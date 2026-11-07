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अयोध्या में पुष्पक विमान से उतरे प्रभु श्रीराम, CM योगी आदित्यनाथ ने माला पहनाकर किया स्वागत

CM योगी आदित्यनाथ ने माला पहनाकर किया स्वागत ( Photo credit: ETV Bharat )

अयोध्या : सरयू तट के समीप पुष्पक विमान रूपी हेलीकाप्टर से प्रभु श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के स्वरूप उतरे तो स्वागत के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथ जोड़े खड़े थे. प्रभु श्रीराम के आगमन के साथ ही श्रद्धालुओं के जय श्रीराम के उद्घोष से पूरा मैदान गूंज उठा. मुख्यमंत्री ने भगवान श्रीराम को माला पहनाकर और तिलक लगाकर उनका अभिनंदन किया. सीएम मीडिया सेल की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, हाथों में फूल, आंखों में श्रद्धा और होठों पर जय श्रीराम, सरयू तट का यह दृश्य मानो त्रेतायुग की स्मृतियों को सजीव कर रहा था. दिव्यता, भव्यता और आध्यात्मिक उल्लास से वातावरण अलौकिक हो उठा.

अयोध्या में पुष्पक विमान से उतरे प्रभु श्रीराम (Photo credit: ETV Bharat) प्रभु श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के स्वरूप रथ पर विराजमान हुए तो रामभक्ति का अनुपम दृश्य सामने आया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संतों के साथ आगे बढ़े और अपने हाथों से रामरथ खींचा. रथ आगे बढ़ा तो श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था. आकाश से पुष्पवर्षा हुई तो फूलों से सजा रामरथ और उसके ऊपर बरसते पुष्पों ने वातावरण को और दिव्य बना दिया. भजनों की मधुर स्वर लहरियां, शंखनाद और जय श्रीराम के नारों से पूरा मैदान गुंजायमान रहा. मुख्यमंत्री का संतों के साथ रामरथ खींचना प्रभु श्रीराम के प्रति समर्पण और सनातन परंपरा के प्रति श्रद्धा का भावपूर्ण प्रतीक बन गया.