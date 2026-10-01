5 साल में आंखों का नूर छिना, पढ़ाई बनी हथियार, शिक्षक बन उजाला फैला रहे हबीब अहमद; पढ़िए सक्सेस स्टोरी
दिव्यांगों के लिए मिसाल बने दृष्टिबाधित शिक्षक का संघर्ष जानिए, श्वेता मिश्रा के संपादन में संवाददाता अरविंद शर्मा की खास रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 1, 2026 at 2:44 PM IST
फिरोजाबाद: ये कहानी है फिरोजाबाद के एक ऐसे शिक्षक की जो आंखों से देख नहीं सकते हैं. महज 5 साल की उम्र में आंखों का नूर गंवा देने वाले शिक्षक का संघर्ष सिर्फ दिव्यांगों ही नहीं बल्कि युवाओं के लिए भी किसी मिसाल से कम नहीं है. हालातों से लड़कर जीतने वाले ये शिक्षक आज अपने काम और अनुशासन से हर किसी के पसंदीदा बन चुके हैं, चलिए जानते हैं इनके बारे में...
कौन हैं ये शिक्षक: फिरोजाबाद के कोहिनूर रोड पर रहने वाले शिक्षक हबीब अहमद दृष्टिबाधित हैं. जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बीती जिंदगानी के उन लम्हों को ईटीवी भारत से साझा किया. हबीब बताते हैं कि जब वह 5 साल के थे तभी कुदरत ने उनकी आंखों छीन ली. आंखों में जाला पड़ा और रोशनी चली गई. इससे परेशान परिजनों ने उनका खूब इलाज कराया. कई नामी गिरामी डॉक्टरों को दिखाया लेकिन उनकी आंखों की रोशनी नहीं लौट सकी.
जब अलीगढ़ का रुख किया: वह बताते हैं कि जीवन में इस बड़ी घटना के बाद उन्होंने खुद को मजबूत किया और तय किया कि वह अब पढ़कर आगे बढ़ेंगे. किसी भी हाल में न तो हार मानेंगे और न ही खुद को किसी से कमजोर मानेंगे. इसके बाद उन्होंने आगे बढ़ने की तैयारी शुरू की. उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया. यहीं से उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई.
हाईस्कूल से लेकर M.ed तक का सफरनामा-
- वह बताते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उन्होंने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा हासिल की.
- साल 1988 में हाईस्कूल की परीक्षा पास की.
- 1990 में इंटरमीडिएट में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुए.
- 1993 में बीए और 1995 में एमए की परीक्षा पास की.
- हबीब अहमद ने 1996 में बीएड की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर डाली.
- इसके बाद 1997 में एमएड परीक्षा पास की.
प्रवक्ता बनने का मिला सौभाग्य: अहमद बताते हैं कि 1997 में इन्होंने आयोग की परीक्षा दी और पहले ही प्रयास में उन्हें प्रवक्ता बनने का सौभाग्य मिला. सबसे पहले इनकी नियुक्ति फिरोजाबाद के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में हुई. इसके बाद इन्हें मैनपुरी के राजकीय इंटर कॉलेज में पढ़ाने का मौका मिला. अब नौकरी करते हुए उन्हें करीब 29 साल हो गए हैं.
बच्चों को कैसे पढ़ाते? हबीब अहमद नागरिक शास्त्र के प्रवक्ता हैं. वह न तो ब्लैकबोर्ड पर पढ़ाते हैं और न ही ऑनलाइन. क्लास में बोल-बोल कर छात्रों को अध्ययन कराते है. हबीब अहमद वर्तमान में राजकीय इंटर कॉलेज रामदासपुरा में प्रवक्ता के पद पर तैनात है. जिस स्कूल में पढ़ाने के लिए जाते हैं, वह लगभग शहर से 15 किलोमीटर दूर यमुना नदी के पास स्थित है.
साथी टीचर भी हैं मुरीद: विद्यालय में उनके सहयोगी टीचर विमलेश कुमार बताते है कि इन परिस्थितियों के बाद भी वह समय से विद्यालय पहुंचते है और छात्रों का मार्गदर्शन करते है. स्कूल पहुंचने के लिए वह सहयोगियों की मदद लेते है. उनका जज्बा काबिले तारीफ है. वह युवाओं को हर परिस्थिति से लड़ने और जीतने की सीख देते हैं. उदाहरण के तौर पर वह खुद को पेश करते हैं. छात्र उनसे बेहद प्रभावित नजर आते हैं. बच्चों के वह पसंदीदा शिक्षक हैं.
परिवार में कौन-कौन: हबीब बताते हैं कि परिवार में उनकी पत्नी और 2 बच्चे है. आम परिवारों की तरह उनका भी पारिवारिक जीवन है. सभी खुशी-खुशी रहते हैं. वह अपनी सभी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छे से कर रहे हैं.
अच्छे शिक्षक हैं: जिला विद्यालय निरीक्षक मुदिता पाण्डेय के मुताबिक जनपद के माध्यमिक विद्यालयों में 117 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जो दिव्यांग हैं. इन छात्रों को सामान्य बच्चों के साथ बैठाकर ही शिक्षा दी जाती है. इसके अलावा जिले में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए 2 एजुकेटर भी तैनात हैं. उन्होंने बताया कि जनपद में 6 दिव्यांग शिक्षक हैं जो अपने-अपने विषय में पारंगत हैं. हबीब अहमद अच्छे शिक्षक हैं. वह अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हैं.
दिव्यांग शिक्षक की कैसे होती नियुक्ति: बता दें कि उत्तर प्रदेश में दृष्टिबाधित और विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए विशेष शिक्षक के पद होते हैं. इन पर संविदा या सरकारी नियमों के तहत भर्ती होती है. 12वीं व ग्रेजुएशन पास दिव्यांग छात्र इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री जैसे D.Ed (Special Education), B.Ed (Special Education), D.El.Ed, या B.El.Ed होना अनिवार्य हैं. परीक्षा उत्तीर्ण करने के साथ ही शिक्षा विभाग या सेवायोजन पोर्टल के जरिए भी अप्लाई कर सकते हैं. समय-समय पर सरकारी वेबसाइट पर ऐसे पदों पर भर्तियां निकाली जाती है.
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