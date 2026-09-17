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Special: आज तक नहीं बन पाया बैद्यनाथ मंदिर का दूसरा दरवाजा, भगवान विश्वकर्मा के सामने लंदन के इंजीनियर भी फेल!

देवघर:देवघर का बाबा बैद्यनाथ मंदिर अपनी धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के लिए देश-दुनिया में प्रसिद्ध है. द्वादश ज्योतिर्लिंगों में शामिल बाबा बैद्यनाथ धाम के साथ यहां माता शक्ति का पीठ भी मौजूद है. यही वजह है कि बाबा नगरी में देवी-देवताओं की अलग-अलग महिमा और उनसे जुड़ी पौराणिक मान्यताएं श्रद्धालुओं को आकर्षित करती हैं.

भगवान विश्वकर्मा को ‘God of Engineering’ यानी देव शिल्पी के रूप में जाना जाता है. बैद्यनाथ धाम मंदिर से जुड़ी पौराणिक मान्यताओं में भी भगवान विश्वकर्मा की कारीगरी और वास्तुकला का जिक्र मिलता है. मान्यता है कि बैद्यनाथ धाम परिसर में मौजूद पांच मंदिरों का निर्माण स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने किया था. इनमें बाबा बैद्यनाथ मंदिर, माता शक्ति मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर समेत अन्य मंदिर शामिल हैं.

श्रद्धालु, वरिष्ठ पंडा और बैद्यनाथ मंदिर के मजिस्ट्रेट का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

मंदिर के स्वरूप में नहीं हो सका बदलाव

बाबा बैद्यनाथ मंदिर के वरिष्ठ पंडा और ज्योतिषाचार्य बाबा झलक बताते हैं कि भगवान विश्वकर्मा ने मंदिर को जिस स्वरूप में बनाया, वह स्वरूप आज भी बरकरार है. उनके अनुसार, मंदिर के निर्माण से जुड़ी कई ऐसी मान्यताएं हैं, जिन्हें आज के इंजीनियर भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं.

बाबा झलक बताते हैं कि बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह से दूसरा रास्ता या गेट बनाने की कई बार कोशिशें की गईं. यहां तक कि लंदन से भी इंजीनियर पहुंचे, लेकिन गर्भगृह में दूसरा गेट बनाने का प्रयास सफल नहीं हो सका. उनका दावा है कि कई बार दीवार पर छेनी-हथौड़ी चलाने के दौरान वहां से खून जैसा लाल रंग का पदार्थ निकलने लगा. ऐसी घटनाओं के बाद निर्माण कार्य को आगे नहीं बढ़ाया जा सका.

लक्ष्मी नारायण मंदिर. (फोटो-ईटीवी भारत)

क्यों रह गया लक्ष्मी नारायण मंदिर अधूरा!

बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा करने पहुंचे श्रद्धालु राजेश कुमार भी मंदिर से जुड़ी इन मान्यताओं को बेहद खास बताते हैं. उनका कहना है कि यहां भगवान विश्वकर्मा की कारीगरी का साक्षात स्वरूप देखने को मिलता है. उनके अनुसार आज भी बाबा मंदिर परिसर स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर अधूरा है और उसे अब तक पूरा नहीं किया जा सका है. मान्यता है कि जब भगवान विश्वकर्मा मंदिर का निर्माण कर रहे थे तो निर्माण के दौरान सुबह हो गई. इस कारण मंदिर अधूरा रह गया.