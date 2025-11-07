ETV Bharat / state

आदि कैलाश में स्थित शिव पार्वती मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद, गांव लौटे पुजारी

आदि कैलाश में स्थित भगवान शिव पार्वती मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए विधि-विधान से बंद हो गए हैं.

Pithoragarh Adi Kailash
शिव पार्वती मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 7, 2025 at 2:54 PM IST

पिथौरागढ़: सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के आदि कैलाश क्षेत्र में विधि-विधान से भगवान शिव-पार्वती मंदिर के कपाट बंद हो गये हैं. मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए अब अगले साल मई में खोलेंगे. आदि कैलाश क्षेत्र में ज्योलिंगकांग के पास स्थित प्रसिद्ध भगवान शिव-पार्वती मंदिर के कपाट कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर रं समाज के रीति-रिवाज के अनुसार बंद कर दिया गया है. कपाट बंद होने से पूर्व पांच सौ से अधिक श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन करते हुए मंदिर के दर्शन किए. मंदिर के कपाट अब अगले साल मई में श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे.

भगवान शिव-पार्वती मंदिर के कपाट बंद: व्यास घाटी के अंतिम गांव कुटी के अन्तर्गत करीब 14500 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित इस पवित्र मंदिर के कपाट बीते 5 नवंबर को पुजारी गोपाल सिंह कुटियाल और वीरेंद्र सिंह कुटियाल ने पूजा-अर्चना के बाद बंद किए. कार्तिक पूर्णिमा के दिन आदि कैलाश क्षेत्र में हल्की बर्फबारी हुई और श्रद्धालु आदि कैलाश पर्वत, पार्वती कुंड और मंदिर के दर्शन कर गुंजी लौट आए. पुजारियों ने बताया कि नवंबर में होने वाली बर्फबारी की संभावना को देखते हुए हर साल की भांति विधि-विधान मंदिर के कपाट बंद किए गए. उन्होंने बताया कि भगवान शिव-पार्वती मंदिर के कपाट अब अगले साल मई में खुलेंगे.

विधि विधान से शिव पार्वती मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद (Video-ETV Bharat)

दर्शनों के लिए पहुंचे 35 हजार श्रद्धालु: मंदिर के कपाट बंद करते समय पुजारियों के अलावा हरीश कुटियाल, हितेश सिंह, रतन सिंह, सुंदर सिंह, कृष्ण सिंह, देवा और बिंदु रोकली आदि मौजूद रहे. कपाट बंद होने के बाद सभी कुटी गांव लौट आए. इधर आदि कैलाश विकास समिति के अध्यक्ष पुनीत सिंह कुटियाल और महासचिव नगेंद्र सिंह कुटियाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदि कैलाश में आने के बाद सड़क की हालत सुधरी है. अब श्रद्धालुओं की संख्या में काफी बढ़ोतरी होने से स्थानीय ग्रामीणों के लिए भी रोजगार के अवसर बढ़े हैं. इस साल 30 मई से शुरू हुई यात्रा में अब तक 35 हजार से अधिक यात्रियों ने आदि कैलाश पर्वत, गौरी कुंड, पार्वती कुंड, भीम की खेती, ओम पर्वत आदि के दर्शन किए.

पीएम मोदी के दौरे से बढ़ी पर्यटकों की आमद: उन्होंने बताया कि बर्फबारी की संभावना को देखते हुए आदि कैलाश में होटल संचालक और खच्चर संचालक हफ्ते भर में अपने गांव कुटी को लौट आएंगे. एसडीएम धारचूला जितेंद्र वर्मा ने बताया कि समिति और पुजारियों की ओर से कपाट बंद होने की सूचना प्राप्त हो गई है. मौसम के अनुसार आगे परमिट जारी किए जाएंगे. कपाट बंद होने के बावजूद अभी पर्यटकों की आवाजाही बनी हुई है, हालांकि बर्फबारी बढ़ने पर होटल और खच्चर संचालक भी वापसी की तैयारी करेंगे. पूर्व में पीएम मोदी के दौरे के बाद तेजी से पर्यटन बढ़ा है, 35 हजार श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे.

