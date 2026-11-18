देवउठनी एकादशी पर चार महीने बाद निद्रा से जागेंगे भगवान विष्णु, माता तुलसी से विवाह की रस्म भी होगी पूरी
20 नवंबर को देवउठनी एकादशी है. इस दिन माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ पूरे विधि-विधान से संपन्न किया जाता है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 3:21 PM IST
कुल्लू: देशभर में 20 नवंबर शुक्रवार को देवउठनी एकादशी मनाई जाएगी और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा पूरी कर इस दिन जाग जाएंगे. वही देश भर में इसी एकादशी से लेकर दूसरे दिन द्वादशी तक भगवान विष्णु का विवाह माता तुलसी के साथ भी किया जाता है और देश के कई राज्यों में इस परंपरा का आज भी पालन किया जा रहा है. ऐसे में लोग शुक्रवार को भी एकादशी का व्रत रख सकते हैं. क्योंकि उस दिन सुबह सूर्य उदय 6:45 पर होगा और एकादशी तिथि सुबह 7:00 बजे के बाद शुरू हो जाएगी.
हिंदू पंचाग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 नवंबर को सुबह 7 बजकर 16 मिनट पर शुरू होगी. वही, इस तिथि का समापन 21 नवंबर को सुबह 6 बजकर 32 मिनट पर होगा. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार देवउठनी एकादशी का व्रत 20 नवंबर को रखा जाएगा.
आचार्य शशिकांत शर्मा ने बताया, "एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5 बजकर 1 मिनट से सुबह 5 बजकर 44 मिनट तक रहेगा. उसके बाद विजय मुहूर्त दोपहर 1 बजकर 53 मिनट से 2 बजकर 35 मिनट तक रहेगा. वही, गोधूलि मुहूर्त शाम 5 बजकर 26 मिनट से 5 बजकर 52 मिनट तक रहेगा. कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह कराया जाता है. इस दिन माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ पूरे विधि-विधान से संपन्न किया जाता है".
आचार्य शशिकांत शर्मा ने बताया कि देवउठनी एकादशी पर तुलसी माता को लाल चुनरी अर्पित करें. वही, इस शुभ दिन पर तुलसी के पौधे में पीले धागे में 11 गांठ लगाकर बांधें. इसके अलावा देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी माता को कच्चा दूध अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं. वही, भगवान श्रीकृष्ण को तुलसी अतिप्रिय हैं. देवउठनी एकादशी के दिन उन्हें 11 तुलसी दल जरूर अर्पित करें.
उन्होंने बताया कि एकादशी के दिन तुलसी के पास बैठकर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः' मंत्र का 11 बार जाप करें. वही, तुलसी के पौधे में कलावा बांधकर परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करें. एकादशी की शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं. इसके बाद तुलसी की 7 या 11 बार परिक्रमा करें. ऐसा करने से घर में सकारात्मकता और परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहने की मान्यता है.
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