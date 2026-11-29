दक्षिण ही नहीं, उत्तर भारत में भी है भगवान कार्तिकेय की मान्यता, हिमाचल के भरमौर में केलंग वजीर के रूप में पूजे जाते हैं भगवान
भरमौर के कुगती गांव के ऊपर करीब 10,170 फीट की ऊंचाई पर भगवान कार्तिकेय का प्राचीन मंदिर स्थित है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 5:01 PM IST
चंबा: देश में इन दिनों तमिलनाडु के मदुरै स्थित तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर दीप प्रज्वलन का मामला काफी चर्चा में है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 28 नवंबर को विवादित दीपथून पर कार्तिगई दीपम जलाया गया. भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र भगवान कार्तिकेय को दक्षिण भारत में कार्तिक स्वामी, मुरुगन और सुब्रह्मण्य के नाम से विशेष रूप से पूजा जाता है. आमतौर पर यह माना जाता है कि उनकी पूजा मुख्य रूप से दक्षिण भारत में ही होती है, लेकिन ऐसा नहीं है. उत्तर भारत में भी भगवान कार्तिकेय के प्रति गहरी आस्था है. हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर में भगवान कार्तिकेय का एक प्राचीन मंदिर है, जहां उन्हें 'केलंग वजीर' के नाम से पूजा जाता है. गद्दी समुदाय के लोग उन्हें अपनी घाटी, पहाड़ों, चरागाहों और पशुधन का रक्षक देवता मानते हैं.
10,170 फीट की ऊंचाई पर स्थित है प्राचीन मंदिर
भरमौर उपमंडल के कुगती गांव के ऊपर करीब 10,170 फीट की ऊंचाई पर भगवान कार्तिकेय यानी केलंग वजीर का प्राचीन मंदिर स्थित है. यह मंदिर गद्दी समुदाय की धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र है. समुदाय के लोग भगवान को पहाड़ी घाटियों, दुर्गम दर्रों, मौसम और अपने पशुधन का रक्षक मानते हैं. गद्दी समुदाय का पारंपरिक व्यवसाय भेड़पालन है. गर्मियों में जब चरवाहे भेड़ों के झुंड लेकर ऊंचे पहाड़ी दर्रों और चरागाहों की ओर निकलते हैं तो यात्रा शुरू करने से पहले केलंग वजीर का आशीर्वाद लेते हैं. मणिमहेश कैलाश की परिक्रमा पर जाने वाले कई श्रद्धालु भी यात्रा से पहले यहां माथा टेकते हैं.
30 नवंबर को बंद होंगे मंदिर के कपाट, अगले साल 14 अप्रैल को खुलेंगे
कुगती स्थित कार्तिक स्वामी मंदिर के कपाट 30 नवंबर को विधि-विधान के साथ बंद कर दिए जाएंगे. इसके बाद मंदिर में श्रद्धालुओं का प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा. अगले वर्ष 14 अप्रैल को पारंपरिक पूजा-अर्चना के बाद मंदिर के कपाट फिर से खोले जाएंगे. मंदिर के पुजारी एमआर शर्मा ने बताया कि मंदिर की महिमा और यहां की परंपराएं विशेष हैं. कपाट बंद होने के दौरान मंदिर में तांबे के एक पात्र में पानी भरकर रखा जाता है. मान्यता है कि अगले साल जब कपाट खुलते हैं तो पात्र में पानी की स्थिति को आने वाले समय के संकेत के रूप में देखा जाता है. पात्र खाली मिलने को सूखे का और पानी भरा मिलने को अच्छे समय का संकेत माना जाता है. इस परंपरा को देखने और देवता के दर्शन करने के लिए हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं.
कुगती में मुर्गा न पालने और न खाने की परंपरा
कुगती गांव में भगवान के प्रति आस्था से जुड़ी एक खास परंपरा भी है. यहां मुर्गा न तो पाला जाता है और न ही खाया जाता है. मान्यता के अनुसार मुर्गा देवता के झंडे में विराजमान है, जबकि मोर को उनका वाहन माना जाता है. भगवान कार्तिकेय को युद्ध का देवता भी माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उनका जन्म तारकासुर राक्षस का वध करने के लिए हुआ था. उनका जन्मदिवस हर साल मई-जून में सात से आठ दिनों तक पूजा-पाठ और धार्मिक आयोजनों के साथ मनाया जाता है. इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं और देवता के दर्शन करते हैं.
