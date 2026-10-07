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श्रीराम बारात: सिया वरन कर भाइयों संग निकले रघुराई, सुंदर झांकियों की धूम, देखें VIDEO

आगरा: उत्तर भारत की प्रसिद्ध ऐतिहासिक श्रीराम बरात धूमधाम से निकल रही है. ढोल-नगाड़ों और बैंड-बाजों की धुन के साथ ही झांकियां लोगों का मनमोह रही हैं. इस साल श्रीराम बरात में 168 झांकियां हैं, जिनके साथ ही प्रभु श्रीराम अपने चारों भाईयों के साथ सिया वरन के लिए ऐरावत हाथीनुमा रथ पर सवार होकर निकले हैं. श्रीमनकामेश्वर महादेव मंदिर की बारादरी में प्रभु राम, लक्षण, भरत और शस्त्रुघ के स्वरूपों की आरती के बाद श्रीराम बरात निकली. हर ओर उल्लास है. झांकियों में देशभर के प्रमुख धार्मिक स्थलों की झलक के साथ ही पर्यावरण संरक्षण की झलक दिख रही है. इसके साथ ही गदर और क्रांति मूवी की झांकी भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं.

रावतपाडा से मंगलवार देर शाम से श्रीराम बरात में शामिल झांकियां निकलना हुई थीं, जिसमें विभिन्न धार्मिक व देशभक्ति से ओत-प्रोत झांकियां भी लोगों में आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं, जिसमें देश भक्ति मूवी क्रांति के साथ ही गदर और तहलका मूवी की झांकी शामिल हैं. श्रीराम बरात के मार्ग पर लोग छतों पर बैठे हुए हैं. श्रीराम बरात देखने के लिए लोगों की भीड उमडी है. आगरा के आसपास के जिलों से लोगों के साथ ही राजस्थान के धोलपुर, भरतपुर और मप्र के मुरैना, ग्वालियर और भिंड से भी श्रीराम बरात देखने के लिए आए हैं.

बता दें कि इस बार श्रीराम बरात में 168 झांकियां हैं, जिनमें आस्था, सनातन परंपरा और सामाजिक संदेशों का विराट स्वरूप देखने को मिल रहा है. श्रीराम बरात के सबसे आगे रजत रथ पर भगवान विष्णुजी और लक्ष्मीजी विराजमान होकर चल रहे हैं. श्रीराम बरात में गोवर्धन लीला से लेकर तिरुपति बालाजी, सांवरिया सेठ, सालासर बालाजी, श्रीनाथजी, वैष्णो देवी और भगवान जगन्नाथ समेत देश के अलग-अलग हिस्सों के प्रमुख धार्मिक स्थलों की झांकियां शामिल हैं.



चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात: श्रीराम बरात को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात हैं. हर झांकी के साथ ही श्रीराम बरात मार्ग में पुलिस तैनात हैं. छतों पर भी पुलिस कर्मी तैनात है. सुरक्षा को लेकर बीडीएस टीम के साथ ही फायर बिग्रेड की गाडियां खडी हुई हैं. श्रीराम बरात मार्ग पर पुलिस बल की तैनाती के साथ ही संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है. इसके साथ ही ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है.





प्रभु श्रीराम समेत चारों भाईयों की उतारी गई आरती: श्रीमनकामेश्वर महादेव की बरादरी में केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, महिला आयोग अध्यक्ष बबीता चौहान, पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार, आगरा डीएम मनीष बंसल के साथ ही श्रीराम लीला कमेटी के लोगों ने प्रभु श्रीराम समेत चारों भाईयों के स्वरूपों की आरती उतारी.



भव्य और दिव्य झांकियां देखी: फतेहाबाद से सत्यपाल गोस्वामी ने बताया कि श्रीराम बरात में हर साल भव्य झांकियां निकलती हैं. यह सालों से चली आ रही परंपरा है. भगवान से यही प्रार्थना है कि आगे भी ऐसे ही भव्य और दिव्य झांकियां निकलती रहें, जिससे आगरा की शान और नाम दुनिया में यूं ही पहचान बनाएं.

व्यापारी रिषभ माहेश्वरी ने बताया कि आगरा की राम बरात लंबे समय से निकल रही है. राम बरात को देखने के लिए पूरे यूपी से देखने के लिए लोग आते हैं. यह एक पावन पर्व की ओर से मनाया जाता है. यहां पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं.



अलवर से दोस्तों संग राम बरात देखने आए: भगवान टॉकीज क्षेत्र से राम बरात देखने पहुंची शुभि माहेश्वरी ने बताया कि यहां पर हमारी शॉप हैं. पूरा परिवार हर साल राम बरात देखने आता है. हमें बहुत अच्छा लगता है. यह भव्य राम बरात निकलती है. व्यापारी राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि मैं 50 साल से यह देख रहा हूं. झांकिया देखकर बहुत अच्छा लगता है.

राजस्थान के अलवर निवासी राजेश साहू ने बताया कि आगरा की राम बरात के बारे में सुना था. इसलिए, अपने दोस्तों के साथ गाडी से यहां पर राम बरात देखने आए हैं. यहां पर जो झांकियां देखी हैं. बहुत अच्छी हैं. उन्हें देखकर हमें बहुत अच्छा लगा है. जिसके बारे में जो सुना था. उससे भी सुंदर झांकियां दिखी हैं.



रामलीला और राम बरात बेहद जरूरी: केंद्रीय मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने बताया कि यह उत्तर भारत की सबसे भव्य और​ दिव्य राम बरात निकल रही है. हमारे पुरखों ने 150 साल पहले जो परंपरा डाली थी. आने वाली पीढी ने उस जिम्मेदारी को निभाया. ऐसा करके हम भारत को सहेज रहे हैं. रामायण, गीता, पुराण और महाभारत को जन जन तक पहुंचा रहे हैं.

इस समय पर जहां पर पश्चिमी सभ्यता तेजी से लोग अपना रहे हैं. हमारे बच्चे भी हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवीज से बहुत प्रभावित हो रहे हैं. उनके बारे में जानते हैं. फीफा की टीमों को जातने हैं. खिलाडियों की हेयर स्टाइल की नकल कर रहे हैं. मगर, अपने इतिहास, परंपरा, आध्यात्म से दूर हो रहे हैं. ऐसे समय पर श्रीरामलीला और राम बरात बहुत जरूरी हैं. जिससे युवा इससे जुडें. ऐसा आयोजन हमारे सनातन को बढाने का काम कर रहा है.

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