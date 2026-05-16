काशी में पुरुषोत्तम स्वरूप में विराजते है भगवान विष्णु; अधिमास में होती नारायण की विशेष पूजा
पुरोहित शंकर दीक्षित बताते हैं कि तीन साल में एक बार इस पुरुषोत्तम नारायण मंदिर को खोला जाता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 16, 2026 at 8:45 AM IST
वाराणसी: काशी में पुरुषोत्तम माह यानी अधिमास की विशेष महत्ता है. पुरुषोत्तम मास की शुरुआत 17 मई से हो रही है. इस महीने भगवान शिव-हरि के दर्शन-पूजन किए जाते हैं. काशी में पुरुषोत्तम नारायण का मंदिर है. यहां त्रयंबकेश्वर शिवलिंग है. यहां महादेव भी विराजते हैं और श्रीहरि भी निवास करते हैं.
इस मंदिर को काशी खंडोक्त में वर्णित मंदिर कहा जाता है, जो अधिमास में एक विशेष पूजन-अर्चन का स्थान होता है. कहा जाता है कि इस पूरे एक माह तक महादेव विश्राम मुद्रा में चले जाते हैं. सृष्टि के पालनकर्ता का दायित्व नारायण के हाथों में होता है. पूरे एक माह तक इस मंदिर में भक्तों का हुजूम लगा रहता है.
काशी में पुरुषोत्तम नारायण मंदिर: पुरोहित शंकर दीक्षित बताते हैं कि तीन साल में एक बार इस मंदिर को खोला जाता है. यहां पुरुषोत्तम भगवान भी हैं, ब्रह्मा जी भी हैं और भगवान शिव भी हैं. यानी कि यहां पर तीनों लोग समाहित हैं. 33 मालपुआ चढ़ाने से भूमि दान का फल मिलता है.
आपको यहां पर त्रयंबकेश्वर मिलेंगे, पुरुषोत्तम नारायण मिलेंगे और उनके बगल में ही ब्रह्मा जी भीं, एकादश रुद्र के साथ. मलमास यानी अधिक मास के कोई स्वामी नहीं होते हैं. मलमास हर जगह से हारकर भगवान नारायण के पास जाता है.
जैसे नवरात्रि दुर्गाजी को समर्पित है, पितृपक्ष पितरों को समर्पित है, उसी तरह मलमास है. वैकुंठ लोक में भगवान पुरुषोत्तम के पास मलमास जाता है और कहता है कि आप मेरे स्वामी हो जाएं. नारायण कहते हैं कि मैं मलमास का अधिपति बन जाता हूं. इस महीने में जो भी पूजा करता है, उसको वैकुंठ की प्राप्ति होगी.
यहां पर आपको शिव पंचायतन की तस्वीर नजर आएगी. यहां महादेव विराजमान हैं, भगवान सूर्य भी विराजते हैं, भगवान जगन्नाथ मौजूद हैं, मां गौरा भी यहां पर विराजमान मिलेंगी. साथ ही, यहां पर गोदावरी तट का एक कुआं भी मौजूद है, जो मंदिर और भी महत्वपूर्ण बनाता है.
अधिमास की पूजा से सुरधरता है परलोक: मंदिर में आए भक्त विजय कुमार चतुर्वेदी बताते हैं कि पूरा संसार भगवान विष्णु के अधीन है. उनकी पूजा करने के बाद अगर किसी भी देवता की आप पूजा करते हैं, तो वह पूजा का सारा फल भगवान विष्णु के पास जाता है.
हर तीसरा वर्ष अधिमास का होता है. इसको अधिक मास, मलमास और पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं. इसमें किया गया पूजा का कार्य परलोक को सुधारता है. इसलिए इसमें 33 मालपुआ का भोग लगाया जाता है और 33 दीप जलाए जाते हैं.
काशी के ज्योतिषाचार्य वेद प्रकाश बताते हैं कि हमारे यहां दो तरह के मास माने जाते हैं. एक चंद्र मास और दूसरा सौर मास. चंद्र मास 354 दिनों का होता है और सौर मास 365 दिनों का होता है. चंद्र मास जब तीन साल लगातार होता है, तो उसमें एक महीने की वृद्धि होती है. इसी को अधिक मास, मलमास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जानते हैं.
हम लोग अक्सर 33 कोटि को 33 करोड़ मानते हैं, जबकि इसका मतलब होता है 33 प्रकार के देवी-देवता. उन 33 प्रकार के देवी-देवताओं के निमित्त हमारे यहां 33 अपूप का दान, 33 तुलसी पत्ती का दान, 33 दीपक जलाना आदि कार्य करते हैं.
भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी काशी: ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि हमारा जो मानव जीवन मिला है, इसका उद्देश्य है. ‘बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा'. 'साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइ न जेहिं परलोक संवारा'. हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा परलोक सुधर जाए. तो परलोक प्राप्ति की हमारी इच्छा भगवान विष्णु की शरण में जाने से पूरी होती है.
अधिमास में काशी का महत्व इसलिए भी है कि काशी तीनों लोकों से अलग है. यह भगवान शंकर के त्रिशूल पर विराजित है. प्रलय में भी काशी का नाश नहीं होता है. इसीलिए काशी के जो भी मंदिर हैं, काशी के जो धर्म हैं, काशी की जो परंपराएं हैं पूरे विश्व में कहीं नहीं हैं.
काशी में गंगा उत्तरवाहिनी: पुजारी वेद प्रकाश बताते हैं कि काशी की सबसे बड़ी बात है कि यहां किया हुआ कोई भी धर्म, कोई भी कार्य 100 गुना फल देता है, क्योंकि यह पृथ्वी पर नहीं, बाबा के त्रिशूल पर विराजित है. हमारे संकल्प में ‘त्रिकंटक विराजते भागीरथ’ हैं.
गंगा गोमुख से निकलकर गंगोत्री तक गई है, लेकिन गंगा कहीं उत्तर दिशा की ओर नहीं बहती हैं. केवल काशी क्षेत्र ऐसा है, जहां गंगा उत्तर की ओर बहती हैं. यहां के रहने वाले मानव की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है. कहा जाता है, ‘वाराणस्यां विशेषेण गंगा उत्तरवाहिनी’.
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