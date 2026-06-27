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1.75 लाख नगीनों से जड़े मुकुट धारण करेंगे भगवान जगन्नाथ, 16 जुलाई को प्रयागराज में निकलेगी रथयात्रा

प्रयागराज में 16 जुलाई को निकलेगी रथयात्रा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : संगम नगरी में आगामी 16 जुलाई (गुरुवार) को भगवान श्री जगन्नाथ जी की भव्य रथयात्रा निकाली जाएगी. इस वर्ष रथयात्रा का मुख्य आकर्षण भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और माता सुभद्रा के मुकुट होंगे, जिन्हें 1.75 लाख से अधिक बहुमूल्य रत्नों से विशेष रूप से तैयार किया गया है. श्री जगन्नाथ जी रथयात्रा महोत्सव समिति (बड़ा रथ) प्रयागराज चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में आयोजित होने वाली यह शोभायात्रा सुबह 11 बजे हिवेट रोड स्थित श्री शिव-दुर्गा-हनुमान मंदिर (निकट केला भवन) से विधि-विधान के साथ प्रारंभ होगी.

रथयात्रा जानसेनगंज, लोकनाथ और राम भवन चौराहा होते हुए मुट्ठीगंज स्थित गुंडिचा मंदिर (छोटा चौराहा) पर जाकर संपन्न होगी. तीन भव्य और सुसज्जित रथों पर सवार होकर भगवान नगर भ्रमण पर निकलेंगे. शोभायात्रा को भव्य बनाने के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं. रथयात्रा के संयोजक अभिषेक मित्तल ने बताया, यात्रा में धार्मिक और सामाजिक झांकियां पारंपरिक बैंड-बाजे और ढोल-ताशे के साथ निकलेंगी. भव्य सजे हुए हाथी भी यात्रा में शामिल होंगे. भगवान के स्वागत में तोपों की सलामी दी जाएगी.

उत्सव का शेड्यूल

29 जून: स्नान पूर्णिमा एवं भगवान का गजानंद वेश दर्शन.

16 जुलाई: मुख्य रथयात्रा से पहले और बाद में भी कई धार्मिक अनुष्ठानों का सिलसिला चलेगा.