कांगड़ा के थातरी में भी है केलंग वजीर का मंदिर
चंबा के कुगती के अलावा कांगड़ा जिले में भी केलंग वजीर की मान्यता है. धर्मशाला से करीब 10 किलोमीटर दूर खनियारा के थातरी गांव में केलंग वजीर और मुराली माता का मंदिर स्थित है. इस मंदिर की स्थापना करीब सात वर्ष पहले विधि-विधान से की गई थी. मंदिर के पुजारी अजीत कुमार थथरैल के अनुसार, कुगती से केलंग स्वामी के गूर और वाद्य यंत्रों के साथ देवता के प्रतिनिधि थातरी पहुंचे थे. मंदिर स्थापना से पहले पारंपरिक धार्मिक प्रक्रिया और खेलपात्र भी हुआ. इसके बाद दोनों देवताओं की सहमति से थातरी में मंदिर स्थापित किया गया. मंदिर का निर्माण पारंपरिक काष्ठकुणी शैली में किया गया है. यहां हर साल कार्तिक स्वामी के जन्मदिवस पर जागरण और भंडारे का आयोजन होता है. जो श्रद्धालु कुगती नहीं पहुंच पाते, वे थातरी में भी पूजा-अर्चना कर सकते हैं.
दक्षिण भारत में मुरुगन और सुब्रह्मण्य के नाम से होती है पूजा
हिमाचल में केलंग वजीर के रूप में पूजे जाने वाले भगवान कार्तिकेय को दक्षिण भारत में मुरुगन, दंडपाणि, कुमारन और श्री सुब्रह्मण्य जैसे नामों से जाना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान कार्तिकेय अपने माता-पिता भगवान शिव और माता पार्वती से नाराज होकर दक्षिण भारत चले गए थे. इसी वजह से वहां उनकी विशेष मान्यता है. दक्षिण भारत के अलावा श्रीलंका, मॉरीशस, सिंगापुर और मलेशिया में भी उनके प्रसिद्ध मंदिर हैं. हिमाचल में चंबा और कांगड़ा के अलावा कुल्लू, मनाली और लाहौल-स्पीति में भी केलंग वजीर की पूजा की जाती है. इस तरह भगवान कार्तिकेय की आस्था और परंपरा देश के दक्षिणी हिस्से से लेकर हिमालयी क्षेत्र तक फैली हुई है.
तमिलनाडु में क्या था दीप प्रज्वलन का विवाद?
तमिलनाडु के मदुरै में तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित एक पत्थर के स्तंभ को लेकर विवाद सामने आया था. हिंदू श्रद्धालु और याचिकाकर्ता इसे पारंपरिक दीप प्रज्वलन स्थल यानी दीपथून बताते हैं, जबकि राज्य की ओर से इसे ब्रिटिश काल का सर्वेक्षण स्तंभ बताया गया. यह स्थान पहाड़ी पर स्थित सिकंदर बादुशा दरगाह के नजदीक है. इसी वजह से दीप जलाने को लेकर धार्मिक परंपरा, स्थल की प्रकृति और सुरक्षा से जुड़े सवाल उठे.
20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने 24 नवंबर को इस स्तंभ पर सीमित टीम के जरिए दीप जलाने की एक बार की अनुमति दी थी. हालांकि, 24 नवंबर को विवादित स्तंभ पर दीप नहीं जलाया गया और परंपरागत स्थान उची पिल्लैयार मंदिर के पास दीप प्रज्वलित किया गया. इसके बाद 27 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए मंदिर ट्रस्ट के बोर्ड को निलंबित कर दिया, दो पूर्व न्यायाधीशों को मंदिर का रिसीवर नियुक्त किया और 28 नवंबर को दीपथून पर दीप जलाने का निर्देश दिया. कोर्ट ने पहाड़ी की सुरक्षा सीआरपीएफ को सौंपने के साथ दरगाह की सुरक्षा और वहां आने वाले श्रद्धालुओं की धार्मिक गतिविधियों को भी सुरक्षित रखने के निर्देश दिए. इसके बाद 28 नवंबर को विवादित स्तंभ पर दीप प्रज्वलित किया गया.
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