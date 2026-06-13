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50 लाख से अधिक के गुम हुए मोबाइल बरामद, अभियान चलाकर सूरजपुर पुलिस ने किया रिकवर

सूरजपुर पुलिस ने गुम हुए करीब 50 लाख मूल्य के मोबाइल बरामद करके उन्हें वास्तविक मालिकों को सौंपा है.

police retrieved through special drive
50 लाख से अधिक के गुम हुए मोबाइल बरामद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 13, 2026 at 7:23 PM IST

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सूरजपुर : सूरजपुर पुलिस ने एक बार फिर अपनी कार्यप्रणाली और तकनीकी दक्षता का परिचय देते हुए गुम हुए मोबाइल फोन को बरामद किया है. पुलिस की टीम ने वास्तविक मालिकों को मोबाइल फोन सुपुर्द किए. जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों से गुम हुए करीब 293 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं.जिनकी कुल कीमत 50 लाख रुपए हैं.



मोबाइल फोन की तलाश

सूरजपुर पुलिस ने तकनीकी टीम की मदद से अभियान चलाकर गुम हुए मोबाइलों की तलाश शुरू की. पुलिस ने आधुनिक तकनीक और साइबर सेल की सहायता से इन मोबाइल फोन को ट्रेस कर बरामद करने में सफलता हासिल की. बरामद किए गए मोबाइल फोन को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिले के पुलिस कप्तान एवं डीआईजी प्रशांत ठाकुर ने उनके वास्तविक मालिकों को सौंपा.

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अलग-अलग थाना क्षेत्रों से रिकवर किए गए फोन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लंबे समय बाद अपना मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरे पर खुशी नजर आई. लोगों ने सूरजपुर पुलिस की इस पहल की सराहना करते हुए पुलिस टीम का आभार जताया. इस दौरान मोबाइल प्राप्त करने पहुंचे लोगों ने बताया कि मोबाइल फोन में उनके लिए कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और निजी जानकारियां मौजूद थीं, ऐसे में मोबाइल वापस मिलने से उन्हें काफी राहत मिली है.

Joy appeared on peoples faces
मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरे पर आई खुशी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस लगातार गुम हुए मोबाइलों की बरामदगी के लिए अभियान चला रही है. तकनीक के बेहतर इस्तेमाल से पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है. साइबर अपराधों को रोकने के लिए भी पुलिस लगातार प्रयास कर रही है- प्रशांत ठाकुर,डीआईजी

50 लाख से अधिक के गुम हुए मोबाइल बरामद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

डीआईजी प्रशांत ठाकुर ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल सावधानीपूर्वक करें. मोबाइल में व्यक्तिगत और जरूरी जानकारियां होती हैं, जिनका गलत इस्तेमाल अपराधी प्रवृत्ति के लोग कर सकते हैं। इसलिए मोबाइल की सुरक्षा और पासवर्ड सहित अन्य सावधानियों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है.

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