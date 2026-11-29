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दक्षिण ही नहीं, उत्तर भारत में भी है भगवान कार्तिकेय की मान्यता, हिमाचल के भरमौर में केलंग वजीर के रूप में पूजे जाते हैं भगवान

प्राचीन कार्तिक स्वामी मंदिर ( ETV BHARAT )

चंबा: देश में इन दिनों तमिलनाडु के मदुरै स्थित तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर दीप प्रज्वलन का मामला काफी चर्चा में है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 28 नवंबर को विवादित दीपथून पर कार्तिगई दीपम जलाया गया. भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र भगवान कार्तिकेय को दक्षिण भारत में कार्तिक स्वामी, मुरुगन और सुब्रह्मण्य के नाम से विशेष रूप से पूजा जाता है. आमतौर पर यह माना जाता है कि उनकी पूजा मुख्य रूप से दक्षिण भारत में ही होती है, लेकिन ऐसा नहीं है. उत्तर भारत में भी भगवान कार्तिकेय के प्रति गहरी आस्था है. हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर में भगवान कार्तिकेय का एक प्राचीन मंदिर है, जहां उन्हें 'केलंग वजीर' के नाम से पूजा जाता है. गद्दी समुदाय के लोग उन्हें अपनी घाटी, पहाड़ों, चरागाहों और पशुधन का रक्षक देवता मानते हैं.

10,170 फीट की ऊंचाई पर स्थित है प्राचीन मंदिर