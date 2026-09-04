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श्रीकृष्ण जन्माष्टमी: अगर वो आकाशवाणी न होती तो यहां जन्म लेते भगवान श्रीकृष्ण?

आकाशवाणी से बदला सबकुछ: हजारों वर्ष पूर्व यमुना तट पर शौरीपुर एक विशाल नगरी थी. भगवान श्रीकृष्ण के पूर्वज यहां निवास करते थे. महाराजा शूरसेन के पुत्र वासुदेव का विवाह मथुरा नरेश कंस की बहन देवकी के साथ तय हुआ था. विवाह के बाद विदाई के वक्त आकाशवाणी में कंस की मृत्यु की भविष्यवाणी हुई और शौरीपुर श्रीकृष्ण की जन्मस्थली नहीं बन सका.

ब्रज की 'काशी': आगरा से 80 किलोमीटर दूर तीर्थराज बटेश्वर यानी ब्रज की काशी है. ब्रज की काशी से भगवान श्रीकृष्ण का गहरा नाता है. राजा शूरसेन की नगरी में निशानी के तौर पर अब खंडहर भी नहीं हैं मगर, गौरवशाली इतिहास अभी भी जिंदा हैं. इसलिए, बटेश्वर को सभी तीर्थ का भांजा और ब्रज की छोटी काशी मानते हैं.

आगरा: मथुरा नहीं...शौरीपुर होती भगवान श्रीकृष्ण की जन्मस्थली! जी हां, इतिहास का वो बड़ा रहस्य, जिसे एक आकाशवाणी ने हमेशा के लिए बदल दिया. आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर ईटीवी भारत की इस खास रिपोर्ट में आप जानेंगे राजा शूरसेन की प्राचीन नगरी शौरीपुर की पूरी कहानी, जो आज सनातन आस्था के साथ-साथ जैन धर्म का भी एक भव्य केंद्र बन चुकी है.

आकाशवाणी ने क्या बदला. (ETV Bharat gfx)

एक नजर इस पर भी. (ETV Bharat gfx)

कंस अपनी बहन देवकी और वासुदेव को मथुरा से विदा कर रहा था. तभी आकाशवाणी हुई. आकाशवाणी में कहा कि, देवकी की आठवीं संतान कंस तेरा काल बनेगी. जिसके बाद कंस ने देवकी और वासुदेव को कैद करके जेल में डाल दिया. वासुदेव और देवकी के बिना बारात शौरीपुर आ गई. बाद में देवकी की कोख से जेल में ही भगवान श्रीकृष्ण का जन्म हुआ. जिनका लालन और पालन यशोदा ने किया. अगर तब आकाशवाणी नहीं होती तो भगवान श्रीकृष्ण की जन्म स्थली शौर्यपुर होता.- प्रमोद जैन, शौरीपुर स्थित दिगंबर जैन मंदिर के पुजारी



श्रीकृष्ण और नेमिनाथ का रिश्ता: वासुदेव के भाई समुद्र विजय शौरीपुर के राजा बने. राजा समुद्र विजय की रानी शिवा के गर्भ से श्रावण सुदी छठी के दिन एक बालक का जन्म हुआ. जो भगवान नेमिनाथ कहलाए. खानदानी रिश्तों के आधार पर श्रीकृष्ण और भगवान नेमिनाथ चचेरे भाई हुए. भगवान नेमिनाथ का जन्मदिन तो यहां मनाया जाता है लेकिन भगवान श्रीकृष्ण के जन्मदिवस पर शौरीपुर में कोई उत्सव नहीं होता.

क्या है रिश्ता? (ETV Bharat gfx)

मंदिर का एक दृश्य. (ETV Bharat)

दो मंदिर होने का रहस्य: शौरीपुर में दिगंबर और श्वेताबंर अनुयायियों के भव्य प्राचीन मंदिर हैं. यहां पर भगवान नेमिनाथ के दो मंदिर हैं. जिनमें एक मंदिर परमात्मा की जन्मभूमि का और दूसरा मंदिर चमन कल्याणक है. देश में यही भूमि है. जहां पर दो कल्याणक हैं. बाकी के तीन कल्याणक समीशिखर (गुजरात) में हैं. जहां पर परमात्मा (भगवान नेमिनाथ) मोक्ष को गए थे.

शौरीपुर का जैन मंदिर. (ETV Bharat)

मंदिर में विराजमान भगवान नेमिनाथ (Photo Credit: ETV Bharat)

कोर्णाक मंदिर की तर्ज पर बना भव्य मंदिर (Photo Credit: ETV Bharat)

शौरीपुर में भगवान नेमिनाथ (Photo Credit: ETV Bharat)



मंदिर की मूर्ति प्राचीन है. प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार ओडिशा के कोर्णाक मंदिर की तर्ज किया गया है. जिसमें लोहे का उपयोग नहीं हुआ है. मंदिर मकराना मार्बल से बना है. कोर्णाक मंदिर की तरह ही मंदिर की दीवारों और खंम्भों पर मूर्तियां, पेड़, पशु, पक्षी और बैल बने हैं. जिससे मंदिर बेहद सुंदर और आकर्षित बना है.-शिवप्रताप सिंह भदौरिया, पुजारी, श्वेतांबर जैन मंदिर

सुकून और शांति: ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यता के चलते देशभर से जैनधर्म के अलावा दूसरे धर्म को मानने वाले लोग भी यहां पहुंचते हैं. दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ही मंदिर में भगवान नेमिनाथ और अन्य मुनियों के के दर्शन करते हैं. नगला नंदी की श्रद्धालु प्रेमा देवी 75 साल की हैं. वो कहती हैं कि, जब से होश संभाला है. तभी से भगवान नेमिनाथ की जन्मस्थली पर बने मंदिरों में पूजा कर रही हैं. ऐसे ही मध्यप्रदेश के ग्वालियर से आए राकेश जैन ने बताया कि यहां पर साल में एक बार जरूर परिवार के साथ आते हैं. राजस्थान के उदयपुर निवासी राजकुमार जैन कहते हैं कि, यहां आकर एक असीम शांति और सुकून की अनुभूति होती है.

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