आज शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर में विराजेंगे बाबा केदार, अब 6 माह यहीं होगा पूजन

रुद्रप्रयाग: स्थानीय वाद्य यंत्रों, आर्मी बैंड की मधुर धुनों और हजारों भक्तों की जयकारों के बीच बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली द्वितीय रात्रि प्रवास के लिए गुप्तकाशी पहुंची. गुप्तकाशी पहुंचने पर स्थानीय लोगों की ओर से डोली का भव्य स्वागत किया गया. आज डोली गुप्तकाशी से अपने शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचेगी. ओंकारेश्वर मंदिर में पहुंचने के बाद बाबा केदार की भोग मूर्ति यहीं विराजमान हो जाएगी. अगले छह माह तक बाबा केदार की ओंकारेश्वर मंदिर में पूजा-अर्चना होगी.

भैया दूज के पावन पर्व पर विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिये बंद हो गये थे. जिसके बाद डोली ने केदारनाथ धाम से अपने शीतकालीन गद्दीस्थल के लिये प्रस्थान किया. डोली पहले रात्रि पड़ाव के लिये रामपुर पहुंची थी. शुक्रवार सुबह रामपुर में बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली की विशेष पूजन संपंन हुआ. डोली की आरती उतारने के बाद डोली ने आर्मी बैंड की मधुर धुनों के साथ अपने अगले पड़ाव के लिये प्रस्थान किया.

फाटा, ब्यूंग, नारायणकोटी समेत अन्य यात्रा पड़ावों पर बाबा केदार की डोली ने भक्तों को आशीष दिया. भक्तों ने भी जगह-जगह डोली का भव्य स्वागत किया. देर सायं डोली अपने द्वितीय रात्रि प्रवास के लिए गुप्तकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर पहुंची. गुप्तकाशी पहुंचने पर डोली का भव्य स्वागत हुआ. बाबा केदार के जयकारों से केदारघाटी इन दिनों गुंजायमान है. आज प्रातः पंचमुखी उत्सव डोली शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए प्रस्थान करेगी. बाबा की शीतकालीन पूजाएं ऊखीमठ में ही की जाएंगी.