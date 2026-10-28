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देवरिया में धूमधाम से निकली भगवान राम की बारात, मुस्लिम समाज ने किया स्वागत, ताजियादार बोले - राम सबके हैं

देवरिया के अमन गेट पर दिखी गंगा-जमुनी तहजीब. ( Photo Credit; ETV Bharat )

देवरिया: श्रीरामलीला समिति देवरिया के देखरेख में मंगलवार शाम रामलीला मैदान से भगवान श्रीराम की बारात निकाली गई. बारात निकलने से पहले रामलीला मैदान में लोगों की भारी भीड़ जुट गई. बारात में सबसे आकर्षण का केंद्र चारों भाइयों की झांकी रही. भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सुंदर राजसी वेशभूषा में सजकर घोड़ों पर सवार थे.

Video Credit; ETV Bharat (Video Credit; ETV Bharat) इस दौरान वहां एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने साबित कर दिया कि राम किसी एक धर्म के नहीं, बल्कि सबके हैं. अबूबकर नगर स्थित अमन गेट पर भगवान श्रीराम की बारात का स्वागत करने के लिए फूल-माला लेकर वो लोग खड़े थे, जो मोहर्रम पर ताजिया उठाते हैं. ताजियादारों ने जमकर राम बारात का स्वागत किया और कहा, राम सबके हैं.

राम बारात में निकली झांकियां (Photo Credit; ETV Bharat) बारात में 2 विशेष रथ भी शामिल: यात्रा में एक रथ पर माता सीता अपनी सखियों के साथ सवार थीं, तो दूसरे रथ पर राजा जनक का स्वरूप विराजमान था. ढोल-नगाड़ों, बैंड-बाजों और जय श्रीराम के जयकारों के साथ बारात धीरे-धीरे आगे बढ़ रही थी. रामलीला मैदान से निकलने के बाद बारात कोऑपरेटिव चौराहा, नगर पालिका रोड और तहसील चौक होते हुए अबूबकर नगर स्थित अमन गेट पहुंची. अमन गेट पर ताजियादारों ने बरसाए फूल: जैसे ही राम बारात अमन गेट पर पहुंची, राष्ट्रीय एकता कमेटी के अध्यक्ष जावेद अहमद सिद्दीकी के नेतृत्व में ताजियादारों ने फूलों की बारिश शुरू कर दी. सफेद टोपी लगाए मुस्लिम समाज के लोगों ने गुलाबी पगड़ी पहने हिंदू समाज के लोगों को अपने हाथों से मिठाई खिलाई और एक-दूसरे के गले लगाया. राम बारात में शामिल लोगों ने किया नृत्य (Photo Credit; ETV Bharat)