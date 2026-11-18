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देवउठनी एकादशी पर चार महीने बाद निद्रा से जागेंगे भगवान विष्णु, माता तुलसी से विवाह की रस्म भी होगी पूरी

देवउठनी एकादशी ( ETV Bharat )

कुल्लू: देशभर में 20 नवंबर शुक्रवार को देवउठनी एकादशी मनाई जाएगी और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा पूरी कर इस दिन जाग जाएंगे. वही देश भर में इसी एकादशी से लेकर दूसरे दिन द्वादशी तक भगवान विष्णु का विवाह माता तुलसी के साथ भी किया जाता है और देश के कई राज्यों में इस परंपरा का आज भी पालन किया जा रहा है. ऐसे में लोग शुक्रवार को भी एकादशी का व्रत रख सकते हैं. क्योंकि उस दिन सुबह सूर्य उदय 6:45 पर होगा और एकादशी तिथि सुबह 7:00 बजे के बाद शुरू हो जाएगी.

हिंदू पंचाग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 नवंबर को सुबह 7 बजकर 16 मिनट पर शुरू होगी. वही, इस तिथि का समापन 21 नवंबर को सुबह 6 बजकर 32 मिनट पर होगा. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार देवउठनी एकादशी का व्रत 20 नवंबर को रखा जाएगा.