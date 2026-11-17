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पांडुकेश्वर पहुंचीं भगवान उद्धव और कुबेर की देव डोलियां, पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत

उद्धव और कुबेर की देव डोलियां ( ETV Bharat )

चमोली पुलिस की सुरक्षा और निगरानी के बीच देव डोलियां पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पांडुकेश्वर स्थित योगध्यान बदरी मंदिर पहुंचीं. यहां स्थानीय ग्रामीणों और श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर डोलियों का भव्य स्वागत किया. वैदिक विधि-विधान के साथ भगवान उद्धव जी और कुबेर जी को मंदिर के गर्भगृह में विराजमान किया गया. अब आगामी छह माह तक शीतकाल के दौरान यहीं पर भगवान की नियमित पूजा-अर्चना और भोग संपन्न होगा.