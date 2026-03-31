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चार महीने भूखे-प्यासे रहकर गढ़ी भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा, ग्रीन मरकज देता है अलौकिक लुक

दुनिया का पहला ऐसा जैन मंदिर जिसकी दीवारों और प्रतिमाओं पर 44 गाथाओं को दर्शाते हुए भगवान पार्श्वनाथ की महिमा का किया गया है वर्णन. पढ़िए श्री कल्याणमंदिर नवग्रह महातीर्थ को लेकर संवाददाता राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट..

Shri Kalyan Mandir Navagraha
जैन महातीर्थ श्री कल्याणमंदिर नवग्रह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 3:39 PM IST

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उज्जैन: देश-दुनिया में दो दिवसीय महावीर जयंती पर्व मनाया जा रहा है. 30 और 31 मार्च, 2026 को मनाए जाने वाले भगवान महावीर जयंती के इस खास उत्सव पर आपको धर्म नगरी अवंतिका उज्जैनी में स्थित एक ऐसे जैन तीर्थ के दर्शन करवाते हैं जो सफेद संगमरमर का अद्भुत नक्काशीदार 45 शिखर से आच्छादित है. और यह श्री कल्याणमंदिर नवग्रह महातीर्थ कहलाता है.

कहा जाता है कि तीर्थ में भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा को कारीगरों ने 4 माह भूखे-प्यासे रहकर गढ़ा. यह प्रतिमा खास कर ग्रीन मरकज, बेंगलुरु में आभूषणों में इस्तेमाल होने वाले पत्थरो से तराशी गई है. यह मंदिर लगभग 25 बीघा क्षेत्र में विस्तृत है.

श्री कल्याणमंदिर नवग्रह महातीर्थ (ETV Bharat)

2100 साल पहले आचार्य सिद्धसेन दिवाकरसूरि ने की थी मंदिर की रचना

मंदिर के आचार्य कहते हैं कि ये दुनिया का पहला ऐसा जैन मंदिर है जो अपनी दीवारों पर और प्रतिमाओं पर 44 गाथाओं को 3 भाषाओं में दर्शाते हुए भगवान पार्श्वनाथ की महिमा का वर्णन करता है. पूरा मंदिर तैयार करने में लगभग 50 करोड़ की लागत आई है. मंदिर ट्रस्ट का कहना है लगभग 2100 साल पहले आचार्य सिद्धसेन दिवाकरसूरि ने इसकी रचना की थी.

Shri Kalyan Mandir Navagraha
श्री कल्याणमंदिर नवग्रह (ETV Bharat)

मंदिर के बारे में बताते हुए देते हुए मालव मार्तंड अभ्युदयपुरम तीर्थ के आचार्य श्री डॉ. मुक्ति सागर सूरी महाराज ने ETV भारत से कहा, जैनों में कल्याणमंदिर नाम का एक स्त्रोत आता है. हमारे कुल 24 तीर्थंकर हैं, उसमें 23वें तीर्थंकर भगवन पार्श्वनाथ की स्तुतियां की गई हैं. जैसे पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवन हैं. उनकी स्तुति स्वरूप एक भक्तावर स्त्रोत है. उसकी रचना मध्य प्रदेश के धार में हुई थी. उसी तर्ज पर कल्याण मंदिर स्त्रोत की रचना यहां उज्जैन में हुई है.

Shri Kalyan Mandir Navagraha
श्री कल्याणमंदिर नवग्रह की अद्भुत वास्तुकला (ETV Bharat)

सम्राट विक्रमादित्य का शासनकाल के दौरान हुआ था मंदिर का निर्माण

ये रचना आज से 2000 वर्ष पूर्व जब सम्राट विक्रमादित्य का शासन था, तब यहां पर सिद्धसेन दिवाकर नामक आचार्य आए थे. वह बड़े ज्ञानी, चमत्कारी और सिद्ध आचार्य थे. उन्होंने महाकाल धाम के यहां शिवलिंग के नीचे अवंति पार्श्वनाथ की प्रतिमा को अपने ज्ञान बल से देखा और आचार्य वहीं शिवलिंग के यहां पैर पसार कर बैठ गए. आचार्य को मंदिर के पंडे-पुजारियों ने हटाने की कोशिश की लेकिन वे नहीं हटे.

