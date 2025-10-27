ETV Bharat / state

सूर्यदेव का एक भक्त ऐसा भी, रिटायर्ड होते ही खर्च कर डाला सारा धन

गिरिडीह: भगवान भास्कर के प्रति अनगिनत लोगों की आस्था है. छठ पूजा में लोगों की ऐसी ही आस्था देखने को मिलती है. इन सबों के बीच ईटीवी भारत आपको एक ऐसे भक्त की जानकारी दे रहा है जिसकी चर्चा बगोदर और आसपास के क्षेत्र में रोज हो रही है. जिस भक्त की चर्चा हो रही है वह हैं पारो मिस्त्री. पारो अब इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन उन्होंने सूर्यदेव की आस्था में ऐसा काम किया जो निम्न और माध्यम वर्ग का व्यक्ति सोच भी नहीं सकता.

मंदिर निर्माण में खर्च कर दिए सारे पैसे

पारो मिस्त्री ने एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया है. मंदिर का निर्माण आम बात है लेकिन पारो ने इस मंदिर के निर्माण के लिए अपने जीवन की जमा पूंजी के साथ-साथ रिटायरमेंट के दौरान मिले सारे पैसे को खर्च कर दिया. आज यह मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है. बगोदर के हरिहर धाम के निकट जमुनिया नदी के किनारे स्थित सूर्य मंदिर निर्माण से यह कहानी जुड़ी है.

छठ पूजा के दौरान सूर्य मंदिर का महत्व (Etv Bharat)

रेलवे में लोको पायलट थे पारो मिस्त्री

दरअसल, इस मंदिर का निर्माण मंझलाडीह निवासी पारो मिस्त्री ने कराया था. वे लोको पायलट थे. वेतन में जो रूपए मिलते थे, उससे बचत कर रखे गए रुपए और रिटायरमेंट से मिले रुपए से उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया था. मंदिर निर्माण में लगभग 10 साल लगे थे. मंदिर निर्माण के बाद 2015 में जन सहयोग से मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा की गई थी और तब से भक्तों के लिए इस मंदिर को समर्पित कर दिया गया है.

छठ महापर्व के दौरान मंदिर में उमड़ते हैे भक्त