बासुकीनाथ धाम में धूमधाम से मनाया गया भोलेनाथ का तिलकोत्सव, मिथिलांचल से हजारों श्रद्धालु हुए शामिल

बासुकीनाथ धाम में भगवान शिव का तिलकोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया. मिथिलांचल से हजारों भक्तों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया.

गर्भगृह में तिलकोत्सव का पूजा करते लोग (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 24, 2026 at 12:38 PM IST

दुमका: बरसों पुरानी परंपरा को निभाते हुए जिला प्रशासन और पंडा धर्मरक्षणी के द्वारा श्रद्धालुओं की उपस्थिति में देर रात बसंत पंचमी के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती का तिलकोत्सव का आयोजन किया गया. तिलकोत्सव में भाग लेने के लिए हजारों की संख्या में मिथिलांचल से आए श्रद्धालु भी शामिल हुए.

बासुकीनाथ धाम में भगवान शिव का तिलकोत्सव (Etv Bharat)

बसंत पंचमी के मौके पर जिला प्रशासन की ओर से प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बासुकीनाथ धाम में भोलेनाथ तिलकोत्सव का आयोजन किया गया था. महाशिवरात्रि से पूर्व होने वाले इस आयोजन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली. वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार मिथिलांचल नगरी से भारी संख्या में आए श्रद्धालु बासुकीनाथ धाम पहुंचकर फौजदारी बाबा का तिलक करते हैं.

इस अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर प्रांगण में एकत्रित होकर बाबा बासुकीनाथ के तिलक को लेकर भजन कीर्तन सहित विभिन्न अनुष्ठान करते हुए नजर आए. साथ ही श्रद्धालुओं ने एक-दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर तिलकोत्सव मनाया. मंदिर प्रशासन की ओर से भी विधि विधान पूर्वक भोलेनाथ को तिलक चढ़ाया जाता है.