Shri Kalyan Mandir Navagraha
श्री कल्याणमंदिर नवग्रह में रखी जैन तीर्थंकर की प्रतिमा (ETV Bharat)

आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति में 44 गाथाएं गाईं

यह बात सम्राट विक्रमादित्य को पता चली उन्होंने आचार्य पर कोड़े बरसा कर उन्हें हटाने के आदेश दिए. जब आचार्य पर कोड़े बरसाए गए तो सम्राट की रानियों को उसकी पीड़ा हुई. सम्राट ने ये चमत्कार देख आचार्य को प्रणाम किया. तब आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने कल्याणकारी मंदिर की रचना की. भगवान पार्श्वनाथ के गीत गाए. उन्होंने स्तुतियां की कुल 44 गाथाएं गाईं.

Shri Kalyan Mandir Navagraha
श्री कल्याणमंदिर नवग्रह की अद्भुत वास्तुकला (ETV Bharat)

44 में से जब 11वीं गाथा का समय आया तो शिवलिंग फट जाता है और भगवान पार्श्वनाथ प्रकट होते हैं. वही पार्श्वनाथ भगवान आज अवंति नगरी में पूजे जा रहे हैं. उसी दौरान सम्राट फिर भगवन महाकाल का मंदिर भी बनवाते हैं. चूंकि भक्तामर मंदिर कई जगह हैं और कल्याण मंदिर कहीं नहीं था. जिसे पूरे देश में सिर्फ उज्जैन में ही चुना गया.

Shri Kalyan Mandir Navagraha
श्री कल्याणमंदिर नवग्रह की अद्भुत वास्तुकला (ETV Bharat)

4 माह भूखे प्यासे रहकर गढ़ा...

आचार्य श्री डॉ. मुक्ति सागर सूरी महाराज ने बताया, भगवान पार्श्वनाथ की जो प्रतिमा है, वह खास इसलिए भी है कि उसे जयपुर में करीगरों ने 4 माह तक भूखे प्यासे रहकर प्रतिमा को गढ़ा है. इसका कारण यह है कि प्रतिमा की पवित्रता बरकार रहे, किसी प्रकार से प्रतिमा का कोई अपमान न हो. प्रतिमा ग्रीन मरकज की है जो कि रामसेतु के लिए भी उपयोग में लाया गया है. इससे आभूषण तैयार किये जाते हैं. ये पत्थर आत्मविश्वास बढ़ाता है. ये चमकीला हरा रंग और रेशेदार क्रिस्टल संरचना के लिए भी जाना जाता है.

Shri Kalyan Mandir Navagraha
श्री कल्याणमंदिर नवग्रह की अद्भुत वास्तुकला (ETV Bharat)

25 बीघा में बड़नगर बदनावर मार्ग पर बनाया गया है 3 इन 1 गुरुकुल

मंदिर के आचार्य ने बताया, मंदिर लगभग 25 बीघा में बड़नगर बदनावर मार्ग पर बनाया गया है. 10 सालों में बनकर तैयार हुए मंदिर में संत निवास, सती निवास, कार्यालय, CBSE स्कूल जिसे गुरुकुल कह सकते हैं. यहां 550 बच्चे हैं उनमें से 50 बच्चे निःशुल्क अध्ययनरत हैं. मंदिर परिसर में 50 फुट का एक टावर बन रहा है. जिस पर पर पार्श्वनाथ भगवन की 4 अलग-अलग स्वरूप की प्रतिमा विराजमान रहेगी. जो दूर से ही भक्तों को आकर्षित करेगी. मंदिर की खास बात यह भी है कि मंदिर में जो आखिरी सीढ़ी है, वहां से सूर्य उदय और अस्त होते हुए दिखाई देता है जो बड़ा आकर्षक होता है.

Shri Kalyan Mandir Navagraha
श्री कल्याणमंदिर नवग्रह की अद्भुत वास्तुकला (ETV Bharat)

3 भाषाओं में 44 पार्श्वनाथ भगवन की प्रतिमाओं के साथ उल्लेखित की गई हैं 44 गाथाएं

आचार्य ने बताया, चूंकि कल्याणमंदिर को लेकर 44 गाथाओं की रचना की गई थी. उन्ही 44 रचनाओं को मंदिर की दीवारों पर चारों ओर 44 पार्श्वनाथ भगवन की प्रतिमाओं के साथ उल्लेखित किया है. खास बात यह है कि ये गाथा 3 भाषाओं संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई है, जिससे सभी दर्शनार्थी इस तीर्थ के महत्व को समझ सकें.

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