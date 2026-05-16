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काशी में पुरुषोत्तम स्वरूप में विराजते है भगवान विष्णु; अधिमास में होती नारायण की विशेष पूजा

काशी में पुरुषोत्तम स्वरूप में विराजते है भगवान विष्णु. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: काशी में पुरुषोत्तम माह यानी अधिमास की विशेष महत्ता है. पुरुषोत्तम मास की शुरुआत 17 मई से हो रही है. इस महीने भगवान शिव-हरि के दर्शन-पूजन किए जाते हैं. काशी में पुरुषोत्तम नारायण का मंदिर है. यहां त्रयंबकेश्वर शिवलिंग है. यहां महादेव भी विराजते हैं और श्रीहरि भी निवास करते हैं. इस मंदिर को काशी खंडोक्त में वर्णित मंदिर कहा जाता है, जो अधिमास में एक विशेष पूजन-अर्चन का स्थान होता है. कहा जाता है कि इस पूरे एक माह तक महादेव विश्राम मुद्रा में चले जाते हैं. सृष्टि के पालनकर्ता का दायित्व नारायण के हाथों में होता है. पूरे एक माह तक इस मंदिर में भक्तों का हुजूम लगा रहता है. काशी में पुरुषोत्तम नारायण का मंदिर. (Video Credit: ETV Bharat) काशी में पुरुषोत्तम नारायण मंदिर: पुरोहित शंकर दीक्षित बताते हैं कि तीन साल में एक बार इस मंदिर को खोला जाता है. यहां पुरुषोत्तम भगवान भी हैं, ब्रह्मा जी भी हैं और भगवान शिव भी हैं. यानी कि यहां पर तीनों लोग समाहित हैं. 33 मालपुआ चढ़ाने से भूमि दान का फल मिलता है. आपको यहां पर त्रयंबकेश्वर मिलेंगे, पुरुषोत्तम नारायण मिलेंगे और उनके बगल में ही ब्रह्मा जी भीं, एकादश रुद्र के साथ. मलमास यानी अधिक मास के कोई स्वामी नहीं होते हैं. मलमास हर जगह से हारकर भगवान नारायण के पास जाता है. जैसे नवरात्रि दुर्गाजी को समर्पित है, पितृपक्ष पितरों को समर्पित है, उसी तरह मलमास है. वैकुंठ लोक में भगवान पुरुषोत्तम के पास मलमास जाता है और कहता है कि आप मेरे स्वामी हो जाएं. नारायण कहते हैं कि मैं मलमास का अधिपति बन जाता हूं. इस महीने में जो भी पूजा करता है, उसको वैकुंठ की प्राप्ति होगी. यहां पर आपको शिव पंचायतन की तस्वीर नजर आएगी. यहां महादेव विराजमान हैं, भगवान सूर्य भी विराजते हैं, भगवान जगन्नाथ मौजूद हैं, मां गौरा भी यहां पर विराजमान मिलेंगी. साथ ही, यहां पर गोदावरी तट का एक कुआं भी मौजूद है, जो मंदिर और भी महत्वपूर्ण बनाता है. अधिमास की पूजा से सुरधरता है परलोक: मंदिर में आए भक्त विजय कुमार चतुर्वेदी बताते हैं कि पूरा संसार भगवान विष्णु के अधीन है. उनकी पूजा करने के बाद अगर किसी भी देवता की आप पूजा करते हैं, तो वह पूजा का सारा फल भगवान विष्णु के पास जाता है.