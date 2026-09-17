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Special: आज तक नहीं बन पाया बैद्यनाथ मंदिर का दूसरा दरवाजा, भगवान विश्वकर्मा के सामने लंदन के इंजीनियर भी फेल!

देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा की आज पूजा है. देवघर में भगवान विश्वकर्मा की महिमा से जुड़ी पौराणिक धार्मिक मान्यताएं हैं. हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट.

Vishwakarma Puja
देवघर स्थित बैद्यनाथ मंदिर. (ग्राफिक्स इमेज-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 17, 2026 at 5:21 PM IST

4 Min Read
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देवघर:देवघर का बाबा बैद्यनाथ मंदिर अपनी धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के लिए देश-दुनिया में प्रसिद्ध है. द्वादश ज्योतिर्लिंगों में शामिल बाबा बैद्यनाथ धाम के साथ यहां माता शक्ति का पीठ भी मौजूद है. यही वजह है कि बाबा नगरी में देवी-देवताओं की अलग-अलग महिमा और उनसे जुड़ी पौराणिक मान्यताएं श्रद्धालुओं को आकर्षित करती हैं.

भगवान विश्वकर्मा को ‘God of Engineering’ यानी देव शिल्पी के रूप में जाना जाता है. बैद्यनाथ धाम मंदिर से जुड़ी पौराणिक मान्यताओं में भी भगवान विश्वकर्मा की कारीगरी और वास्तुकला का जिक्र मिलता है. मान्यता है कि बैद्यनाथ धाम परिसर में मौजूद पांच मंदिरों का निर्माण स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने किया था. इनमें बाबा बैद्यनाथ मंदिर, माता शक्ति मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर समेत अन्य मंदिर शामिल हैं.

श्रद्धालु, वरिष्ठ पंडा और बैद्यनाथ मंदिर के मजिस्ट्रेट का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

मंदिर के स्वरूप में नहीं हो सका बदलाव

बाबा बैद्यनाथ मंदिर के वरिष्ठ पंडा और ज्योतिषाचार्य बाबा झलक बताते हैं कि भगवान विश्वकर्मा ने मंदिर को जिस स्वरूप में बनाया, वह स्वरूप आज भी बरकरार है. उनके अनुसार, मंदिर के निर्माण से जुड़ी कई ऐसी मान्यताएं हैं, जिन्हें आज के इंजीनियर भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं.

बाबा झलक बताते हैं कि बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह से दूसरा रास्ता या गेट बनाने की कई बार कोशिशें की गईं. यहां तक कि लंदन से भी इंजीनियर पहुंचे, लेकिन गर्भगृह में दूसरा गेट बनाने का प्रयास सफल नहीं हो सका. उनका दावा है कि कई बार दीवार पर छेनी-हथौड़ी चलाने के दौरान वहां से खून जैसा लाल रंग का पदार्थ निकलने लगा. ऐसी घटनाओं के बाद निर्माण कार्य को आगे नहीं बढ़ाया जा सका.

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लक्ष्मी नारायण मंदिर. (फोटो-ईटीवी भारत)

क्यों रह गया लक्ष्मी नारायण मंदिर अधूरा!

बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा करने पहुंचे श्रद्धालु राजेश कुमार भी मंदिर से जुड़ी इन मान्यताओं को बेहद खास बताते हैं. उनका कहना है कि यहां भगवान विश्वकर्मा की कारीगरी का साक्षात स्वरूप देखने को मिलता है. उनके अनुसार आज भी बाबा मंदिर परिसर स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर अधूरा है और उसे अब तक पूरा नहीं किया जा सका है. मान्यता है कि जब भगवान विश्वकर्मा मंदिर का निर्माण कर रहे थे तो निर्माण के दौरान सुबह हो गई. इस कारण मंदिर अधूरा रह गया.

श्रद्धालु का कहना है कि मंदिर के निर्माण और इसके स्वरूप से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं, जिन्हें सामान्य इंजीनियरिंग के नजरिए से समझना आसान नहीं है. यही वजह है कि बैद्यनाथ धाम मंदिर को लेकर श्रद्धालुओं के बीच अलग-अलग पौराणिक मान्यताएं आज भी कायम हैं.

Vishwakarma Puja
बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह का प्रवेश द्वार. (फोटो-ईटीवी भारत)

विश्वकर्मा पूजा पर मंदिर में उमड़ती है भीड़

बैद्यनाथ धाम मंदिर के मजिस्ट्रेट कमलेश कुमार बताते हैं कि विश्वकर्मा पूजा के दिन मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ जाती है. इसे देखते हुए जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन की ओर से विशेष तैयारियां की जाती हैं.

उन्होंने बताया कि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़ी व्यवस्थाएं मंदिर के मौजूदा स्वरूप को ध्यान में रखकर ही की जाती है. कई बार श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अतिरिक्त निर्माण या बदलाव पर विचार किया गया, लेकिन मंदिर के मूल स्वरूप और उससे जुड़ी मान्यताओं के कारण कई चीजें संभव नहीं हो सकीं.

Baidyanath Temple
बैद्यनाथ मंदिर. (फोटो-ईटीवी भारत)

आज भी चर्चा में भगवान विश्वकर्मा की इंजीनियरिंग

भगवान विश्वकर्मा को देवताओं का शिल्पकार और इंजीनियरिंग का देवता कहा जाता है. बैद्यनाथ धाम मंदिर से जुड़ी पौराणिक मान्यताएं इसी विश्वास को और मजबूत बनाती हैं. मंदिर का मौजूदा स्वरूप, गर्भगृह से जुड़े निर्माण की मान्यताएं और अधूरे मंदिर की कहानी आज भी श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का विषय बनी हुई हैं. विश्वकर्मा पूजा के मौके पर एक बार फिर बाबा बैद्यनाथ धाम में भगवान विश्वकर्मा की कारीगरी और उनसे जुड़ी इन पौराणिक मान्यताओं की चर्चा हो रही है.

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