मालिकों तक पहुंचाने का अभियान चलाया है. इसकी सराहना लोग कर रहे हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 1, 2026 at 3:46 PM IST
दंतेवाड़ा. जिले की पुलिस ने 1 मई को एक सराहनीय पहल करते हुए आम नागरिकों को बड़ी सौगात दी. पुलिस विभाग के विशेष अभियान के तहत करीब 31 लाख रुपये से अधिक की गुम संपत्ति नागरिकों को वापस लौटाई गई. इस दौरान कुल 141 मोबाइल फोन, जो कई कारणों से खो गए थे या चोरी हो गए थे, उन्हें उनके वास्तविक मालिकों को सौंपा गया.
CEIR पोर्टल से ट्रैक किया गया
दंतेवाड़ा पुलिस ने यह काम भारत सरकार के सीईआईआर (Central Equipment Identity Register) पोर्टल के माध्यम से किया. इस पोर्टल के जरिए गुम या चोरी हुए मोबाइल फोन को ट्रैक कर उन्हें बरामद किया गया. इसके बाद ‘‘इया आपलो सामान निया’’ कार्यक्रम के तहत इन मोबाइल फोन को संबंधित नागरिकों को वापस किया गया.
मोबाइल फोन आज के समय में केवल एक संचार माध्यम ही नहीं, बल्कि लोगों की निजी और महत्वपूर्ण जानकारी का भी केंद्र बन चुका है. ऐसे में इसके गुम हो जाने से लोगों को आर्थिक और मानसिक दोनों तरह की परेशानी होती है. इस समस्या को ध्यान में रखते हुए पुलिस ट्रैकिंग अभियान चला रही है- गौरव राय, पुलिस अधीक्षक
393 मोबाइल 1-डेढ़ साल में बरामद
SP गौरव राय ने कहा कि पिछले एक डेढ़ साल में करीब 393 मोबाइल दंतेवाड़ा पुलिस ने रिकवर किया है. कार्यक्रम के दौरान मोबाइल प्राप्त करने वाले लोगों ने पुलिस की इस पहल की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया. इसके साथ ही दंतेवाड़ा पुलिस ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं.
साइबर अपराध से बचने करें ये उपाय
आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 24×7 साइबर हेल्पलाइन नंबर 9479151665 जारी किया गया है, जिस पर लोग किसी भी समय संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा भारत सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 1930 और ईमेल आईडी cybercrime@gov.in के माध्यम से भी साइबर अपराधों की शिकायत की जा सकती है.
घर बैठे करें शिकायत
पुलिस ने एक और अभिनव पहल करते हुए “सायबर हेल्पलाइन दंतेवाड़ा” के नाम से व्हाट्सएप अकाउंट भी शुरू किया है. इस माध्यम से नागरिक घर बैठे ही अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. शिकायत दर्ज होने के बाद प्रार्थी को व्हाट्सएप के जरिए ही एकनॉलेजमेंट नंबर प्रदान किया जाता है, जिससे उन्हें अपनी शिकायत की स्थिति जानने में सुविधा होती है.
व्हाट्सएप चैनल भी बनाया
जिले में साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सायबर संगवारी दंतेवाड़ा नामक व्हाट्सएप चैनल भी बनाया गया है. इस चैनल के माध्यम से रोजाना साइबर सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और जागरूकता संदेश साझा किए जाते हैं. पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे इस चैनल से जुड़कर खुद को और अपने परिवार को साइबर अपराधों से सुरक्षित रखें.
पुलिस की अपील
पुलिस अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी संदिग्ध व्हाट्सएप कॉल, मैसेज, लिंक या बैंक और सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ी संदिग्ध गतिविधि होने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 9479151665 पर संपर्क करें. समय पर सूचना देने से न केवल नुकसान को रोका जा सकता है, बल्कि अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई भी संभव हो पाती है.
दंतेवाड़ा पुलिस की यह पहल न केवल गुम हुई संपत्ति को वापस दिलाने में सफल रही है, बल्कि साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भी एक मजबूत संदेश देने का काम किया है.