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देवउठनी एकादशी पर जागेंगे भगवान विष्णु, शुरू होंगे मांगलिक कार्य, तुलसी-शालिग्राम विवाह की भी है विशेष परंपरा

बीकानेर: देवउठनी एकादशी यानी देव प्रबोधिनी एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है. मान्यता है कि चार माह की योगनिद्रा के बाद इस दिन भगवान विष्णु जागते हैं और इसी के साथ मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है. देवउठनी एकादशी का विशेष संबंध तुलसी-शालिग्राम विवाह से भी है.

पंडित विष्णु पारीक के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन घरों और मंदिरों में तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है. इसे धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना गया है. हिंदू धर्म शास्त्रों में तुलसी के पौधे को विशेष पवित्रता और धार्मिक महत्व दिया गया है. भगवान विष्णु की पूजा और भोग में तुलसी दल का विशेष स्थान है. मान्यता है कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु का भोग अधूरा माना जाता है.

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तुलसी-शालिग्राम विवाह की कथा: पंडित पारीक के अनुसार तुलसी-शालिग्राम विवाह के पीछे एक प्राचीन पौराणिक कथा प्रचलित है. मान्यता के अनुसार वृंदा नामक कन्या का विवाह जलंधर नामक असुर से हुआ था. वृंदा भगवान विष्णु की अनन्य भक्त और पतिव्रता स्त्री थी. दूसरी ओर जलंधर अत्यंत शक्तिशाली और अत्याचारी था. उसके अत्याचारों से देवता भी परेशान थे. वृंदा के सतीत्व और पतिव्रत धर्म के प्रभाव के कारण जलंधर को विशेष शक्ति प्राप्त थी. इसी वजह से देवताओं के साथ युद्ध में उसे पराजित करना कठिन हो रहा था. परेशान देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और जलंधर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की.

कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने माया के प्रभाव से जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के पतिव्रत धर्म को खंडित कर दिया. इसके बाद देवताओं के लिए जलंधर का वध करना संभव हो सका. जब वृंदा को भगवान विष्णु की इस लीला का पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को पत्थर की शिला बन जाने का श्राप दे दिया. तब से ही भगवान विष्णु शालिग्राम स्वरूप में प्रकट हुए हैं. माता लक्ष्मी के अनुरोध पर वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया, लेकिन स्वयं अपने पति के साथ सती हो गईं. वृंदा की चिता की राख से भगवान विष्णु ने तुलसी के पौधे की उत्पत्ति की. तभी से तुलसी को अत्यंत पवित्र माना जाने लगा. वहीं वृंदा के श्राप के फलस्वरूप भगवान विष्णु शिला स्वरूप में शालिग्राम के रूप में पूजे जाने लगे. शालिग्राम को भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप माना जाता है.