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50 लाख से अधिक के गुम हुए मोबाइल बरामद, अभियान चलाकर सूरजपुर पुलिस ने किया रिकवर

50 लाख से अधिक के गुम हुए मोबाइल बरामद ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

सूरजपुर : सूरजपुर पुलिस ने एक बार फिर अपनी कार्यप्रणाली और तकनीकी दक्षता का परिचय देते हुए गुम हुए मोबाइल फोन को बरामद किया है. पुलिस की टीम ने वास्तविक मालिकों को मोबाइल फोन सुपुर्द किए. जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों से गुम हुए करीब 293 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं.जिनकी कुल कीमत 50 लाख रुपए हैं.





मोबाइल फोन की तलाश

सूरजपुर पुलिस ने तकनीकी टीम की मदद से अभियान चलाकर गुम हुए मोबाइलों की तलाश शुरू की. पुलिस ने आधुनिक तकनीक और साइबर सेल की सहायता से इन मोबाइल फोन को ट्रेस कर बरामद करने में सफलता हासिल की. बरामद किए गए मोबाइल फोन को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिले के पुलिस कप्तान एवं डीआईजी प्रशांत ठाकुर ने उनके वास्तविक मालिकों को सौंपा.