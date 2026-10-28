देवरिया में धूमधाम से निकली भगवान राम की बारात, मुस्लिम समाज ने किया स्वागत, ताजियादार बोले - राम सबके हैं
मुस्लिम समाज ने जमकर किया राम बारात का स्वागत, देवरिया के अमन गेट पर दिखी गंगा-जमुनी तहजीब.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 1:24 PM IST
देवरिया: श्रीरामलीला समिति देवरिया के देखरेख में मंगलवार शाम रामलीला मैदान से भगवान श्रीराम की बारात निकाली गई. बारात निकलने से पहले रामलीला मैदान में लोगों की भारी भीड़ जुट गई. बारात में सबसे आकर्षण का केंद्र चारों भाइयों की झांकी रही. भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सुंदर राजसी वेशभूषा में सजकर घोड़ों पर सवार थे.
इस दौरान वहां एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने साबित कर दिया कि राम किसी एक धर्म के नहीं, बल्कि सबके हैं. अबूबकर नगर स्थित अमन गेट पर भगवान श्रीराम की बारात का स्वागत करने के लिए फूल-माला लेकर वो लोग खड़े थे, जो मोहर्रम पर ताजिया उठाते हैं. ताजियादारों ने जमकर राम बारात का स्वागत किया और कहा, राम सबके हैं.
बारात में 2 विशेष रथ भी शामिल: यात्रा में एक रथ पर माता सीता अपनी सखियों के साथ सवार थीं, तो दूसरे रथ पर राजा जनक का स्वरूप विराजमान था. ढोल-नगाड़ों, बैंड-बाजों और जय श्रीराम के जयकारों के साथ बारात धीरे-धीरे आगे बढ़ रही थी. रामलीला मैदान से निकलने के बाद बारात कोऑपरेटिव चौराहा, नगर पालिका रोड और तहसील चौक होते हुए अबूबकर नगर स्थित अमन गेट पहुंची.
अमन गेट पर ताजियादारों ने बरसाए फूल: जैसे ही राम बारात अमन गेट पर पहुंची, राष्ट्रीय एकता कमेटी के अध्यक्ष जावेद अहमद सिद्दीकी के नेतृत्व में ताजियादारों ने फूलों की बारिश शुरू कर दी. सफेद टोपी लगाए मुस्लिम समाज के लोगों ने गुलाबी पगड़ी पहने हिंदू समाज के लोगों को अपने हाथों से मिठाई खिलाई और एक-दूसरे के गले लगाया.
ताजियादार बोले - राम सबके हैं: राष्ट्रीय एकता कमेटी के अध्यक्ष जावेद अहमद सिद्दीकी ने कहा कि राम सबके हैं. देवरिया की यही पहचान है. रामलीला समिति हर साल मोहर्रम के अवसर पर जिला प्रशासन के साथ मिलकर ताजियादारों और अखाड़ों का स्वागत करती है. इसी पुरानी परंपरा के तहत राष्ट्रीय एकता कमेटी भी हर साल राम बारात का स्वागत करती है.
रामलीला समिति के अध्यक्ष अरुण बरनवाल ने ताजियादारों के इस स्वागत के लिए आभार जताया. उन्होंने कहा कि देवरिया हमेशा से गंगा-जमुनी तहजीब और हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल रहा है और ये परंपरा आगे भी बनी रहेगी.
अमन गेट से आर्य समाज मंदिर तक स्वागत: अमन गेट से स्वागत के बाद बारात रेलवे स्टेशन, मालगोदाम तिराहा, कसया ढाला, कोतवाली चौराहा, कोतवाली रोड, अंसारी रोड और मालवीय रोड होते हुए आगे बढ़ी. आर्य समाज मंदिर के सामने इनरव्हील क्लब देवरिया सेंट्रल की महिलाओं ने बारात का स्वागत किया और आरती उतारी. इसके बाद बारात अपने अगले पड़ाव की ओर रवाना हुई.
ये भी पढ़ें- 167वीं ऐतिहासिक रामलीला: जसवंतनगर में शिवपाल यादव की मौजूदगी में उमड़ा आस्था का सैलाब